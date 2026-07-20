Sorsoltak a Konferencialigában: a Ferencvárosra a DAC is várhat, ha nem jut tovább az El-ben

A bajnoki ágon szereplő magyar bajnok ETO FC továbbjutása esetén az északmacedón Vardar és a lett Riga párharc győztesével találkozik. A győriek hazai pályán játszhatják a párharc visszavágóját.

A nem bajnoki ágon szereplő csapatok közül a Paks – amennyiben továbbjut a második körből –, a szlovák Spartak Trnava és a bolgár CSZKA 1948 párharc továbbjutójával mérkőzik meg. Ebben az esetben is a paksiak játszhatnák hazai pályán a visszavágót.

A Debrecen az ukrán Polisszja és a dán Köbenhavn párharc győztesével találkozhat továbbjutás esetén, a hajdúsági gárda játszaná hazai pályán az első mérkőzést.

Az Európa-ligába-selejtezőben érdekelt Ferencváros akkor kapcsolódik be a Konferencialiga-selejtezőjének harmadik körébe, ha nem sikerül kivívnia a továbbjutást a Twente ellen. Ebben az esetben a zöld-fehérekre a DAC–Velez Mostar párharc győztese várna a harmadik számú európai kupasorozatban a rájátszásba jutásért. A magyar rekordbajnok játszhatná az első mérkőzést otthon, a visszavágót pedig Dunaszerdahelyen.

A harmadik fordulós párharcok első mérkőzéseit augusztus 6-án rendezik, a visszavágókra egy héttel később kerül sor. A pontos kezdési időpontokat a sorsolás után hozza majd nyilvánosságra az UEFA.

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ

Tre Fiori (San Marino-i)–Floriana (máltai)/Drita (koszovói)

Borac Banja Luka (bosnyák)/Petrocub (moldovai)–Vitebszk (fehérorosz)/Szutjeszka (montenegrói)

Flora Tallinn (észt)/The New Saints (walesi)–Inter Club d'Escaldes (andorrai)

Vardar (északmacedón)/Riga (lett)–Atert Bissen (luxemburgi)/ETO FC (magyar)

Basaksehir (török)/Inter Turku (finn)–Vaduz (liechteinsteini)/Atlétic Escáldes (andorrai)

Dinamo Tbiliszi (grúz)/Zalgiris (litván)–Hajduk Split (horvát)/Pafosz (ciprusi)

Partizan (szerb)/Una Strassen (luxemburgi)–Panevezys (litván)/Tobol (kazah)

Paksi FC (magyar)/Panathinaikosz (görög)–Spartak Trnava (szlovák)/CSZKA 1948 (bolgár)

Valúr (izlandi)/Zrinjski (bosnyák)–Gais (svéd)/Nordsjaelland (dán)

Sheriff Tiraspol (moldovai)/Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–St. Gallen (svájci)/Benfica (portugál)

Raków Czetochowa (lengyel)/Valletta FC (máltai)–Hammarby IF (svéd)/Anderlecht (belga)

HJK Helsinki (finn)/Coleraine FC (északír)–Motherwell (skót)/Havnar Bóltfelag (feröeri)

FC Malisheva (koszovói)/ Hibernian (skót)–NK Bravo (szlovén)/Shkëndija (macedón)

IFK Göteborg (SWE) / FCI Levadia Tallinn (EST) vs LNZ Cherkasy (UKR) / KAA Gent (BEL)

Paide Linnameeskond (EST) / PFC Zire (AZE) vs FC Santa Coloma (AND) / SK Rapid (AUT)

Bohemian FC (IRL) / FC Ballkani (KOS) vs Beşiktaş JK (TUR) / FC Midtjylland (DEN)

Hapoel Tel-Aviv (izraeli)/Ludogorec (bolgár)–Zilina (szlovák)/Katowice (lengyel)

Larnaca (ciprusi)/Beitar (izraeli)/Liepaja (lett)/Austria Wien (osztrák)

Vojvodina (szerb)/Ajax (holland)–Shelbourne (ír)/Kalju (észt)

FCSB (román)/Auda (litván)–Alumnij (szlovén)/Dinamo City (albán)

Zimbru (moldovai)/Noah (örmény)–BATE Boriszov (fehérorosz)/FC Sion (svájci)

Zselezsnicar Pancsevo (szerb)/Braga (portugál)–Neftci (azeri)/Dinamo Minszk (fehérorosz)

Alashkert (örmény)/CFR Cluj (romániai)–Tromsö (norvég)/Hradec Kralové (cseh)

Dinamo Kijev (ukrán)/PAOK (görög)–Qarabag (azeri)/CSZKA Szófia (bolgár)

Universitatea Cluj (romániai)/Brann (norvég)–Dila (grúz)/Apollon (ciprusi)

Lugano (svájci)/Dukagjini (koszovói)–Víkingur Runavík (feröeri)/Koper (szlovén)

Rijeka (horvát)/Derry City (ír)–Stjarnan (izlandi)/Ilves (finn)

Twente (holland)/Ferencváros (magyar)–DAC 1904 (szlovákiai)/Velez Mostar (bosnyák)



KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, MAGYAR VONATKOZÁSÚ MÉRKŐZÉSEK

Fő ág

Július 23.

Debreceni VSC–Pjunik (örmény)

Paksi FC–Panathinaikosz (görög)

DAC 1904 (szlovákiai)–Velez Mostar (bosnyák)

Bajnoki ág

Július 21.

Atert Bissen (luxemburgi)–ETO FC

A visszavágókat július 30-án rendezik.