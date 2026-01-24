Milánó 2026: esküt tettek az olimpikonok

A tizenöt olimpikonból 11 ott volt szombaton kora délután a Sándor-palotában (a további négy igazoltan hiányzott edzőtábor vagy éppen verseny miatt), ahol Sulyok Tamás köztársasági elnök fogadta a téli játékok indulóit.

„Létszámát tekintve ugyan kisebb a téli olimpiai csapat, mint a nyári, de meggyőződésem, kis csapat nincs, csak magyar csapat van – mondta a köztársasági elnök. – A magyar sport családja mindig szívesen látott vendége e háznak, ez a helyszín méltán megilleti önöket. Nemrég a Nemzeti Sport Gálán életműdíjat adhattam át a Regőczy Krisztina, Sallay András jégtánckettősnek, akik az 1980-as téli olimpián szerzett ezüstéremmel csodálatos fejezetét írták a magyar sportnak – most önök következnek, a történet folytatása az önök kezében van. A részvétel kiharcolása már önmagában a legnagyobb sportteljesítmények közé tartozik, mindannyian szívből büszkék vagyunk önökre. Terveim szerint találkozunk majd kint, Olaszországban is, ahol jelenlétemmel, sportdiplomáciai szerepvállalásommal azon leszek, hogy a lehető legjobban, legerőteljesebben képviselhessem önöket. Egy csapatot alkotunk.”

Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke emlékeztetett arra, hogy négy éve, Peking előtt a koronavírus-járvány miatt még az esküt sem tudták elmondani az olimpikonok, a mostani esemény viszont igazán méltó helyet kapott.

„Ezen a helyszínen szeretném bejelenteni, hogy a magyar csapat zászlóvivői a milánói San Siro stadionban a megnyitón Somodi Maja és Nógrádi Bence lesznek – jelentette be Gyulay Zsolt. – Sportoló annál többet nem érhet el, minthogy kijut egy olimpiára, és ott a legjobbját nyújtja. Legyetek bátrak, küzdjetek Magyarországért, versenyezzetek sportemberhez méltóan.”

Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár kiemelte, a téli sportágak képviselői nehezebb helyzetben vannak, mint a nyáriak: „Ennek ellenére, vagy éppen ezért az, hogy itt lehettek, fantasztikus teljesítmény, rendkívül büszkék vagyunk rátok. Legyetek a magyar sport, a tizenöt milliós magyar nemzet büszke követei a téli olimpián!”

Az olimpiai eskü szövegét két korábbi kiváló rövid pályás gyorskorcsolyázó, az olimpiai negyedik Heidum Bernadett és az ötkarikás győztes Burján Csaba mondta – a Sándor-palotában jelen lévő 11 milánói-cortinai olimpikonnal.

A magyar küldöttség 15 tagú lesz a téli játékokon – négy esztendeje 14 magyar sportoló szerzett kvótát, de végül csak tizenegyen indultak Pekingben.