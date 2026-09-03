Nemzeti Sportrádió

Lejárt a szerződése a La Ligában, a Honvéd lecsapott a spanyol támadóra

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.09.03. 08:45
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Alberto Marí az NB I-ben folytatja (Fotó: Kispest-Honvéd FC)
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Valencia Kispest-Honvéd FC Alberto Marí labdarúgó NB I átigazolás
A spanyol élvonalbeli Valencia korábbi támadójával erősített a labdarúgó NB I-ben szereplő Kispest-Honvéd FC: a 25 éves Alberto Marí két évre kötelezte el magát a klubhoz – jelentette be a Honvéd.

A 183 centiméter magas középcsatár szerződése lejártával érkezett Kispestre. Alberto Marí pályafutása során a Valencia első csapatában 25 tétmérkőzésen lépett pályára, és a 2022–2023-as idényben fontos gólt szerzett a Celta Vigo ellen. A találatával a Valencia gyakorlatilag biztossá tette élvonalbeli tagságát.

A spanyol támadó korábban a Real Zaragoza játékosa is volt, legutóbb pedig kölcsönben a Mirandésnél szerepelt. A spanyol másodosztályban összesen 46 bajnoki mérkőzésen lépett pályára.

„Nagy várakozással érkeztem egy nagy, történelmi klubhoz Magyarországra. Nagyon várom már, hogy segíthessek a csapattársaimnak és velük együtt komoly célokat érhessünk el. Természetesen a Honvéd és Puskás neve ismerősen csengett…”idézte új játékosát a Kispest-Honvéd.

Marí hozzátette, hogy csapatjátékosnak tartja magát, ezért személyes céljai egybeesnek a Honvédéval, és szeretne minél magasabb szintre eljutni a klubbal. A spanyol futballista a kispesti keretben két honfitársával (Pablo és Asier García) is együtt játszhat.

A Honvéd közleménye szerint Marí gyorsaságával és technikai képzettségével tovább bővítheti a csapat variációs lehetőségeit a támadósorban.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KISPEST-HONVÉDNÁL
Érkezők: Adi Alic (bosnyák, FK Szileksz Kratovo – Észak-Macedónia), Deian Boldor (román, ETO FC, szabadon igazolhatóként), Reda ed-Darradzs (marokkói, Atert Bissen – Luxemburg), Asier García (spanyol, Racing Santander – Spanyolország), Pablo García (Pablo García Ruiz, spanyol, Arenas Club de Getxo – Spanyolország, szabadon igazolhatóként), Osman Hadzikic (bosnyák-osztrák, Slaven Belupo – Horvátország), Szamosi Ádám (Diósgyőri VTK, kölcsön után végleg), Olekszandr Szafronov (ukrán, Unirea Slobozia – Románia, szabadon igazolhatóként), Alberto Marí (spanyol, Valencia – Spanyolország, szabadon igazolhatóként)
Kölcsönbe érkezők:
Kölcsönből visszatérő: Somogyi Ádám (Videoton FC Fehérvár)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: 
Kiszemeltek: Alberto Marí (spanyol, Valencia – szabadon igazolható) 
Távozók: Csilus Tamás (1908 SZAC Budapest), Földi Dominik (szabadon igazolható), Gáspár Dávid (Újpest FC), Ihrig-Farkas Sebestyén (Szabadkikötő, szabadon igazolható), Kesztyűs Barna (szabadon igazolható), Kocsis Gergely (ESMTK), Nyers Ádám (MTK Budapest), Rácz Gergő (Paksi FC), Simon Benedek (szabadon igazolható), Ujváry Ferenc (Újpest FC), Varga Kevin (szabadon igazolható)
Kölcsönbe távozó: Balázs Teó (Videoton FC Fehérvár), Kovács Erik (Videoton FC Fehérvár), Liziczay Zsombor (Monor SE) 
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

 

Valencia Kispest-Honvéd FC Alberto Marí labdarúgó NB I átigazolás
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