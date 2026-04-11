Kitartóan halad előre, országos bajnoki bronzérmet szerzett

– A harmadik helyen végzett a tapolcai ötven kilométeres országos bajnokságon, elégedett az eredménnyel?

– Csupán annyit terveztem, hogy minél fókuszáltabban fussam végig a távot, így az elmúlt hónapokban ennek megfelelően lettek felépítve az edzéseim – mondta Arnót Anita. – Bevallom, a formám alapján reálisnak éreztem a dobogós helyezést, de az ultrafutásban soha nem lehet biztosra menni, így csak és kizárólag a saját tempómra koncentráltam. A téli felkészülésem nem ment zökkenőmentesen, de mindent megtettem, hogy fejlesszem magam és lefussam az előírt kilométerszámot.

– Hogyan alakult a verseny?

– Azzal kezdeném, hogy az eseményt remekül megszervezték. Korábban még nem versenyeztem Tapolcán, szép a város, nagyszerűek a sportolók a környéken, jó volt sok ismerőssel ismét találkozni. Kellemes napot töltöttem el. Szerencsére nagyszerű időjárási körülmények között rajtoltunk, bár hezitáltam, hogy hosszú vagy rövid ujjút vegyek fel. Az első kilométereken már éreztem, hogy jól mozgok, szépen haladtam előre és a koncentrációm is megfelelőnek bizonyult. Erős volt a mezőny, s úgy éreztem, hogy már az elején beállt a végső sorrend.

Kemény, de értékes futáson vagyok túl, nagyszerű tapasztalatszerzés volt. Amit jól csináltam, azt megtartom, amin pedig javítani kell, azon változtatok.

– Mi jelentette a legnagyobb nehézséget ezalatt az ötven kilométer alatt?

– Egyáltalán nem volt semmiféle nehézség, végig kitartóan haladtam előre a célom felé, fizikailag és mentálisan is remekül éreztem magam.

– Milyen célokat tűzött ki maga elé a közeljövőre?

– A tapolcai ötven kilométeres országos bajnokság után pihenés következett, egy kicsit élvezni akartam a bronzérmet, majd szépen lassan elkezdem ismét felépíteni magam a rövid és hosszú távokra. A Magyar Honvédség Nagysándor József 51. Híradó- és Vezetésbiztosító Dandár katonájaként részt veszek majd az április végi MH Mezei Futóbajnokság hat kilométeres versenyszámában, ezért az edzéseim fókuszában az intervall jellegű futások állnak most középpontban. Emellett a májusi balatonfüredi Balatoni Ultrafutó Fesztiválon a hatórás Európa-kupára neveztem, amely nagy kihívás lesz, de igyekszem a legjobb formámat nyújtani a versenyen. Hatalmas lehetőség ez számomra, hiszen gyerekként ilyen megmérettetésekről álmodoztam. Azt még mindenképpen el szeretném mondani, hogy hálás vagyok a páromnak, nélküle nem tudnék ilyen sikereket elérni, ugyanis ő mindig mellettem áll.