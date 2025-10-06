Gyulay Zsolt: Látjuk még Jászapáti Petrát a jégen!

Meglepetésként is jellemezhetnék a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnökének hétfői látogatását a Sportkórházban, pusztán a szervezés miatt kellett beavatni Jászapáti Petra rövid pályás gyorskorcsolyázót, aki július közepén szenvedett keresztszalag-szakadást, így ő a felkészülés helyett (a válogatott már a helyszínen hangol a csütörtökön Montrealban kezdődő kvalifikációs world tour sorozat rajtjára) a rehabilitáció rögös útjait járja.

Gyulay Zsolt fontosnak tartotta és tartja, hogy a nehéz helyzetben lévő sportolók kezét se engedje el a MOB, így az éppen a gyógytornászával dolgozó Európa-bajnokhoz „benézett” egy rövid vizitre, amelyen egyébként jelen volt dr. Tállay András is, aki megműtötte a korcsolyázót.

Jászapáti Petra mosolya és jókedve csak tovább fokozta a MOB-elnök szívet melengető gesztusát, s bár a sportoló továbbra sem kész arra, hogy kiálljon a nyilvánosság elé, s elmesélje, milyen nehéz heteken van túl, de mindenkit biztosított arról, hogy már egyre jobban van lelkileg is, úgyhogy nemsoká vállalja az interjúkat is.

Gyulay Zsolt viszont készséggel elárulta, miért is tartotta fontosnak, hogy Jászapáti Petrát meglátogassa:

„Egy sportoló, ha ilyen lehetőség előtt áll, hogy olimpián indulhasson, ráadásul éremeséllyel, ám egy sérülés meghiúsítja az álmát, nagyon szomorú. Ugyanakkor azt gondolom, Petra még fiatal, van, lesz esélye a visszatérésre. Emellett van köztünk egyfajta sorsközösség is, mert neki is a rotátorköpenye szakadt el februárban a vállában, s amikor azzal műtötték, felhívtam, hogy nekem is volt hasonló sérülésem. Akkor arról nem volt szó, hogy utána »elszakítja« a térdszalagját is… Nagyon sajnálom, hogy így történt, szurkolok neki, hogy visszatérjen. Ez a látogatás is meggyőzött arról, hogy erre minden remény megvan, nagyon koncentráltan végzi a feladatokat itt, bár ő versenyzőként is ilyen fegyelmezett volt mindig. Úgy vélem, ha ilyen elszántan dolgozik ezután is, s lelkileg is feldolgozza a vele történteket, látjuk még őt a jégen.”