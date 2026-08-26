Szalah is érkezik – megvan a Trabzonspor Budapestre utazó kerete

A Trabzonspor a hivatalos honlapján számolt be a Ferencváros elleni visszavágóra utazó keret névsoráról. Fatih Tekke 21 labdarúgót jelölt a mérkőzésre.

Az FTC 1–0-s győzelmével záruló mérkőzésen kiállított Chibuike Nwaiwu természetesen nincs ott a keretben. Az első meccsen pályára lépők közül egyéb hiányzójuk nincs a trabzoniaknak, így Mohamed Szalah is pályára léphet a visszavágón. A néhány napja szerződtetett Fabinho nem volt a csapat tagja a nevezési határidő lejárta előtt, így rá nem számíthat Fatih Tekke.

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