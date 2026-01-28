Milánó 2026: Liu Shaoang igen, Liu Shaolin Sándor viszont nem került be a kínai keretbe

Az ázsiai ország téli sportágakat tömörítő országos szövetsége pénteken hozta nyilvánosságra az Olaszországba utazó 124 fős csapat névsorát, köztük több olimpiai címvédővel. Rövid pályás gyorskorcsolyában a férfiaknál Liu Shaoang társai Szun Long, Lin Hsziao-csun, Csang Paj-hao és Li Ven-long lesznek.

A Liu testvérek 2022 végén kezdeményezték az országváltást. A 2024-es rotterdami vb-n már kínai színekben szereztek a férfi staféta tagjaként aranyérmet, míg Shaoang tagja volt az első helyen zárt vegyes váltónak is.

A 2022-es pekingi téli olimpián Kína 15 szakág 104 versenyében volt érdekelt, s 15 érmet – kilenc aranyat, négy ezüstöt, valamint két bronzot – nyert, ezzel az éremtáblázat 4. helyén végzett.

A milánói-cortinai ötkarikás esemény jövő pénteken kezdődik és február 23-ig tart.