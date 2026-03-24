Alpesisí-vk: Braathené a férfi óriás-műlesiklás kristálygömbje

2026.03.24. 14:28
Fotó: Getty Images
Lucas Pinheiro Braathen alpesí sí óriás-műlesiklás
A brazil Lucas Pinheiro Braathen szerezte meg az óriás-műlesiklás elsőségéért járó kristálygömböt a férfi alpesisízők világkupa-sorozatában.


A szakági versengés Braathen és az összetett győztes svájci Marco Odermatt között elég egyértelműen dőlt el, mivel utóbbi éllovasként az első futamban kiesett. Így a dél-amerikainak az első négy között kellett végeznie a norvégiai Hafjellben zajló vk-döntőben, hogy megelőzze riválisát. A szám – és egyben Dél-Amerika első – olimpiai bajnoka stílusosan, pályafutása nyolcadik vk-futamgyőzelmével kaparintotta meg a második kristálygömbjét.

A 25 éves síző három éve műlesiklásban bizonyult a legjobbnak.

(MTI)

 

