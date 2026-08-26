Nemzeti Sportrádió

Szalah is érkezik – megvan a Trabzonspor Budapestre utazó kerete

P. GY. B. P. GY. B.
2026.08.26. 10:50
Mohamed Szalah is ott van a keretben (Fotó: Getty Images)
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Trabzonspor Mohamed Szalah Európa-liga Ferencváros
Fatih Tekke, a Trabzonspor labdarúgócsapatának vezetőedzője kihirdette utazó keretét a Ferencváros elleni Európa-liga-rájátszás visszavágójára.

A Trabzonspor a hivatalos honlapján számolt be a Ferencváros elleni visszavágóra utazó keret névsoráról. Fatih Tekke 21 labdarúgót jelölt a mérkőzésre.

Az FTC 1–0-s győzelmével záruló mérkőzésen kiállított Chibuike Nwaiwu természetesen nincs ott a keretben. Az első meccsen pályára lépők közül egyéb hiányzójuk nincs a trabzoniaknak, így Mohamed Szalah is pályára léphet a visszavágón. A néhány napja szerződtetett Fabinho nem volt a csapat tagja a nevezési határidő lejárta előtt, így rá nem számíthat Fatih Tekke.

EURÓPA-LIGA
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Csütörtök, 20.30: FERENCVÁROS–Trabzonspor (török) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

 

Trabzonspor Mohamed Szalah Európa-liga Ferencváros
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