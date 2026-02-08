Az FTC a kilencgólos Malestein vezérletével győzött a Sola ellen



NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 12. FORDULÓ

B-CSOPORT

SOLA HK (norvég)–FTC-RAIL CARGO HUNGARIA 24–28 (12–12)

Sola, 723 néző. V: Fabryczny, Rawicki (lengyelek)

SOLA: Granlund – Grönstad 1, Raestad, Barka 1, Henriksen 1, Knutsen 3, Herrem 3. Csere: BRANDBU 6, Klungtveit, Grimsrud, Haugseng 2, With 4, Bak 4 (4), Holgersen. Edző: Steffen Stegavik

FTC: BÖDE-BÍRÓ B. – MALESTEIN 9 (4), Klujber 1, SIMON P. 4, Bordás R. 3, Vogel 3, Hársfalvi 2. Csere: Tranborg 3, Dmitrijeva 3, O. Kanor. Edző: Jesper Jensen

Az eredmény alakulása. 6. perc: 3–2. 10. p.: 7–2. 19. p.: 7–8. 25. p.: 10–10. 35. p.: 13–16. 40. p.: 16–17. 46. p.: 19–19. 55. p.: 20–24. 57. p.: 22–26

Kiállítások: 2, ill. 10 perc

Hétméteresek: 5/4, ill. 5/4

MESTERMÉRLEG

Jesper Jensen: – Nem volt egyszerű meccs, ahogyan arra előzetesen is számítottunk. Túl sok technikai hibát követtünk el, volt olyan időszak, amikor nem tudtuk irányítani a meccset, de vagyunk annyira jó csapat, hogy az ilyen mérkőzéseket is meg tudjuk nyerni idegenben, akkor is, ha esetleg nem a legjobb napot fogjuk ki, és a BL-ben ez is nagyon sokat számít.

ÖSSZEFOGLALÓ

Papíron könnyű feladatnak ígérkezett a Fradi norvégiai vendégjátéka a BL-ben. Ez még úgyis igaz, hogy a tabella utolsó helyén, győzelem nélkül álló Sola ellen a beállók közül csupán Bordás Réka állt Jesper Jensen rendelkezésére. A szerb Dragana Cvijics után nemrég a norvég Vilde Ingstad is megsérült, így a magyar válogatott játékosra a megszokottnál nagyobb feladatok vártak.

Böde-Bíró Blankával a kapuban kezdett a magyar csapat, az első lövés, amit kapott, rögtön egy ziccer volt: Camilla Herrem vezethette rá egy ferencvárosi labdaeladás után a labdát. Már az első percek is sok hibát hoztak, ez a Solának kedvezett, 7–2-re meglépett. Érzésre aggódni valója továbbra sem volt a zöld-fehéreknek, mert még ötven perc hátra volt.

Angela Malestein góljainak és Böde-Bíró dupla védésének köszönhetően sikerült megindulni felfelé. A norvégok 12 percen át nem tudtak betalálni, közben a Fradi hat gólt szerzett, Simon Petra első góljával a vezetés is meglett. Az első félidő utolsó szakaszában sem csökkent a hibák száma, így egyik fél sem tudott meglépni a másiktól.

A 12–12-ről induló második játékrész elején úgy tűnt, a Fradi a szünetben rendezte a sorait, de csak három gólt tudott közé tenni. Simon Petra a szélről is eredményes volt, Bordás is bedobta a helyzeteit, de Solának volt válasza, így a hajrá döntetlenről vette kezdetét.

A kilencgólos Malestein jó hétmétereseivel és Mette Tranborg átlövésével először sikerült néggyel meglépni. Az utolsó hat percben egy négyes döntőbe igyekvő csapatnak ebből a pozícióból már illett megcsinálnia. A Sola megpróbálta a hét a hat elleni játékot, de ez sem vezetett sikerre, a hajrában a vendégek védekezése jól működött.

A 37 technikai hiba nem árulkodik magas színvonalról, a hazaiak hárommal többet hibáztak, de mégsem ez döntött, hanem a tudásbeli különbség. A Fradi sorozatban a 11. tétmeccsét is megnyerte, így továbbra is versenyben van a biztos negyeddöntőbe jutást érő első két helyért. Jesper Jensen együttesére legközelebb rangadó vár a BL-ben, szombat délután a román CSM Bucuresti érkezik az Érd Arénába. 24–28.

