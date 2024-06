Fucsovics Márton: Hatalmas mérföldkő az olimpiai szereplés

A világranglistán 42. helyezett Marozsán Fábián szintén karrierje első ötkarikás szereplésére készülhet – miután a miami mestertornán a negyeddöntőig menetelt, és a top 40-be kerüléssel valószínűvé vált a kvótaszerzése.

„Év elején még egyáltalán nem fogalmaztam meg célként az olimpiát, de a márciusi amerikai túra szerencsére nagyon jól sikerült, mondhatni azzal vált biztossá a helyem. Nagy fegyvertény a karrieremben, hogy képviselhetem a hazámat és népszerűsíthetem a sportot, valamint az országnak is, hogy bár kis nemzet, két teniszezője is ott lehet a játékokon.”

A 24 éves sportoló elmondta, idén körülményesebb lehet visszaszokni a füves borításról salakra, mint tavaly, amikor csak Wimbledonban játszott gyepen. „Visszagondolva igen nehéz volt átállni, idén pedig még nehezebb lesz, amikor négy-öt hetet játszom füves pályán az olimpia előtt, de meg kell tanulni ezt is kezelni, és valamelyest rutinosabb is lettem és türelmesebb magammal szemben.”

Marozsán azt is hozzátette, alapvetően neki és Fucsovics Mártonnak is az egyéni a prioritás, ezzel együtt megbeszélték, indulnak párosban, és bár lehet, kicsi az esély, de reméli, ott lesznek a mezőnyben.