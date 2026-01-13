Nemzeti Sportrádió

Milánó-Cortina 2026: az NHL szerint jó volt a hokicsarnok próbája

2026.01.13. 17:59
A milánói Szent Júlia Csarnok, ahol a jégkorongtornát rendezik meg (Fotó: Getty Images)
téli olimpia jégkorong Milánó-Cortina 2026 NHL olimpia 2026
Az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) és a hokisok érdekvédelmi szervezetének (NHLPA) vezetői elégedetten nyilatkoztak a februári milánói téli olimpiára jelentős késéssel átadott Szent Júlia Csarnok hétvégi tesztversenyéről.

 

Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy továbbra is figyelemmel kísérik az eddig elmaradt munkálatok előrehaladását, mert az előkészületek „éjjel-nappal” folytatódni fognak.

„Az NHL és az NHLPA továbbra is figyelemmel kíséri a helyzetet, készen állva arra, hogy konzultáljon és tanácsot adjon a folyamatban lévő munkáról annak biztosítása érdekében, hogy a helyi szervezőbizottság, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság és a Nemzetközi Jégkorong Szövetség olyan tornát és játékkörülményeket biztosítson, amely méltó a világ legjobb játékosaihoz – olvasható a közös közleményükben. – Örömmel tölt el minket, hogy a hétvégi esemény jó próbajáték volt, és fontos betekintést nyújtott a jelenlegi helyzetbe.”

A péntektől vasárnapi rendezett olasz bajnoki és kupa-mérkőzésre NHL-es delegáció a helyszínen győződhetett meg a Szent Júlia Csarnok állapotáról és a körülményekről. Az aréna belseje még építés alatt áll, a vendéglátóhelyek és az öltözők még nem készültek el, a médiarészleget is ideiglenesen alakították ki.

A csarnokot már egy éve át kellett volna adni, a decemberi tesztversenyt sem itt tartották, hanem a másik, kisebb arénában, ráadásul a pálya mérete sem felel meg az NHL-es szabványoknak, azonban ebből nem lett komolyabb vita.

A női torna február 5-én, a férfi pedig 11-én kezdődik. Az NHL-esek 2014 után szerepelnek ismét az olimpián.

(MTI)

 

Ezek is érdekelhetik