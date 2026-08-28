A Fradinak az idei a legjobb selejtezős mérlege, az ETO nem élt a „három élet” lehetőségével



A nemzetközi kupák nyári selejtezőiben ugyanúgy 20 meccset játszottak a magyar csapatok, mint tavaly, akkor 9 győzelemmel, 3 döntetlennel és 8 vereséggel, zártak, és egy csapatunk jutott főtáblára, az Európa-ligában. Az idei mérleg 8–7–5, de a végeredmény ugyanaz: csak a Ferencváros tudott főtáblára jutni, ahogy 2019 óta mindig és most is – azóta hatodszor jutott főtáblára az El-ben, egyszer-egyszer a Konferencialigában és a Bajnokok Ligájában.

A megelőző hét idényhez képest a legnagyobb különbséget az jelentette idén, hogy ezúttal nem a Ferencváros indult a Bajnokok Ligájában, és nem az FTC-nek lehetett volna ebből fakadóan „három élete”, hanem az NB I-ben aranyérmes ETO-nak. Így nagy esély nyílhatott volna arra, hogy két magyar klub is főtáblára jusson, csakhogy a „három élethez” az kellett volna, hogy a győriek a BL-selejtező 1. fordulójából (az már biztos, hogy jövőre legrosszabb esetben is a 2. fordulóban kezd majd a magyar bajnok) továbbjussanak az izlandi Víkingurral szemben. Ugyanis a 2. fordulóból vereség esetén már az Európa-ligába estek volna ki, és ha ott is kiesnek, még mindig marad egy esély a Konferencialigában. Így azonban rögtön a Kl következett, ott pedig már nem volt több hibázási lehetőség, a Riga elleni vereséggel már a Kl-selejtező 3. fordulójában kiesett a magyar bajnok és elbúcsúzott az európai porondtól.

Meccsek Győzelmek Döntetlenek Vereségek FTC (El) 8 6 2 – ETO (BL + Kl) 6 1 3 2 Paks (Kl) 2 – 1 1 DVSC (Kl) 4 1 1 2 A MAGYAR KUPASZEREPLŐK IDEI SELEJTEZŐS MÉRLEGE

A Ferencváros viszont olyan mérleggel, vereség nélkül, hat győzelemmel és két döntetlennel zárta a selejtezőket, amire még sosem volt példa. 2019 óta eddig egyszer fordult elő, hogy az FTC hat győzelemmel fejezzen be egy selejtezősorozatot, 2023-ban, de akkor a végül Kl-főtáblát érő menetelés azzal kezdődött, hogy a BL-ben kikapott a feröeri KÍ-től, tehát akkor volt egy veresége. A jelzett időszakban veretlenül egyszer, 2020-ban fejezett be selejtezősorozatot a Ferencváros, akkor viszont a koronavírus-járvány miatt kevesebb meccset játszott és csak hármat nyert meg a mostani hattal szemben.

A Ferencváros idei selejtezős menetelésének értékét növeli, hogy a négy legyőzött ellenfélből – Vojvodina (szerb), Twente (holland), Górnik Zabrze (lengyel), Trabzonspor (török) – három is olyan országból érkezett (Twente, Górnik, Trabzonspor), amelynek az élvonalbeli bajnokságát az UEFA a koefficiens-rangsorában magasabban jegyzi, mint az NB I-et. Persze az is igaz, hogy ha az UEFA klubrangsorát nézzük, akkor jelenleg mindegyik ellenfél az FTC mögött található. A Fradi a 2025–2026-os idény végén az 50. helyen állt a rangsorban, a Twente a 134., a Trabzonspor a 157., a Vojvodina a 256. volt, a Górnik pedig nem is szerepelt a listában, mert a megelőző öt idényben nem szerepelt a nemzetközi porondon. (A legfrissebb kalkulációban egyébként már 37. a Ferencváros, amely a főtáblára jutással három koefficienspontot már biztosan szerez, de ezt és az idei pontokat azért nem érdemes még figyelembe venni, mert a főtáblás szereplés jelentősen módosítja majd minden csapatnál az aktuális pontszámokat.)

Ugyanakkor az ETO korai BL- és Kl-búcsúja éppen azért is lehet fájó, mert a győrieket előbb az UEFA-nál 32. helyen rangsorolt Izland bajnokcsapata verte ki (Magyarország a 22.), majd pedig a 39. Lettország csapata búcsúztatta végleg. Tehát a győriek kétszer is alacsonyabb koefficiens-pontszámmal rendelkező ország csapatával szemben maradtak alul. Miközben a Paksi FC és a Panathinaikosz, valamint a Pjunik kiverése után a dán FC Köbenhavnnal szemben már alulmaradó Debreceni VSC esetében azt mondhatjuk, érvényesült a papírforma.

