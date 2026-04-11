La Liga: az Elche győzelmet, az Alavés drámai döntetlent köszönhet egy-egy cserejátékosának

2026.04.11. 18:25
Lucas Boyé 97. percbeli gólja pontot ért az Alavésnek (Fotó: Getty Images)
Az Alavés gólokban gazdag mérkőzésen harcolt ki döntetlent (3–3) a Real Sociedad otthonában a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 31. fordulójának szombati játéknapján, míg a szintén a bennmaradásért harcoló Elche hazai pályán 1–0-ra legyőzte a Valenciát.

Real Sociedad–Alavés 3–3. Nem akármilyen mérkőzést látott az Anoeta közönsége: kétszer vezetett a vendégcsapat, kétszer egyenlítettek a hazaiak – egy-egy öngól mindkét oldalon született –, majd Orri Óskarsson fejes góljával a kék-fehérek már-már be is takarították a három pontot. Csakhogy hiába a nagy fordulat, a végjátékra emberelőnybe került az Alavés, és a 97. percben Lucas Boyé a 16-os vonaláról a léc alá bombázott, egy pontot megkaparintva a bennmaradásért harcoló vendégeknek. Az argentin ugyanúgy csereként állt be, mint egy hete az Osasuna ellen, és ugyanúgy a rendes játékidő lejárta után rúgta az egyenlítő gólt. Az Alavés négy forduló óta őrzi veretlenségét. VIDEÓ ITT!

Elche–Valencia 1–0. Itt is egy csereember volt az egyik főszereplő! Lucas Cepeda csupán egy perce volt a pályán, amikor remek kiugratást kapott Aleix Febastól, kapura tört, és megnyerte párharcát Sztole Dimitrievszki kapussal szemben. A télen szerződtetett chilei válogatott támadónak ez volt az első gólja a spanyol élvonalban, és annak ellenére ért fontos győzelmet a kiesés elkerüléséért harcoló csapatának, hogy a Valencia sokkal többször kísérletezett kapura lövéssel. VIDEÓ ITT!

SPANYOL LA LIGA
31. FORDULÓ – szombati mérkőzések
Real Sociedad–Alavés 3–3 (Sucic 14., Sivera 27. – öngól, Óskarsson 60., ill. Caleta-Car 3. – öngól, I. Diabate 24., Boyé 90+7.)
Kiállítva: Sergio Gómez (90+3. – Real Sociedad)
Elche–Valencia 1–0 (Cepeda 73.)
Később
18.30: FC Barcelona–Espanyol (Tv: Spíler2)
21.00: Sevilla–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

A FORDULÓ TÖBBI MÉRKŐZÉSE
PÉNTEK
Real Madrid–Girona 1–1 (Valverde 51., ill. Lemar 62.)
VASÁRNAP
14.00: Osasuna–Betis (Tv: Spíler2)
16.15: Mallorca–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
18.30: Celta Vigo–Oviedo (Tv: Spíler2)
21.00: Athletic Bilbao–Villarreal (Tv: Spíler2)
HÉTFŐ
21.00: Levante–Getafe (Tv: Spíler2)

Spanyol labdarúgás
21 órája

Potya gól itt, szép tekerés ott – a Real Madrid megint ikszelt a Gironával

A fővárosi döntetlen nyertese a Barca lehet, amely kilencpontosra növelheti előnyét a tabella élén.
  1. Barcelona

30

25

1

4

80–29

+51 

76 

  2. Real Madrid

31

22

4

5

65–29

+36 

70 

  3. Villarreal

30

18

4

8

54–35

+19 

58 

  4. Atlético Madrid

30

17

6

7

50–30

+20 

57 

  5. Betis

30

11

12

7

44–37

+7 

45 

  6. Celta Vigo

30

11

11

8

44–37

+7 

44 

  7. Real Sociedad

31

11

9

11

49–48

+1 

42 

  8. Getafe

30

12

5

13

27–31

–4 

41 

  9. Osasuna

30

10

8

12

36–37

–1 

38 

10. Espanyol

30

10

8

12

36–44

–8 

38 

11. Athletic Bilbao

30

11

5

14

32–43

–11 

38 

12. Girona

31

9

11

11

33–45

–12 

38 

13. Rayo Vallecano

30

8

11

11

29–35

–6 

35 

14. Valencia

31

9

8

14

34–46

–12 

35 

15. Alaves

31

8

9

14

35–46

–11 

33 

16. Elche

31

7

11

13

39–47

–8 

32 

17. Mallorca

30

8

7

15

36–48

–12 

31 

18. Sevilla

30

8

7

15

37–50

–13 

31 

19. Levante

30

6

8

16

34–50

–16 

26 

20. Oviedo

30

5

9

16

21–48

–27 

24 

 

