„Nem hiszem el, hogy ez nem piros lap és tizenegyes” – Flick kiakadt Kovács István döntésétől
A Barcelona trénerét különösen egy második félidei jelenet bosszantotta: Marc Pubill – aki ekkor már sárga lappal rendelkezett – kézzel ért a labdához a tizenhatoson belül, mégsem ítéltek tizenegyest, és a kiállítás is elmaradt.
„Nem értem, mi történik ilyen helyzetben, amikor a kapus játékba hozza a labdát, a védő kézzel megállítja, majd tovább játszik. Számomra ez egyértelmű piros lap – vagyis második sárga – és tizenegyes. A VAR megmagyarázhatná, miért nem vizsgálták az esetet” – fakadt ki Hansi Flick a szerdai meccs után.
„Tényleg nem hiszem el, hogy ez nem piros lap. Rossz érzés, igazságtalan. El kell fogadnunk, harcolni fogunk jövő héten.”
A mérkőzés kulcspillanata ugyanakkor Pau Cubarsí kiállítása volt: a védő eredetileg sárgát kapott, de VAR-ellenőrzés után piros lapra módosított Kovács István játékvezető.
Julián Álvarez szabadrúgásból szerzett vezetést a madridiaknak – ez már a kilencedik Bajnokok Ligája-gólja volt az idényben –, majd a csereként beállt Alexander Sörloth a 70. percben lezárta a meccset.
A Barcelona ugyan tíz emberrel is próbálkozott – többek között Marcus Rashford hét lövésig jutott –, de Juan Musso hét védéssel megőrizte kapuját a góltól.
Flick szerint a vereség ellenére nincs még veszve semmi: „Jól játszottunk az első félidőben, és a másodikban is tíz emberrel. Mindent beleadtunk, ma nem volt szerencsénk. Harcolni fogunk – még nincs vége.”
Az Atlético Madrid vezetőedzője, Diego Simeone történelmi győzelmet aratott: pályafutása során először nyert a Camp Nouban, ahol a „matracosok” legutóbb 2006-ban diadalmaskodtak.
„Korábban sosem nyertünk itt, nagyon nehéz ezt megtenni. A Barcelona talán a legjobb csapat Európában a Paris Saint-Germain és a Bayern München mellett. Nagyon jól dolgoztunk csapatként, a fontos pillanatokban nem kíméltük őket” – mondta Simeone a sajtótájékoztatóján.
Az argentin tréner a hatékonyságot emelte ki:
„A futball nagyszerű, mert a helyzetkihasználás kulcsfontosságú, és ma rendkívül hatékonyak voltunk. Jó eredmény, de biztos, hogy meg fognak minket szenvedtetni a visszavágón.”
A két csapat tíz napon belül harmadszor találkozik: a Barcelona hétvégén bajnokin nyert Madridban, most az Atlético vágott vissza a BL-ben, ennek a páharcnak a második meccsét pedig április 14-én rendezik a Metropolitano Stadionban.
BAJNOKOK LIGÁJA
NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
FC BARCELONA (spanyol)–ATLÉTICO MADRID (spanyol) 0–2 (0–1)
Barcelona, Camp Nou. Vezette: Kovács István
BARCELONA: J. García – Koundé (R. Araújo, 73.), Cubarsí, G. Martín, Cancelo (A. Balde, 86.) – E. García, Pedri (Gavi, a szünetben) – Lamine Yamal, Dani Olmo, Rashford (Ferran Torres, 73.) – Lewandowski (Fermín López, a szünetben). Vezetőedző: Hansi Flick
ATLÉTICO MADRID: Musso – N. Molina, Le Normand, Hancko (Pubill, 31.), Ruggeri – Giu. Simeone (Almada, 80.), M. Llorente, Koke (Baena, 60.), Lookman (Sörloth, 60.) – Griezmann (N. González, 80.), J. Álvarez. Vezetőedző: Diego Simeone
Gólszerző: J. Álvarez (45.), Sörloth (70.)
Kiállítva: Cubarsí (44.)
A visszavágót jövő kedden rendezik Madridban.