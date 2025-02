Úry Bálint és Tóth Zita nyerte meg az óriás-műlesiklást az alpesisí-bajnokságon

Tóth emellett a szerdai műlesiklás, valamint a csütörtöki óriás összesítését is megnyerte, ezzel a Vasas versenyzője – a magyar szövetség hírlevele alapján – már az 51. egyéni magyar bajnoki címét gyűjtötte be. A csütörtöki versenynapon Tóth több mint három másodperccel előzte meg a második Szeghalmi Fannit (Freeride Club), míg a harmadik helyen Polányi Lili (Holtpont SE) zárt.

A férfiaknál is a papírforma érvényesült azzal, hogy Úry (Fullsport SE) végzett az élen. Őt az előző nap műlesiklásban győztes Leitgeb Richárd (Veszprém SE) követte, a harmadik Schneider Milán (Körte SE) lett. Összetettben is Úry, Leitgeb, Schneider volt a végső sorrend, míg a nőknél Tóth mellett Polányi és Molnár Zara (Second Wind) állhatott még fel a dobogóra.