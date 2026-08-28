„Nagy élmény lesz a Juventus és a Milan elleni mérkőzés” – Zachariassen az El-sorsolás után

Kristoffer Zachariassent egy perccel a Fradi ellenfeleinek kisorsolása után hívtuk telefonon. A norvég támadó a családjával éppen a Városligetben sétált, tőlünk tudta meg, melyik nyolc csapattal találkoznak, s a zöld-fehérek légiósa kifejezetten örült annak, hogy két olasz együttes is szerepel a listán.

„A Juventus idehaza és az AC Milan idegenben – nagy élmény lesz mindkét mérkőzés – mondta Kristoffer Zachariassen. – A nyolc találkozó mindegyike nehéznek ígérkezik, de megmutattuk, hogy az ilyen szintű csapatokkal is felvesszük a versenyt. A Groupama Arénában kifejezetten erősek vagyunk. Izgalmas ősz vár ránk ismét, portugál és német klub is van az ellenfelek között, szóval nem lesz könnyű… De nem véletlenül jutottunk el idáig, négy erős együttest kellett búcsúztatnunk. Úgy gondolom, a ligaszakaszban is mindenki ellen lehet esélyünk a győzelemre. Még a Juventus vagy éppen az AC Milan ellen is.”

Cadu sem bánta, hogy az első kalapból a két olasz sztárgárda jutott a Ferencvárosnak. A brazil védőnek vannak tapasztalatai a Serie A csapataival szemben, ezért tudja, milyen futballra számíthatnak.

„Nem lehet panaszunk a sorsolásra. Mind a nyolc mérkőzés keménynek ígérkezik, de az elmúlt időszakban megszoktuk, hogy ilyen magas szinten kell futballoznunk. A cseh Viktoria Plzent ismét megkaptuk, ezúttal idehaza játszunk vele, annak pedig nagyon örülök, hogy az első kalapból a két legjobb együttes jutott nekünk. A Juventus és az AC Milan topklub, örülök, hogy összekerültünk velük. Az olasz labdarúgást mindig is szerettem, korábban a Lazio és a Roma ellen már játszottam. Az olasz csapatok kemények, agresszívek, de nagyon szeretek ellenük futballozni. A német Hoffenheim is erős, ám nyugodtan mondhatom, egyik találkozó sem ígérkezik könnyűnek. Megpróbáljuk a lehető legjobb teljesítményt nyújtani az előttünk álló összecsapásokon.”

A FERENCVÁROS ELLENFELEI AZ EURÓPA-LIGÁBAN

Hazai mérkőzések: Juventus (olasz), Viktoria Plzen (cseh), Celje (szlovén), Torreense (portugál)

Idegenbeli mérkőzések: Milan (olasz), Celtic (skót), Lech Poznan (lengyel), Hoffenheim (német)