Pizzasütéssel hangolódtak az olimpiára a téli sportágak képviselői

Az olasz olimpiára olasz étellel készültek a mieink (Fotó: Kovács Péter)

Piros, fehér és zöld kötények – stílszerűen: mintha a rajtvonalra sorakoztak volna fel a sportolók, úgy álltak ott az asztalok mögött a Normafa Síházban, ahol a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) azért látta vendégül a téli sportágak képviselőit, mert szerdán mondhattuk, éppen száz nap múlva rajtol a téli olimpia Olaszországban.

A versenyzőkhöz Gyulay Zsolt MOB-elnök is csatlakozott, aztán kicsit egyedül érezte magát a sportolók között, úgyhogy maga mellé invitálta Kósa Lajost, a Magyar Országos Korcsolyázószövetség elnökét, a „sípszó” pedig csak ezután hangzott el: azért álltak ugyanis az asztalok mögött a résztvevők, mert az olasz rendezéshez igazodva pizzát süthettek a megjelentek – a két vezető egyébként két rövid pályás gyorskorcsolyázóval, Sziliczei-Német Rebekával és Végi Diána Laurával került közös asztalhoz, így ők négyen együtt találták ki, milyen feltétekkel pakolják meg a pizzatésztát.

Kósa Lajos, Gyulay Zsolt, Sziliczei-Német Rebeka és Végi Diána Laura közösen készített pizzát (Fotó: Kovács Péter)

A sportolók alkotásai hamarosan kemencébe kerültek, s míg sültek, addig a téli sportági szövetségek vezetői és Gyulay Zsolt a várakozásairól és az elvárásokról beszélt.

„A létszámot tekintve a MOB életében a téli olimpia a legkisebb esemény, ám ettől még kiemelt fontossággal bír – jelentette ki Gyulay Zsolt. – Nagy erőkkel dolgozunk az előkészületek során, és mindent megteszünk, hogy a magyar sportolók a legjobb kiszolgálást kapják meg Milánóban és Cortina d’Ampezzóban.”

Gyulay Zsolt megjegyezte, 1956-ban már rendeztek téli játékokat Cortina d’Ampezzóban, akkor a Nagy Marianna, Nagy László műkorcsolya páros révén bronzérmet szereztünk: „Akkor alig több mint harminc ország nyolcszázhuszonegy sportolója indult, februárban ez a két szám kilencven és kétezer-kilencszáz lesz.”

A MOB a január 24-ei közgyűlésén hagyja jóvá a magyar indulók névsorát, és akkor tesznek ünnepélyes esküt is az olimpikonok.

A pizzák készítői a Normafa Síházban (Fotó: Kovács Péter)

Gyulay Zsolt nem felejtkezett el az eseményen egyébként jelen lévő, de az olimpiát sérülése miatt kihagyó Jászapáti Petráról: gratulált neki a kitartásához, s ahhoz is, hogy segíti a korcsolyázókat a következő hónapokban is. Sármay Bence, a Visa Magyarország vezetője bejelentette, hogy nagykövetük lett az Európa-bajnok rövid pályás gyorskorcsolyázó.

A sportági szövetségek elnökei a már meglévő és még megszerezhető kvóták kapcsán adtak helyzetjelentést, őket pedig a sportolók váltották a pulpituson – esetükben inkább a felkészülés és a következő hetek-hónapok versenyei adták a beszélgetés témáját.

Közben pedig fél szemmel már a legtöbben az asztalok (és pincérek) felé figyeltek, a sajtótájékoztató hivatalos része után Gyulay Zsolt ki is adta a jelszót: „Menjünk, együnk pizzát.”

A sportolók által elkészített négy mellé újabbak is érkeztek – eláruljuk: rövid időn belül hűlt helyét találtuk az összesnek…