A selejtezők tanulságaként azt mondhatjuk el, hogy 2019 óta vizsgálva a magyar csapatok szereplését, a helyzet nem változott: az ezúttal a bajnokságban csak ezüstérmes és Magyar Kupa-győztes Ferencváros produkálta a legjobb mérleget, nyolc meccsből hatot is megnyert, a másik három csapat 12 mérkőzésen kétszer győzött, öt döntetlen és öt vereség mellett.

Meccs Győzelem Döntetlen Vereség 2019 8 (FTC)+12 (DVSC, Honv., Vidi)=20 4 (FTC)+4 (többiek)=8 3 (FTC)+5=8 1 (FTC)+3=4 2020 5 (FTC)+7 (Honv, PAFC, Vidi)=12

3 (FTC)+2=5 2 (FTC)+2=4 0 (FTC)+3=3 2021 8 (FTC)+10 (PAFC, Vidi, Újp.)=18 5 (FTC)+3=8 0 (FTC)+2=2 3 (FTC)+5=8 2022 8 (FTC)+12 (Kisv., PAFC, Vidi)=20 3 (FTC)+7=10 2 (FTC)+1=3 3 (FTC)+4=7 2023 8 (FTC)+8 (DVSC, KTE, ZTE)=16 6 (FTC)+2=8 1 (FTC)+1 =2 1 (FTC)+5=6 2024* 6 (FTC)+16 (Paks, PAFC, Fehérv.)=22 2 (FTC)+6=8 3 (FTC)+6=9 1 (FTC)+4=5 2025 6 (FTC)+14 (ETO, Paks, PAFC)=20 4 (FTC)+5=9 1 (FTC)+2=3 1 (FTC)+7=8 2026 8 (FTC) +12 (ETO, Paks, DVSC)=20 6 (FTC)+2=8 2 (FTC)+5=7 0 (FTC)+5=5 KUPACSAPATAINK SELEJTEZŐS SZEREPLÉSE 2019 ÓTA

*A Puskás Akadémia Dnyipro-1 elleni, mérkőzés nélküli továbbjutását nem számolva.

M GY D V Gólkül. Teljesítmény (%) Koefficienspont

(2019-től)* 2025–2026

(El-főtábla) 18 10 4 4 28–23 63% 17.25 2024–2025

(El-főtábla) 16 7 3 6 25–22 50.00% 10 2023–2024

(Kl-főtábla) 16 8 5 3 30–13 60.42% 9 2022–2023

(El-főtábla) 16 6 3 7 24–22 43.75% 12 2021–2022

(El-főtábla) 14 6 – 8 22–21 42.86% 3 2020–2021

(BL-főtábla) 11 3 3 5 14–22 36.36% 5 2019–2020

(El-főtábla) 14 5 7 2 19–18 52.38% 6 2004–2005

(UEFA-kupa-főtábla) 10 4 2 4 11–12 46.6% 1995–1996

(BL-főtábla) 8 2 3 3 11–19 37.5% a ferencváros csoportkörös európai kuPAszereplései, a selejtezős meccsekkel együtt

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, PLAYOFF, VISSZAVÁGÓ

FERENCVÁROSI TC–TRABZONSPOR (török) 4–0 (1–0)

Budapest, Groupama Aréna, 21 011 néző. Vezette: Rade Obrenovic (Jure Praprotnik, Grega Kordez) – szlovénok

FTC: Dibusz – Nagy O., Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Yusuf (Varga Z., 70.), Corbu (N. Keita, 83.), Nagy Á. (Arzani, 78.), O'Dowda (Lakatos Cs., 78.) – Zachariassen, Joseph (Lisztes, 70.). Vezetőedző: Borbély Balázs

TRABZONSPOR: André Onana – Eskihellac (Pina, a szünetben), Özkacar, Sztefan Szavics, Lopes Cabral – Malinovszkij, Kabasakal – Szalah (Tufan, 64.), Muci (Busuari, a szünetben), Saviolo (Akaydin, 64.) – Onuachu (Simsir, a szünetben). Vezetőedző: Fatih Tekke

Gólszerző: O'Dowda (19.), Corbu (54.), Yusuf (59. – 11-esből), Lisztes (86.)

Kiállítva: Malinovszkij (12.), Lopes Cabral (57.)

Továbbjutott: a Ferencváros, két győzelemmel (1–0, 4–0), 5–0-s összesítéssel