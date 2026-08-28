A Fradinak az idei a legjobb selejtezős mérlege, az ETO nem élt a „három élet” lehetőségével
A nemzetközi kupák nyári selejtezőiben ugyanúgy 20 meccset játszottak a magyar csapatok, mint tavaly, akkor 9 győzelemmel, 3 döntetlennel és 8 vereséggel, zártak, és egy csapatunk jutott főtáblára, az Európa-ligában. Az idei mérleg 8–7–5, de a végeredmény ugyanaz: csak a Ferencváros tudott főtáblára jutni, ahogy 2019 óta mindig és most is – azóta hatodszor jutott főtáblára az El-ben, egyszer-egyszer a Konferencialigában és a Bajnokok Ligájában.
A megelőző hét idényhez képest a legnagyobb különbséget az jelentette idén, hogy ezúttal nem a Ferencváros indult a Bajnokok Ligájában, és nem az FTC-nek lehetett volna ebből fakadóan „három élete”, hanem az NB I-ben aranyérmes ETO-nak. Így nagy esély nyílhatott volna arra, hogy két magyar klub is főtáblára jusson, csakhogy a „három élethez” az kellett volna, hogy a győriek a BL-selejtező 1. fordulójából (az már biztos, hogy jövőre legrosszabb esetben is a 2. fordulóban kezd majd a magyar bajnok) továbbjussanak az izlandi Víkingurral szemben. Ugyanis a 2. fordulóból vereség esetén már az Európa-ligába estek volna ki, és ha ott is kiesnek, még mindig marad egy esély a Konferencialigában. Így azonban rögtön a Kl következett, ott pedig már nem volt több hibázási lehetőség, a Riga elleni vereséggel már a Kl-selejtező 3. fordulójában kiesett a magyar bajnok és elbúcsúzott az európai porondtól.
Meccsek
Győzelmek
Döntetlenek
Vereségek
FTC (El)
8
6
2
–
ETO (BL + Kl)
6
1
3
2
Paks (Kl)
2
–
1
1
DVSC (Kl)
4
1
1
2
A Ferencváros viszont olyan mérleggel, vereség nélkül, hat győzelemmel és két döntetlennel zárta a selejtezőket, amire még sosem volt példa. 2019 óta eddig egyszer fordult elő, hogy az FTC hat győzelemmel fejezzen be egy selejtezősorozatot, 2023-ban, de akkor a végül Kl-főtáblát érő menetelés azzal kezdődött, hogy a BL-ben kikapott a feröeri KÍ-től, tehát akkor volt egy veresége. A jelzett időszakban veretlenül egyszer, 2020-ban fejezett be selejtezősorozatot a Ferencváros, akkor viszont a koronavírus-járvány miatt kevesebb meccset játszott és csak hármat nyert meg a mostani hattal szemben.
A Ferencváros idei selejtezős menetelésének értékét növeli, hogy a négy legyőzött ellenfélből – Vojvodina (szerb), Twente (holland), Górnik Zabrze (lengyel), Trabzonspor (török) – három is olyan országból érkezett (Twente, Górnik, Trabzonspor), amelynek az élvonalbeli bajnokságát az UEFA a koefficiens-rangsorában magasabban jegyzi, mint az NB I-et. Persze az is igaz, hogy ha az UEFA klubrangsorát nézzük, akkor jelenleg mindegyik ellenfél az FTC mögött található. A Fradi a 2025–2026-os idény végén az 50. helyen állt a rangsorban, a Twente a 134., a Trabzonspor a 157., a Vojvodina a 256. volt, a Górnik pedig nem is szerepelt a listában, mert a megelőző öt idényben nem szerepelt a nemzetközi porondon. (A legfrissebb kalkulációban egyébként már 37. a Ferencváros, amely a főtáblára jutással három koefficienspontot már biztosan szerez, de ezt és az idei pontokat azért nem érdemes még figyelembe venni, mert a főtáblás szereplés jelentősen módosítja majd minden csapatnál az aktuális pontszámokat.)
Ugyanakkor az ETO korai BL- és Kl-búcsúja éppen azért is lehet fájó, mert a győrieket előbb az UEFA-nál 32. helyen rangsorolt Izland bajnokcsapata verte ki (Magyarország a 22.), majd pedig a 39. Lettország csapata búcsúztatta végleg. Tehát a győriek kétszer is alacsonyabb koefficiens-pontszámmal rendelkező ország csapatával szemben maradtak alul. Miközben a Paksi FC és a Panathinaikosz, valamint a Pjunik kiverése után a dán FC Köbenhavnnal szemben már alulmaradó Debreceni VSC esetében azt mondhatjuk, érvényesült a papírforma.
A selejtezők tanulságaként azt mondhatjuk el, hogy 2019 óta vizsgálva a magyar csapatok szereplését, a helyzet nem változott: az ezúttal a bajnokságban csak ezüstérmes és Magyar Kupa-győztes Ferencváros produkálta a legjobb mérleget, nyolc meccsből hatot is megnyert, a másik három csapat 12 mérkőzésen kétszer győzött, öt döntetlen és öt vereség mellett.
