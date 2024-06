Marozsán stuttgarti vereséggel kezdte a füves szezont

A pályafutása során az ATP-Touron mindössze ötödik füves pályás mérkőzését magabiztos adogatójátékkal kezdte Marozsán Fábián a szerb ellen, az első játszmában csak ő jutott bréklabdához – 5:4-nél fogadóként kétszer is, mindkettő játszmalabda is volt, de nem tudott élni ezekkel, Medjedovics pedig rövidítésre mentette a szettet. Igaz, ebben ismét Marozsán volt az összeszedettebb, és miközben ő csak egy adogatópontot adott le, addig a szerb hármat is, így behúzta a tie-breaket a 24 éves magyar.

A folytatásban óriási változáson ment át a játék, miután az első játékban Marozsán újabb két bréklabdát hagyott kihasználatlanul, a szerb többet már nem engedett neki a szettben. Sőt, 2:1-es vezetése után már játékot sem hagyott ellenfelének Medjedovics, és 26 perc alatt 6:1-re vitte a játszmát.

A döntő szettben 3:3-ig fej fej és stabil adogatójátékok mellett haladt a mérkőzés, aztán megint Medjedovics brékelt, és az előnyét végig is vitte, megnyerve az összesen 1 óra 50 percig tartó mérkőzést.

ATP 250-ES TORNA, STUTTGART (734 915 euró, fű)

EGYES, 1. FORDULÓ (a 16 közé jutásért)

Hamad Medjedovics (szerb)–Marozsán Fábián 6:7 (3–7), 6:1, 6:4