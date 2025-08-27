Nemzeti Sportrádió

Síelés: Úry Bálint műlesiklóversenyt nyert Ausztráliában

Vágólapra másolva!
2025.08.27. 19:07
Fotó: Imago Images
Címkék
műlesiklás Úry Bálint síelés
A síelő Úry Bálint megnyerte a műlesiklást az Ausztrál-Új-Zélandi Kupa thredbói állomásán.

A Magyar Síszövetség szerdai tájékoztatása szerint Úry egyéni csúcsot jelentő 20.66-os FIS-pontot kapott, mindemellett 100 kupaponttal is gazdagabb lett. Ő az első magyar születésű síző, aki kontinentális kupasorozatban győzni tudott. Tavaly hasonló bravúrt hajtott végre a honosított Richard Leitgeb, aki műlesiklásban a Dél-Amerika-kupa összesített győzelmét szerezte meg.

A magyar alpesi sízők egy női és egy férfi kvótáért harcolnak a februári téli olimpia előtt, Úry ezzel az eredménnyel még élesebbé tette a küzdelmet.

A kupasorozat csütörtökön folytatódik egy újabb műlesiklóversennyel.

 

műlesiklás Úry Bálint síelés
Legfrissebb hírek

Leitgeb Richárd az első futamban kiesett Hafjellben az alpesisí-vk-n

Téli sportok
2025.03.16. 13:35

Úry Bálint és Tóth Zita nyerte meg az óriás-műlesiklást az alpesisí-bajnokságon

Egyéb egyéni
2025.02.20. 17:23

Alpesisí-vb: három magyar került be a férfi műlesiklás vasárnapi versenyébe

Téli sportok
2025.02.15. 17:45

Bombameglepetés: osztrák siker férfi óriás-műlesiklásban az alpesisí-vb-n

Téli sportok
2025.02.14. 15:25

Alpesisí-vb: Ury Bálint az 52. helyről várja a második futamot óriás-műlesiklásban

Téli sportok
2025.02.14. 12:08

Ury Bálint indulhat pénteken óriás-műlesiklásban az alpesísí-vb-n

Téli sportok
2025.02.13. 18:34

Sporttörténelmi sikerrel zárta az évet Tóth Zita

Téli sportok
2024.12.20. 17:00

Leitgeb Richárd kiesett a Gurglben zajló műlesiklásban

Téli sportok
2024.11.24. 12:09
Ezek is érdekelhetik