Milánó 2026: Liu Shaoang igen, Liu Shaolin Sándor viszont nem került be a kínai keretbe

2026.01.28. 17:10
Liu Shaoang (Fotó: Getty Images)
Címkék
téli olimpia Milánó 2026 Liu Shaoang Liu Shaolin Sándor
A magyar színekben kétszeres olimpiai bajnok és hatszoros világbajnok Liu Shaoang igen, bátyja, a magyarként olimpiai bajnok és kétszeres vb-győztes Liu Shaolin Sándor viszont nem tagja a jövő héten rajtoló milánói téli ötkarikás játékokra utazó kínai férfi rövid pályás gyorskorcsolyázók ötfős csapatának.

Az ázsiai ország téli sportágakat tömörítő országos szövetsége pénteken hozta nyilvánosságra az Olaszországba utazó 124 fős csapat névsorát, köztük több olimpiai címvédővel. Rövid pályás gyorskorcsolyában a férfiaknál Liu Shaoang társai Szun Long, Lin Hsziao-csun, Csang Paj-hao és Li Ven-long lesznek.

A Liu testvérek 2022 végén kezdeményezték az országváltást. A 2024-es rotterdami vb-n már kínai színekben szereztek a férfi staféta tagjaként aranyérmet, míg Shaoang tagja volt az első helyen zárt vegyes váltónak is.

A 2022-es pekingi téli olimpián Kína 15 szakág 104 versenyében volt érdekelt, s 15 érmet – kilenc aranyat, négy ezüstöt, valamint két bronzot – nyert, ezzel az éremtáblázat 4. helyén végzett.

A milánói-cortinai ötkarikás esemény jövő pénteken kezdődik és február 23-ig tart.

 

