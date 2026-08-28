Nemzeti Sportrádió

A Fradinak az idei a legjobb selejtezős mérlege, az ETO nem élt a „három élet” lehetőségével

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2026.08.28. 17:40
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A Ferencváros csütörtökön a Trabzonspor ellen a hatodik győzelmét érte el az idei slejtezősorozatban – Callum O'Dwoda (középen) szerzett vezetést a zöld-fehéreknek
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ETO FC DVSC Paksi FC Európa-liga Ferencváros
A Nemzeti Sport Online-on az európai labdarúgó kupaselejtezők végén ezúttal is összegezzük a magyar csapatok nyári szereplését. A török Trabzonsport csütörtökön 5–0-s összesítéssel búcsúztató és az Európa-ligában főtáblára jutó Ferencváros 2019 óta szerepel folyamatosan valamelyik kupasorozat főtábláján, és azóta az idei selejtezőket zárta a legjobb mérleggel, hat győzelem mellett két döntetlennel. A másik három csapat hozta a szokásost, egyikük sem tudott a főtáblára kerülni, pedig az ETO-nak idén, bajnokként „három élete” is lehetett volna...


A nemzetközi kupák nyári selejtezőiben ugyanúgy 20 meccset játszottak a magyar csapatok, mint tavaly, akkor 9 győzelemmel, 3 döntetlennel és 8 vereséggel, zártak, és egy csapatunk jutott főtáblára, az Európa-ligában. Az idei mérleg 8–7–5, de a végeredmény ugyanaz: csak a Ferencváros tudott főtáblára jutni, ahogy 2019 óta mindig és most is – azóta hatodszor jutott főtáblára az El-ben, egyszer-egyszer a Konferencialigában és a Bajnokok Ligájában.

A megelőző hét idényhez képest a legnagyobb különbséget az jelentette idén, hogy ezúttal nem a Ferencváros indult a Bajnokok Ligájában, és nem az FTC-nek lehetett volna ebből fakadóan „három élete”, hanem az NB I-ben aranyérmes ETO-nak. Így nagy esély nyílhatott volna arra, hogy két magyar klub is főtáblára jusson, csakhogy a „három élethez” az kellett volna, hogy a győriek a BL-selejtező 1. fordulójából (az már biztos, hogy jövőre legrosszabb esetben is a 2. fordulóban kezd majd a magyar bajnok) továbbjussanak az izlandi Víkingurral szemben. Ugyanis a 2. fordulóból vereség esetén már az Európa-ligába estek volna ki, és ha ott is kiesnek, még mindig marad egy esély a Konferencialigában. Így azonban rögtön a Kl következett, ott pedig már nem volt több hibázási lehetőség, a Riga elleni vereséggel már a Kl-selejtező 3. fordulójában kiesett a magyar bajnok és elbúcsúzott az európai porondtól.

 

Meccsek

Győzelmek

Döntetlenek

Vereségek

FTC (El)

8

6

2

ETO (BL + Kl)

6

1

3

2

Paks (Kl)

2

1

1

DVSC (Kl)

4

1

1

2

A MAGYAR KUPASZEREPLŐK IDEI SELEJTEZŐS MÉRLEGE

A Ferencváros viszont olyan mérleggel, vereség nélkül, hat győzelemmel és két döntetlennel zárta a selejtezőket, amire még sosem volt példa. 2019 óta eddig egyszer fordult elő, hogy az FTC hat győzelemmel fejezzen be egy selejtezősorozatot, 2023-ban, de akkor a végül Kl-főtáblát érő menetelés azzal kezdődött, hogy a BL-ben kikapott a feröeri KÍ-től, tehát akkor volt egy veresége. A jelzett időszakban veretlenül egyszer, 2020-ban fejezett be selejtezősorozatot a Ferencváros, akkor viszont a koronavírus-járvány miatt kevesebb meccset játszott és csak hármat nyert meg a mostani hattal szemben. 

