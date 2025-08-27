Síelés: Úry Bálint műlesiklóversenyt nyert Ausztráliában

A Magyar Síszövetség szerdai tájékoztatása szerint Úry egyéni csúcsot jelentő 20.66-os FIS-pontot kapott, mindemellett 100 kupaponttal is gazdagabb lett. Ő az első magyar születésű síző, aki kontinentális kupasorozatban győzni tudott. Tavaly hasonló bravúrt hajtott végre a honosított Richard Leitgeb, aki műlesiklásban a Dél-Amerika-kupa összesített győzelmét szerezte meg.

A magyar alpesi sízők egy női és egy férfi kvótáért harcolnak a februári téli olimpia előtt, Úry ezzel az eredménnyel még élesebbé tette a küzdelmet.

A kupasorozat csütörtökön folytatódik egy újabb műlesiklóversennyel.