„Nagyon sokat ér ez a három pont” – Andoni Iraola a Gulácsiék elleni fordításról

Andoni Iraola szerint csapata a mérkőzés első félidejében még nehezen találta a megoldást ellenfele játékára, a szünet után azonban a taktikai változtatásoknak és a nagyobb agresszivitásnak köszönhetően átvette az irányítást: „Az első 30-35 percben, kettő nulláig sokkal jobbak voltak nálunk, a második félidőben viszont mi már játszottunk jobban. Nagyon sokat ér számunkra ez a három pont, mert egy igazán jó csapattal találkoztunk” – értékelt a mérkőzés után a szakember a Liverpool hivatalos honlapja szerint.

„Nem elég egy kicsit letámadni a Villarrealt, teljes erőbedobással kell futballozni ellenük, különben labda nélkül komoly nehézségeid lesznek. A második félidőben sok párharcot nyertünk meg, fizikailag rájuk kényszerítettük a saját ritmusunkat, amellyel nagyon nehezen tudtak lépést tartani – tette hozzá a tréner, aki külön is méltatta a két gólt szerző Alexis Mac Allister teljesítményét. – Amikor kétgólos hátrányban vagy, és nem játszol jól, ő akkor sem esik pánikba, hanem szervezi a csapatot. Öröm, hogy a csapatomban tudhatom.”

Rio Ngumoha játékáról ugyancsak nagyon pozitívan beszélt Iraola a sajtótájékoztatón: „Ha olyan egy az egy elleni helyzeteket tudunk teremteni számára, amelyekben betörhet a tizenhatoson belülre, általában képes valami különlegeset alkotni. Az Alexisnek (Mac Allister) adott gólpassza is kiváló megoldás volt, mert tizenegyest is kiharcolhatott volna, mégis úgy döntött, inkább folytatja az akciót. Az állóképessége is javul, már egyre többet bír játszani. Komoly erőfeszítésekett tett, nagyon örülök a teljesítményének.”

Arra a kérdésre, hogy a Liverpool miért szerez sokkal több gólt a Bajnokok Ligájában, mint a Premier League-ben, Iraola így válaszolt: „A Villarreal és az Atlético Madrid ellen is szereztünk gólokat, támadásban pedig kifejezetten jól teljesítettünk mindkét mérkőzésen. A Premier League-ben valóban nem vagyunk ennyire eredményesek, ugyanakkor védekezésben talán jobbak vagyunk. Inkább az számít, hogy kivel játszunk, nem pedig az, hogy melyik sorozatban.”