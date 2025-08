A kétszeres ötkarikás bajnok legendával készül az olimpiára Lindsey Vonn

A 40 éves amerikai sportoló súlyos sérülései után, hat év kihagyással, a térdében egy titániumból készült implantátummal az előző idényben tért vissza a világkupa-sorozatba, márciusban pedig szuperóriás-műlesiklásban már szerzett egy második helyet.

Vonn már korábban kijelentette, hogy szeretne ott lenni a jövő februári, milánói-cortinai téli olimpián, a minél eredményesebb felkészülés érdekében pedig most a sportág egy másik korábbi klasszisa, Svindal is bekerült az edzői csapatába. A szakember – aki elmondása szerint meglepődött Vonn felkérésén – már most, az amerikai síző chilei edzőtáborában segíti új tanítványát.

Vonn 2010-ben, Vancouverben lesiklásban szerezte meg pályafutása eddigi egyetlen olimpiai aranyérmét, az ötkarikás játékokról további két bronzérme van a négyszeres összetett világkupagyőztes, kétszeres világbajnok sportolónak. Vonn pályafutása során 82 alkalommal állhatott vk-dobogó tetején, amivel honfitársa, Mikaela Shiffrin mögött második a nők örökrangsorában.

A téli olimpia február 6. és 22. között lesz Olaszországban.