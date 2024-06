Sinner óriásit küzdött, de Alcaraz jutott döntőbe a Roland Garroson

A Roland Garrost megelőzően előjött néhány bizonytalanság Carlos Alcarazzal és Jannik Sinnerrel kapcsolatban, az olasznak a csípőjével, a spanyolnak az alkarjával voltak problémái. Egyikük sem indult Rómában, és egyikük sem nyert tornát a salakszezonban. Amikor megvolt a sorsolás, valószínűleg nem sokan fogadtak volna arra, hogy az egyik ágon ők játszhatnak majd a fináléért. Nos, ott voltak épen és egészségesen a legjobb négy között, igazán nagy teszt elé nem is állították őket az első öt meccsükön.

Az elődöntőben Sinner kezdett jobban, két bréknek köszönhetően hamar 4:0-s előnyre tett szert. Alcaraz ezután valamelyest összekapta magát, de az olasz így is simán, 6:2-re megnyerte az első játszmát. Sinner a második szettben is jól nyitott, ám 2:0-s vezetésnél kicsit szétesett a játéka, amit Alcaraz kegyetlenül meg is büntetett – 6:3-mal elvitte a játszmát.

Minden Alcaraznak kedvezett a harmadik szett elején, hiszen 2:1-re vezetett, ráadásul Sinner megsérülést. Az olasz azonban így sem adta fel, a hatalmas küzdésének pedig az lett az eredménye, hogy zsinórban négy játékot is behúzott. A 21 éves játékos nem tudott mit kezdeni a helyzettel, hiába jött közelebb, Sinner 5:3-nál hozta az adogatását. Mindkét klasszis fantasztikus adogatójátékot produkált a negyedik játszmában, sok-sok káprázatos ütést és megmozdulást láthattunk. Sinner keze remegett meg elsőként – 4:5-nél hatalmasat rontott egy lecsapásnál, ami a szettbe is került neki (4:6).

A döntő szettben a spanyol nagyon elkapta a ritmust, egyszer el is vette Sinner szerváját, és ez elég is volt ahhoz, hogy 6:3-ra nyerjen, kivívva a finálés szereplést.

TENISZ

ROLAND GARROS, PÁRIZS

FÉRFI EGYES

ELŐDÖNTŐ

Carlos Alcaraz (spanyol, 3.)–Jannik Sinner (olasz, 2.) 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3

KÉSŐBB

19.10: Casper Ruud (norvég, 7.)–Alexander Zverev (német, 4.) (Tv: Eurosport1)