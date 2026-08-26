Nemzeti Sportrádió

A következő idényben nem versenyez Alysa Liu olimpiai bajnok műkorcsolyázó

2026.08.26. 11:15
Alysa Liu (Fotó: Getty Images)
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Alysa Liu múkorcsolya olimpiai bajnok
A következő idényben nem versenyez Alysa Liu, az amerikaiak olimpiai és világbajnok műkorcsolyázója.

„Mindig új kihívások elé akarom állítani magamat, hogy a művészi kifejezőkészségem és a korcsolyázótudásom fejlődhessen. Ezek újrakalibrálására időt kell szánnom, mert fontos számomra, hogy a sportteljesítményem tükrözze a személyes fejlődésemet” – írta közösségi oldalán a 21 éves sportoló. Hozzátette: szurkolóinak semmi okuk az aggodalomra, mert jövőre vissza fog térni a jégre.

Liu a februári, milánói-cortinai téli ötkarikás játékokon az első amerikai női műkorcsolyázó lett 2002 óta, aki olimpiai aranyérmet nyert a női egyéni versenyszámban. Emellett hozzásegítette az Egyesült Államok válogatottját a csapatverseny megnyeréséhez is.

 

Alysa Liu múkorcsolya olimpiai bajnok
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