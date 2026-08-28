„Nagy élmény lesz a Juventus és a Milan elleni mérkőzés” – Zachariassen az El-sorsolás után
Mariano Gómez, a Ferencváros argentin származású védője a csütörtök esti mérkőzésen kis híján súlyos sérülést szenvedett. Ruszlan Malinovszkij a 13. percben durván a bokájára talpalt, s bár Rade Obrenovic játékvezető először sárga lapot mutatott fel, néhány másodperccel később változtatott és kiállította a Trabzonspor ukrán középpályását. Szerencsére a Fradi hátvédje rendben van, kérdésünkre elmondta, a rúgás helye még pénteken is fájt neki, de ennyivel megúszta. A sorsolásról már jókedvűen beszélt, szerinte elképesztő meccsek várnak rájuk.
„AC Milan, Juventus! Kimondani is jó ezeknek a kluboknak a nevét mint leendő ellenfeleinkét. Újabb nehéz mérkőzések várnak ránk, de élveznünk kell, hogy itt vagyunk, hogy ismét az Európa-ligában szerepelhetünk. A selejtezők során bizonyítottuk, hogy nagy feladatok megoldására is képesek vagyunk. Az olasz futballt kifejezetten kedvelem, a Serie A küzdelmeit mindig is követtem, különösen azokat a csapatokat, amelyekben argentin légiósok is szerepelnek. Spanyol ellenfél ezúttal nem jutott nekünk, de a portugál Torreense hasonló stílust képvisel. Már meg is néztem a kerete összetételét, sok spanyol játékosa van, biztosan nehéz ellenfél lesz. A legjobban a Celtic és az AC Milan elleni idegenbeli meccset várom. A San Siróban nem mindennap játszhat az ember, nagy élmény lesz ott pályára lépni.”
Kristoffer Zachariassent egy perccel a Fradi ellenfeleinek kisorsolása után hívtuk telefonon. A norvég támadó a családjával éppen a Városligetben sétált, tőlünk tudta meg, melyik nyolc csapattal találkoznak, s a zöld-fehérek légiósa kifejezetten örült annak, hogy két olasz együttes is szerepel a listán.
„A Juventus idehaza és az AC Milan idegenben – nagy élmény lesz mindkét mérkőzés – mondta Kristoffer Zachariassen. – A nyolc találkozó mindegyike nehéznek ígérkezik, de megmutattuk, hogy az ilyen szintű csapatokkal is felvesszük a versenyt. A Groupama Arénában kifejezetten erősek vagyunk. Izgalmas ősz vár ránk ismét, portugál és német klub is van az ellenfelek között, szóval nem lesz könnyű… De nem véletlenül jutottunk el idáig, négy erős együttest kellett búcsúztatnunk. Úgy gondolom, a ligaszakaszban is mindenki ellen lehet esélyünk a győzelemre. Még a Juventus vagy éppen az AC Milan ellen is.”
Cadu sem bánta, hogy az első kalapból a két olasz sztárgárda jutott a Ferencvárosnak. A brazil védőnek vannak tapasztalatai a Serie A csapataival szemben, ezért tudja, milyen futballra számíthatnak.
„Nem lehet panaszunk a sorsolásra. Mind a nyolc mérkőzés keménynek ígérkezik, de az elmúlt időszakban megszoktuk, hogy ilyen magas szinten kell futballoznunk. A cseh Viktoria Plzent ismét megkaptuk, ezúttal idehaza játszunk vele, annak pedig nagyon örülök, hogy az első kalapból a két legjobb együttes jutott nekünk. A Juventus és az AC Milan topklub, örülök, hogy összekerültünk velük. Az olasz labdarúgást mindig is szerettem, korábban a Lazio és a Roma ellen már játszottam. Az olasz csapatok kemények, agresszívek, de nagyon szeretek ellenük futballozni. A német Hoffenheim is erős, ám nyugodtan mondhatom, egyik találkozó sem ígérkezik könnyűnek. Megpróbáljuk a lehető legjobb teljesítményt nyújtani az előttünk álló összecsapásokon.”
A FERENCVÁROS ELLENFELEI AZ EURÓPA-LIGÁBAN
Hazai mérkőzések: Juventus (olasz), Viktoria Plzen (cseh), Celje (szlovén), Torreense (portugál)
Idegenbeli mérkőzések: Milan (olasz), Celtic (skót), Lech Poznan (lengyel), Hoffenheim (német)