A CSOPORT TOVÁBBI VASÁRNAPI EREDMÉNYEI

Odense Handbold (dán)–HC Podravka (horvát) 42–24 (20–10)

CSM Bucuresti (román)–Brest Bretagne (francia) 40–34 (21–17)

M Gy D V L-K Gk P 1. Brest 12 9 – 3 403–364 +39 18 2. FTC 12 9 – 3 368–336 +32 18 3. Odense 12 8 1 3 406–361 +45 17 4. CSM Bucuresti 12 8 – 4 384–348 +36 16 5. Ikast 12 8 – 4 371–350 +21 16 6. Ljubljana 12 2 1 9 312–363 –51 5 7. Podravka 12 2 1 9 335–389 –54 5 8. Sola 12 – 1 11 307–375 –68 1 A B-CSOPORT ÁLLÁSA

PERCRŐL PERCRE

A Ferencváros a második félidőben felőrölte ellenfelét és zsinórban 11. tétmeccsét is megnyerte.

60. perc: A kért variációt sikerült megvalósítani, de Simon lövését védi Granlund, másodjára viszont már betalál, Még egy technikai hiba a hazaiaktól, időn túli szabaddobással zárul végül a mérkőzés. De nem dobja el a Fradi, marad a 24–28.

59. perc: Időt kért a végén Jensen.

58. perc: Haugseng beállóból lő, Böde-Bírón átcsorog, gól. Vogel gólját a norvég kapus nem tudja kikapni, Herren válaszol, 24–27.

57. perc: Raestad harcolt ki újabb hetest, Bak ezt is belőtte, 4/4. Tranborg is kiharcolt egy hetest, Malestein bepattintotta, 22–26.

56. perc: With töri meg a hazai gólcsendet, Tranborg lövése után Hársfalvi dobja be a kipattanót, 21–25.

55. perc: Malestein szép passz után akcióból is betalál – nyolcgólos –, majd Tranborg középről, a kilencesről lő nagy gólt, először négy a különbség. Újabb norvég időkérés. 20–24.

53. perc: Malestein hetesből szerzi a 22. ferencvárosi gólt, aztán időt kérnek a hazaiak is.

51. perc: Vogel átlövésből, kilencről, a blokkok között lő szép gólt. Simon szerzett labdát. 20–21.

49. perc: Vogel harcolt ki hetest, amit Malestein kíméletlenül vágott a kapuba. Simont küldték ki két percre, miután majdnem levetkőztette ellenfelét. With egyenlített a jobb szélről. 20–20.

46. perc: Herrem rég szerzett gólt, most ismét, aztán Knutsen már egyenlít Dmitrijeva újabb eladott labdája után. 19–19. Időt is kér Jensen edző.

45., perc: Dmitrijevánál belemenést láttak a lengyel bírók, Böde-Bíró pedig védi With próbálkozását a szélről. Dmitrijeva lőtt talpról mellé, majd belemenés a hazaiaknál is.

43. perc: Vogel passzát most Tranborg püföli a kapuba egy csel után, aztán belülvédekezés miatt hetest adnak a hazaiaknak, Bak ezt is értékesítette. 17–19.

42. perc: Egy két perc a hazaiaknál is, Barkát állítják ki. Simon a szélről nagyot repülve vágta be Vogel passszát. 16–18.

39. perc: Vogel harcolt ki hetest, Malestein bevágta, 15–17. Hetes, két perc, Hársfalvit küldik ki, Bak belövi. 16–17.

38. perc: Knutsen szerzi a hazaiak első gólját. Az mondjuk nem lenne baj, ha csak nyolc percenklént lőnének gólt, de With ezt másképp gondolja, máris csak egy a különbség. 15–16.

37. perc: Dmitrijeva labdaeladása után Simon szerezte vissza gyorsan, végül Tranborg ágyúzása csattant a kapufán, majd Böde-Bíró védte With ziccerét!

36. perc: Tranborg talpról, kapufás gól, már három közte. 13–16.

35. perc: Bordás gólja után Vogelt szórják ki két percre, majd Simon növeli kettőre az előnyt. 13–15.

32. perc: A félidő gólját Vogel szerezte, neki még nem volt, a gyorsan válaszoló Withnek sem, 13–13.

SZÜNET

30. perc: Passzívba hajló magyar támadás végén Kanor vágta fölé. Időntúli szabaddobással zárul a félidő, Herrem nem próbálja kapura dobni. 12–12 a félidőben.

29. perc: Hársfalvi is feliratkozik a gólszerzők közé, Knutsen fölé lő, de belülvédekezést fújnak Kanornál. Hetes. Bak jön és bedobja, 12–12.

28. perc: Henriksen egyenlít, Klujber kapufát lő, 11–11.

