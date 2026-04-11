La Liga: az Elche győzelmet, az Alavés drámai döntetlent köszönhet egy-egy cserejátékosának

Real Sociedad–Alavés 3–3. Nem akármilyen mérkőzést látott az Anoeta közönsége: kétszer vezetett a vendégcsapat, kétszer egyenlítettek a hazaiak – egy-egy öngól mindkét oldalon született –, majd Orri Óskarsson fejes góljával a kék-fehérek már-már be is takarították a három pontot. Csakhogy hiába a nagy fordulat, a végjátékra emberelőnybe került az Alavés, és a 97. percben Lucas Boyé a 16-os vonaláról a léc alá bombázott, egy pontot megkaparintva a bennmaradásért harcoló vendégeknek. Az argentin ugyanúgy csereként állt be, mint egy hete az Osasuna ellen, és ugyanúgy a rendes játékidő lejárta után rúgta az egyenlítő gólt. Az Alavés négy forduló óta őrzi veretlenségét. VIDEÓ ITT!

Elche–Valencia 1–0. Itt is egy csereember volt az egyik főszereplő! Lucas Cepeda csupán egy perce volt a pályán, amikor remek kiugratást kapott Aleix Febastól, kapura tört, és megnyerte párharcát Sztole Dimitrievszki kapussal szemben. A télen szerződtetett chilei válogatott támadónak ez volt az első gólja a spanyol élvonalban, és annak ellenére ért fontos győzelmet a kiesés elkerüléséért harcoló csapatának, hogy a Valencia sokkal többször kísérletezett kapura lövéssel. VIDEÓ ITT!

SPANYOL LA LIGA

31. FORDULÓ – szombati mérkőzések

Real Sociedad–Alavés 3–3 (Sucic 14., Sivera 27. – öngól, Óskarsson 60., ill. Caleta-Car 3. – öngól, I. Diabate 24., Boyé 90+7.)

Kiállítva: Sergio Gómez (90+3. – Real Sociedad)

Elche–Valencia 1–0 (Cepeda 73.)

Később

18.30: FC Barcelona–Espanyol (Tv: Spíler2)

21.00: Sevilla–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

A FORDULÓ TÖBBI MÉRKŐZÉSE

PÉNTEK

Real Madrid–Girona 1–1 (Valverde 51., ill. Lemar 62.)

VASÁRNAP

14.00: Osasuna–Betis (Tv: Spíler2)

16.15: Mallorca–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

18.30: Celta Vigo–Oviedo (Tv: Spíler2)

21.00: Athletic Bilbao–Villarreal (Tv: Spíler2)

HÉTFŐ

21.00: Levante–Getafe (Tv: Spíler2)