A Ferencváros idei selejtezős menetelésének értékét növeli, hogy a négy legyőzött ellenfélből – Vojvodina (szerb), Twente (holland), Górnik Zabrze (lengyel), Trabzonspor (török) – három is olyan országból érkezett (Twente, Górnik, Trabzonspor), amelynek az élvonalbeli bajnokságát az UEFA a koefficiens-rangsorában magasabban jegyzi, mint az NB I-et. Persze az is igaz, hogy ha az UEFA klubrangsorát nézzük, akkor jelenleg mindegyik ellenfél az FTC mögött található. A Fradi a 2025–2026-os idény végén az 50. helyen állt a rangsorban, a Twente a 134., a Trabzonspor a 157., a Vojvodina a 256. volt, a Górnik pedig nem is szerepelt a listában, mert a megelőző öt idényben nem szerepelt a nemzetközi porondon. (A legfrissebb kalkulációban egyébként már 37. a Ferencváros, amely a főtáblára jutással három koefficienspontot már biztosan szerez, de ezt és az idei pontokat azért nem érdemes még figyelembe venni, mert a főtáblás szereplés jelentősen módosítja majd minden csapatnál az aktuális pontszámokat.)

Ugyanakkor az ETO korai BL- és Kl-búcsúja éppen azért is lehet fájó, mert a győrieket előbb az UEFA-nál 32. helyen rangsorolt Izland bajnokcsapata verte ki (Magyarország a 22.), majd pedig a 39. Lettország csapata búcsúztatta végleg. Tehát a győriek kétszer is alacsonyabb koefficiens-pontszámmal rendelkező ország csapatával szemben maradtak alul. Miközben a Paksi FC és a Panathinaikosz, valamint a Pjunik kiverése után a dán FC Köbenhavnnal szemben már alulmaradó Debreceni VSC esetében azt mondhatjuk, érvényesült a papírforma.

A selejtezők tanulságaként azt mondhatjuk el, hogy 2019 óta vizsgálva a magyar csapatok szereplését, a helyzet nem változott: az ezúttal a bajnokságban csak ezüstérmes és Magyar Kupa-győztes Ferencváros produkálta a legjobb mérleget, nyolc meccsből hatot is megnyert, a másik három csapat 12 mérkőzésen kétszer győzött, öt döntetlen és öt vereség mellett.

 

Meccs

Győzelem

Döntetlen

Vereség

2019

8 (FTC)+12 (DVSC, Honv., Vidi)=20

4 (FTC)+4 (többiek)=8

3 (FTC)+5=8

1 (FTC)+3=4

2020

5 (FTC)+7 (Honv, PAFC, Vidi)=12
 

3 (FTC)+2=5

2 (FTC)+2=4

0 (FTC)+3=3

2021

8 (FTC)+10 (PAFC, Vidi, Újp.)=18

5 (FTC)+3=8

0 (FTC)+2=2

3 (FTC)+5=8

2022

8 (FTC)+12 (Kisv., PAFC, Vidi)=20

3 (FTC)+7=10

2 (FTC)+1=3

3 (FTC)+4=7

2023

8 (FTC)+8 (DVSC, KTE, ZTE)=16

6 (FTC)+2=8

1 (FTC)+1 =2

1 (FTC)+5=6

2024*

6 (FTC)+16 (Paks, PAFC, Fehérv.)=22

2 (FTC)+6=8

3 (FTC)+6=9

1 (FTC)+4=5

2025

6 (FTC)+14 (ETO, Paks, PAFC)=20

4 (FTC)+5=9

1 (FTC)+2=3

1 (FTC)+7=8

2026

8 (FTC) +12 (ETO, Paks, DVSC)=20

6 (FTC)+2=8

2 (FTC)+5=7

0 (FTC)+5=5

KUPACSAPATAINK SELEJTEZŐS SZEREPLÉSE 2019 ÓTA

*A Puskás Akadémia Dnyipro-1 elleni, mérkőzés nélküli továbbjutását nem számolva. 

 

M

GY

D

V

Gólkül.