26. perc: Böde-Bíró csípte el Henrik sen rossz ejtését, majd Kanor ütközött Barkával. Dmitrijeva egy passz után talpról lő, gól! 10–11.

25. perc: Simon Petra második gólja után Tranborgot szórják ki két percre megint. Haugseng meg gyorsan ki is használja a fórt. Aztán Bordás góljára után Brandbu válaszol, 10–10.

22. perc: Haugseng lövése befért a kapuba Böde-Bíró mellett, Malestein pedig rontott a szélről, 8–8.

20. perc: Jó sánc után Böde-Bíró véd lábbal. Raested kísérletét hárította. Simon harcolt ki hetest, de Dmitrijeva a kapusba lőtte.

19. perc: Eladott labda a norvégoknál, ami után Simon góljával először vezet a Ferencváros, 7–8. Hazai időkérés.

16. perc: Hetest kap a Sola, de Klungtveit lövését Böde-Bíró kivédi, sőt a kipattanót is! Tranborg góljával egyenlő, 5–0-s rohamban a Fradi. 7–7.

15. perc: Klujber labdaszerzése után Malestein lő a szélről megint, ez is bent van, sőt, Bordás középről talál be Tranborg passza után. 7–6.

13. perc: Nagy a rohanás a pályán, a gólok azonban elmaradnak. Knutsen lövése a kapufán csattan.

11. perc: Malestein a szélről lövi harmadik gólját, 7–4. Grönstad mi kapunk előtt próbálkozik a szélről, mellé pattint.

9. perc: Herren ejtését elcsípi Böde-Bíró. A zöld-fehér támadások nem állnak össze továbbra sem, a norvégok újabb labdaszerzés után már öttel mennek. Végül Malestein töri meg a vendégek gólcsendjét, 7–3.

8. perc: Simon szerzett labdát, majd rosszul passzolt, ami után Brandbu már a harmadik góljárt szerezte, gyors labdaeladás után Grönstad is betalált. Időt is kér Jensen. 6–2.

6. perc: Brandu táncolt ki a védők közül, majd szépen pattintott a hosszúba, aztán Klujber csípőből állította vissza a különbség. Aztán jött Knutsen és belőtte a negyedik hazai gólt, 4–2.

4. perc: Nincs újabb gól, Simon lövését védi Bergsvík. Ráadásul Brandbu lövése becsúszik Böde-Bíró mellett... 2–1.

3. perc: Jó ferencvárosi védekezés után passzív a norvég támadás. Az ellenakciónál eladjuk a labdát, Tranborg meg visszarántja ellenfelét két perc. Az első védés Böde-Bíróé, Grönstad a jobb szélről próbálkozott.

1. perc: A Ferencváros kezdte a mérkőzést. Az első gól a norvégoké, Camilla Herrem csent labdát, végigrohant, bevágta, Malestein gyorsan egyenlített. 1–1.

Érkezenek a csapatok, elsőként a Ferencváros, majd a házigazdák.

Az FTC 12 játékost nevezett a mérkőzésre. A műtét után lábadozó Laura Glauser mellett továbbra sem számíthat Jesper Jensen Dragana Cvijicsre, mellettük az orrtörést szenvedett Vilde Ingstad és Márton Gréta is hiányzik. Visszatér viszont Orlane Kanor.

ELŐZMÉNYEK

Két hét után folytatódnak a női kézilabda Bajnokok Ligája küzdelmei: a sorozatban négy győzelemnél tartó ferencvárosiak vasárnap a norvég Sola otthonában játszanak. Aktuális ellenfelük a mezőny egyetlen nyeretlen csapata, egyedül a Krim Ljubljana elleni idegenbeli meccsét nem vesztette el. Ugyanakkor szeptemberben kellemetlen perceket okozott Érden, az akkor még valódi arcát kereső FTC nagy hajrával tudott csak fordítani és megszerezni első győzelmét a csoportkörben. Azóta viszont csak egyszer kapott ki a zöld-fehér alaklulat, három fordulóval a vége előtt a második, tehát automatikusan negyeddöntőt érő helyen áll. Így hatványozottan fontos neki a solai meccs, mivel február 14-én a CSM Bucuresti érkezik Érdre, majd az előző évad ezüstérmese, a dán Odense fogadja a zöld-fehéreket.

„Nem felejtettük el, hogy a Solától hazai pályán majdnem kikaptunk, így nem vehetjük félvállról a norvég csapatot. Győzni szeretnénk, de precíz játék szükséges hozzá” – fogalmazott Jesper Jensen, az FTC edzője.