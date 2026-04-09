Párizsi döntetlennel, magabiztosan jutott negyeddöntőbe a Veszprém a férfi kézilabda BL-ben

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

A NEGYEDDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓ

Paris Saint-Germain (francia)–One Veszprém HC 35–35 (20–18)

Párizs, 2915 néző. V: Sekulic, Jovandic (szerbek)

PSG: Lövkvist – Solé 4 (1), J. OMAR 9, Konan 1, L. Karabatic, PRANDI 5, Steins 1. Csere: Green (kapus), Grebille, SYPRZAK 10 (7), Peleka 3, Loredon 1, Maras, Karlsson 1, Lyse. Edző: Stefan Madsen

VESZPRÉM: CORRALES – Lenne 2, REMILI 6, Cindric 1, Adel 2, HESAM 6, Ali Zein 3. Csere: Appelgren (kapus), Ligetvári, PESMALBEK 2, Gasper Marguc 3 (3), Dodics 3, Martinovic 1, Thiagus Petrus, EL-DERA 6. Edző: Xavier Pascual

Az eredmény alakulása. 5. perc: 1–4. 9. p.: 3–7. 12. p.: 6–7. 19. p.: 8–12. 22. p.: 12–12. 29. p.: 19–16. 33. p.: 23–19. 37. p.: 24–22. 42. p.: 24–26. 45. p.: 27–26. 51. p.: 29–31. 56. p.: 33–31

Kiállítások: 6, ill. 4 perc

Hétméteresek: 8/8, ill. 4/3

Továbbjutott: a Veszprém, 67–59-es összesítéssel

MESTERMÉRLEG

Xavier Pascual: – Remek meccset játszottunk a PSG otthonában, közel sem volt olyan, mint Veszprémben, főleg a tempójában, több volt a lerohanás. Az első félidő végén gondjaink voltak, nem tudtuk tartani az eredményt, az eladott labdáinkból a párizsiak könnyű gólokat szereztek, és veszélyes lerohanásokat vezettek. A második játékrészben újra tudtunk fordítani, bal szél nélkül is helytálltunk, és örülök, hogy Luka Cindric sérülés után Jehja el-Dera fantasztikusan játszott.

ÖSSZEFOGLALÓ

Klasszikus balátlövő nélkül, de nyolcgólos előnnyel utazott a One Veszprém HC férfi kézilabdacsapata Párizsba, a Bajnokok Ligája-rájátszás visszavágójára, sem az első meccsen tíz gólt szerző Hugo Descat, sem Bjarki Már Elísson, sem Gáncs-Pető Máté nem tartott a csapattal, így Xavier Pascual az egyiptomi balátlövőt, Ali Zeint rakta be a posztra a kezdőcsapatba.

Az Építőknek sikerült a franciák kezdeti lelkesedését megfognia, jobban kezdett, a motivált Rodrigo Corrales nagyokat védett, míg a hazai kapuban Mikkel Lövkvist harmatgyenge teljesítményt nyújtott, minden ötödik lövés akadt csak el benne. Elöl sem ment minden simán, az apró irányító, Luc Steins minden szinte irányba passzolgatta a labdát, sokszor előkészítetlenül, pontatlanul.

Azonban Ligetvári Patrik lehozásával a magyar védelem meggyengült, a PSG pedig védekezést váltott, és láthatóan magasabb fokozatra kapcsolt, gyorsabban és lelkesebben játszott, mint egy hete Veszprémben. Az első félidő hajrájára át is vette a vezetést, Gasper Marguc időn túl hetesével kétgólos hátrányban – összesítésben így is hatgólos előnyben – fordult a Veszprém, amely 20 gólt kapott az első félidőben, ebből tízet az utolsó tíz percben (20–18).

A második játékrészt még energikusabban kezdte a PSG, hiszen nyomnia kellett, de nem hagyta magát a Veszprém, a remekül játszó Heja el-Dera vezérletével megvetette a lábát, tíz perc után visszavette a vezetést, a magyar védelem kilenc perc alatt csak egy gólt engedélyezett a hazaiaknak. Az Építők malmára hajtotta a vizet, hogy Jahja Omar és Elohim Prandi is elfáradt, a csalódott párizsi játékosok testbeszédét elnézve tíz perccel a vége előtt eldőlt a párbaj.

De a Veszprém a továbbjutás tudatában is hajtott, Párizsban is nyerni akart, ami végül is nem sikerült neki, ám Ali Zein visszaszerzett labdájával ikszre hozta a találkozót. A vége 35–35 lett, ami azt jelentette, hogy a Veszprém simán bejutott a legjobb nyolc közé a Bajnokok Ligájában, és a német Füchse Berlin lesz az ellenfele.