„Nem hiszem el, hogy ez nem piros lap és tizenegyes” – Flick kiakadt Kovács István döntésétől

A Barcelona trénerét különösen egy második félidei jelenet bosszantotta: Marc Pubill – aki ekkor már sárga lappal rendelkezett – kézzel ért a labdához a tizenhatoson belül, mégsem ítéltek tizenegyest, és a kiállítás is elmaradt.

„Nem értem, mi történik ilyen helyzetben, amikor a kapus játékba hozza a labdát, a védő kézzel megállítja, majd tovább játszik. Számomra ez egyértelmű piros lap – vagyis második sárga – és tizenegyes. A VAR megmagyarázhatná, miért nem vizsgálták az esetet” – fakadt ki Hansi Flick a szerdai meccs után.

„Tényleg nem hiszem el, hogy ez nem piros lap. Rossz érzés, igazságtalan. El kell fogadnunk, harcolni fogunk jövő héten.”

A mérkőzés kulcspillanata ugyanakkor Pau Cubarsí kiállítása volt: a védő eredetileg sárgát kapott, de VAR-ellenőrzés után piros lapra módosított Kovács István játékvezető.

Julián Álvarez szabadrúgásból szerzett vezetést a madridiaknak – ez már a kilencedik Bajnokok Ligája-gólja volt az idényben –, majd a csereként beállt Alexander Sörloth a 70. percben lezárta a meccset.

A Barcelona ugyan tíz emberrel is próbálkozott – többek között Marcus Rashford hét lövésig jutott –, de Juan Musso hét védéssel megőrizte kapuját a góltól.