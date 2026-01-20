Knoch Viktor: Hihetetlen, ami velünk történik…

– Amikor megsérült Jászapáti Péter, mármint először, arról beszélt, nem élt meg ennyi nehézséggel tarkított évet, mint ami mögöttünk van – és akkor jött Péter újabb, sokkal súlyosabb sérülése vasárnap.

– Valóban nem emlékszem ennyi sérülésre, mint amennyi történt a válogatottban az elmúlt egy évben, és olyanra sem, hogy ennyi nehezítő tényező jöjjön szembe – mondta Knoch Viktor, a pjongcsangi aranyérmes váltó egyik tagja, aki ma már Nicky Gooch vezetőedző mellett dolgozik a rövid pályás gyorskorcsolya-válogatottnál. – Hihetetlen, ami történik velünk, ráadásul sem az időszak, amikor történik, sem a sérülések fajtája nem jellemző a sportágra, nem alkarok szoktak törni, keresztszalagok szakadni, vállak kiugrani, hanem inkább hátak sérülni, bokák törni. Nagyon szomorúak vagyunk, de abba, amit Jászapáti Peti érezhet, bele sem tudunk gondolni…

– Tiborcz Dániellel minden rendben van, lesz?

– Dani nekicsapódott a palánknak, ez az eset már sokkal inkább jellemző a short trackre, és az agyrázkódás is, nekem is volt. Dani jól van, jól lesz.

– Megint újra kell tervezni, de nagyon kevés erre az idő: hogyan, mi alapján választják ki a férficsapat negyedik milánói utazóját?

– Annyira rövid a határidő, hogy nem tudunk például tesztet futtatni a versenyzőkkel, nem tudunk objektíven adatokat összehasonlítani, hiszen különböző versenyeken indultak a srácok, van aki hosszabb ideig sérült volt, úgyhogy kénytelenek vagyunk a szezonban látottak alapján dönteni és ebben lesz egy kis megérzés is, vajon ki tudja majd a legjobb munkát végezni az olimpián.

– Amikor a tilburgi Európa-bajnokság előtt kérdeztem, azt mondta: „Moon Wonjun nagyon jól mozog, ott lehet a döntőkben, ha optimistább akarok lenni, azt is mondhatom, hogy akár érmet is szerezhet. A lányoknál tíz körüli helyezéseket várok, és azt, hogy mindhárom váltónk jusson döntőbe.”

– Az Eb végén eszembe is jutott, milyen jók voltak a megérzéseim: lehet, hogy értek ehhez a sportághoz? Azt hiszem, alapvetően elégedettek lehetünk az Európa-bajnoksággal, bár maradt bennem némi hiányérzet, hiszen Moon Wonjun esetében mindkét döntőben ott volt az éremszerzés esélye, a lányoknál Somodi Maja ezerötszázon finálés lehetett volna, akárcsak ezer méteren. A váltóink jól futottak, az Európa-bajnokság számomra legpozitívabb futama a vegyes váltó döntője volt, ahol az olimpiai indulóink alkották a csapatot, a négyes kilenc tizeddel maradt el a magyar rekordtól. Attól az időtől, amelyiket a Jászapáti Petra, Lockett Deanna, Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor négyes korcsolyázott 2019-ben.

– Ebből mit szűrhetünk le?

– Azt mindenképpen, hogy versenyben tudnak maradni a legjobbakkal – ez jó előjel Milánó kapcsán. A női váltódöntőben volt némi szerencsénk, de azt ki merem jelenteni, hogy a magyar négyes volt a harmadik legjobb csapat ezen az Eb-n. Összességében, amit szerettünk volna kihozni ebből az Európa-bajnokságból, azt kihoztuk, ha pusztán ezt nézem, az előjelek inkább pozitívak az olimpiát tekintve.

– Még úgy is, hogy Jászapáti Petra után Péter is kidőlt a sorból?

– Ezek fájó pontok, ez kétségtelen. Nagyon bíztunk abban, hogy Peti a vállsérülése után ott lehet az olimpián, vasárnap eldőlt, hogy nem. Amikor meghallottuk, mi történt vele, megdöbbentünk, nem sokkal később viszont már muszáj volt a megoldáson gondolkoznunk. Mennünk kell tovább akkor is, ha szomorúak vagyunk, hiszen az olimpiai rajt egyre közeledik.