Meccs
Győzelem
Döntetlen
Vereség
2019
8 (FTC)+12 (DVSC, Honv., Vidi)=20
4 (FTC)+4 (többiek)=8
3 (FTC)+5=8
1 (FTC)+3=4
2020
5 (FTC)+7 (Honv, PAFC, Vidi)=12
3 (FTC)+2=5
2 (FTC)+2=4
0 (FTC)+3=3
2021
8 (FTC)+10 (PAFC, Vidi, Újp.)=18
5 (FTC)+3=8
0 (FTC)+2=2
3 (FTC)+5=8
2022
8 (FTC)+12 (Kisv., PAFC, Vidi)=20
3 (FTC)+7=10
2 (FTC)+1=3
3 (FTC)+4=7
2023
8 (FTC)+8 (DVSC, KTE, ZTE)=16
6 (FTC)+2=8
1 (FTC)+1 =2
1 (FTC)+5=6
2024*
6 (FTC)+16 (Paks, PAFC, Fehérv.)=22
2 (FTC)+6=8
3 (FTC)+6=9
1 (FTC)+4=5
2025
6 (FTC)+14 (ETO, Paks, PAFC)=20
4 (FTC)+5=9
1 (FTC)+2=3
1 (FTC)+7=8
2026
8 (FTC) +12 (ETO, Paks, DVSC)=20
6 (FTC)+2=8
2 (FTC)+5=7
0 (FTC)+5=5
*A Puskás Akadémia Dnyipro-1 elleni, mérkőzés nélküli továbbjutását nem számolva.
M
GY
D
V
Gólkül.
Teljesítmény (%)
|Koefficienspont
(2019-től)*
|2025–2026
(El-főtábla)
18
10
4
4
28–23
63%
|17.25
|2024–2025
(El-főtábla)
16
7
3
6
25–22
50.00%
|10
|2023–2024
(Kl-főtábla)
16
8
5
3
30–13
60.42%
|9
|2022–2023
(El-főtábla)
16
6
3
7
24–22
43.75%
|12
|2021–2022
(El-főtábla)
14
6
–
8
22–21
42.86%
|3
|2020–2021
(BL-főtábla)
11
3
3
5
14–22
36.36%
|5
|2019–2020
(El-főtábla)
14
5
7
2
19–18
52.38%
|6
|2004–2005
(UEFA-kupa-főtábla)
10
4
2
4
11–12
46.6%
|1995–1996
(BL-főtábla)
8
2
3
3
11–19
37.5%
|Ferencvárosi TC–Trabzonspor (török)
|Európa-liga
|4–0
|Trabzonspor (török)–Ferencvárosi TC
|Európa-liga
|0–1
|KS Górnik Zabrze (lengyel)–Ferencvárosi TC
|Európa-liga
|1–1
|ETO FC–Riga FC (lett)
|Konferencialiga
|1–1
|FC Köbenhavn (dán)–Debreceni VSC
|Konferencialiga
|5–1
|Riga FC (lett)–ETO FC
|Konferencialiga
|1–0
|Debreceni VSC–FC Köbenhavn (dán)
|Konferencialiga
|0–3
|Ferencvárosi TC–KS Górnik Zabrze (lengyel)
|Európa-liga
|1–0
|Pjunik (örmény)–Debreceni VSC
|Konferencialiga
|0–0
|Panathinaikosz FC (görög)–Paksi FC
|Konferencialiga
|2–2
|Ferencvárosi TC–FC Twente (holland)
|Európa-liga
|2–2
|ETO FC–FC Atert Bissen (luxemburgi)
|Konferencialiga
|1–1
|FC Twente (holland)–Ferencvárosi TC
|Európa-liga
|1–2
|Debreceni VSC–Pjunik (örmény)
|Konferencialiga
|1–0
|Paksi FC–Panathinaikosz FC (görög)
|Konferencialiga
|1–2
|FC Atert Bissen (luxemburgi)–ETO FC
|Konferencialiga
|2–6
|Ferencvárosi TC–FK Vojvodina (szerb)
|Európa-liga
|3–0
|ETO FC–Víkingur Reykjavík (izlandi)
|Bajnokok Ligája
|2–2
|FK Vojvodina (szerb)–Ferencvárosi TC
|Európa-liga
|1–2
|Víkingur Reykjavík (izlandi)–ETO FC
|Bajnokok Ligája
|1–0
EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, PLAYOFF, VISSZAVÁGÓ
FERENCVÁROSI TC–TRABZONSPOR (török) 4–0 (1–0)
Budapest, Groupama Aréna, 21 011 néző. Vezette: Rade Obrenovic (Jure Praprotnik, Grega Kordez) – szlovénok
FTC: Dibusz – Nagy O., Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Yusuf (Varga Z., 70.), Corbu (N. Keita, 83.), Nagy Á. (Arzani, 78.), O'Dowda (Lakatos Cs., 78.) – Zachariassen, Joseph (Lisztes, 70.). Vezetőedző: Borbély Balázs
TRABZONSPOR: André Onana – Eskihellac (Pina, a szünetben), Özkacar, Sztefan Szavics, Lopes Cabral – Malinovszkij, Kabasakal – Szalah (Tufan, 64.), Muci (Busuari, a szünetben), Saviolo (Akaydin, 64.) – Onuachu (Simsir, a szünetben). Vezetőedző: Fatih Tekke
Gólszerző: O'Dowda (19.), Corbu (54.), Yusuf (59. – 11-esből), Lisztes (86.)
Kiállítva: Malinovszkij (12.), Lopes Cabral (57.)
Továbbjutott: a Ferencváros, két győzelemmel (1–0, 4–0), 5–0-s összesítéssel