Teljesítmény (%)

Koefficienspont
(2019-től)*
2025–2026
(El-főtábla)

18

10

4

4

28–23

63%

17.25
2024–2025
(El-főtábla)

16

7

3

6

25–22

50.00%

10
2023–2024
(Kl-főtábla)

16

8

5

3

30–13

60.42%

  9
2022–2023
(El-főtábla)

16

6

3

7

24–22

43.75%

12
2021–2022
(El-főtábla)

14

6

8

22–21

42.86%

  3
2020–2021
(BL-főtábla)

11

3

3

5

14–22

36.36%

  5
2019–2020
(El-főtábla)

14

5

7

2

19–18

52.38%

  6
2004–2005
(UEFA-kupa-főtábla)

10

4

2

4

11–12

46.6%

 
1995–1996
(BL-főtábla)

8

2

3

3

11–19

37.5%

 
a ferencváros csoportkörös európai kuPAszereplései, a selejtezős meccsekkel együtt

 

Ferencvárosi TC–Trabzonspor (török)Európa-liga4–0
Trabzonspor (török)–Ferencvárosi TCEurópa-liga0–1
KS Górnik Zabrze (lengyel)–Ferencvárosi TCEurópa-liga1–1
ETO FC–Riga FC (lett)Konferencialiga1–1
FC Köbenhavn (dán)–Debreceni VSC  Konferencialiga5–1
Riga FC (lett)–ETO FC Konferencialiga1–0
Debreceni VSC–FC Köbenhavn (dán)Konferencialiga0–3
Ferencvárosi TC–KS Górnik Zabrze (lengyel)Európa-liga1–0
Pjunik (örmény)–Debreceni VSCKonferencialiga0–0
Panathinaikosz FC (görög)–Paksi FCKonferencialiga2–2
Ferencvárosi TC–FC Twente (holland)Európa-liga2–2
ETO FC–FC Atert Bissen (luxemburgi)Konferencialiga1–1
FC Twente (holland)–Ferencvárosi TCEurópa-liga1–2
Debreceni VSC–Pjunik (örmény)Konferencialiga1–0
Paksi FC–Panathinaikosz FC (görög)Konferencialiga1–2
FC Atert Bissen (luxemburgi)–ETO FCKonferencialiga2–6
Ferencvárosi TC–FK Vojvodina (szerb)Európa-liga3–0
ETO FC–Víkingur Reykjavík (izlandi)Bajnokok Ligája2–2
FK Vojvodina (szerb)–Ferencvárosi TCEurópa-liga1–2
Víkingur Reykjavík (izlandi)–ETO FCBajnokok Ligája1–0
A MAGYAR KUPACSAPATOK NYÁRI SELEJTEZŐI, IDŐRENDI SORRENDBEN

EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, PLAYOFF, VISSZAVÁGÓ
FERENCVÁROSI TC–TRABZONSPOR (török) 4–0 (1–0)
Budapest, Groupama Aréna, 21 011 néző. Vezette: Rade Obrenovic (Jure Praprotnik, Grega Kordez) – szlovénok
FTC: Dibusz – Nagy O., Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Yusuf (Varga Z., 70.), Corbu (N. Keita, 83.), Nagy Á. (Arzani, 78.), O'Dowda (Lakatos Cs., 78.) – Zachariassen, Joseph (Lisztes, 70.). Vezetőedző: Borbély Balázs
TRABZONSPOR: André Onana – Eskihellac (Pina, a szünetben), Özkacar, Sztefan Szavics, Lopes Cabral – Malinovszkij, Kabasakal – Szalah (Tufan, 64.), Muci (Busuari, a szünetben), Saviolo (Akaydin, 64.) – Onuachu (Simsir, a szünetben). Vezetőedző: Fatih Tekke
Gólszerző: O'Dowda (19.), Corbu (54.), Yusuf (59. – 11-esből), Lisztes (86.)
Kiállítva: Malinovszkij (12.), Lopes Cabral (57.)

Továbbjutott: a Ferencváros, két győzelemmel (1–0, 4–0), 5–0-s összesítéssel 

 

 

ETO FC DVSC Paksi FC Európa-liga Ferencváros
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