„Srácok, reggeli!” – tényleg ez lenne Arbeloa titka a Real Madridnál?

ROCK PÉTER
2026.03.25. 13:15
Álvaro Arbeloa egyszerű gesztussal kedveskedik játékosainak (Fotó: Getty Images)
Álvaro Arbeloa különleges módszerrel erősíti a csapatszellemet a Real Madridnál: minden győzelem után reggelivel lepi meg játékosait, ami látványosan javította az öltöző hangulatát – számolt be róla az El Chiringuito.

A Real Madridnál kényes időszakban történt edzőváltás januárban, amikor néhány gyenge eredmény miatt menesztették Xabi Alonsót. A klub házon belülről nevezte ki utódját Álvaro Arbeloa személyében, aki korábban az akadémián dolgozott. Az eredményességen túl az elsődleges feladata az volt, hogy stabilitást hozzon a csapat életébe.

Cristiano Ronaldo fia a Real Madridnál edz, közel a szerződtetés?

Nem lenne egyedül „legendagyerekként” a fővárosiaknál: az egykori klubikon, Marcelo fia, Enzo Alves már most is az akadémia egyik ígérete.

A korábbi védő eddig beváltotta a hozzá fűzött reményeket: nemcsak az eredmények terén hozott egyensúlyt, hanem az öltözői légkört is sikerült rendbe tennie. Ebben fontos szerepet játszik egy különleges szokása.

Arbeloa minden győztes meccs után másnap, még az edzés előtt reggelivel érkezik az öltözőbe. A játékosok ülve várják a vezetőedzőt, aki ilyenkor kiosztja a croissant-okat, fánkokat és más finomságokat.

Srácok, reggeli!

idézte Arbeloa szavait az El Chiringuito.

A módszer nem új keletű: Arbeloa már a Castillánál is alkalmazta ezt a jutalmazási formát fontos győzelmek vagy jó sorozatok után.

Az ilyen apró, de személyes gesztusok nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy az edző egyre nagyobb támogatottságot élvezzen a Real Madrid öltözőjén belül. A hírek szerint mindez növeli az esélyét annak is, hogy a klub az idény után is vele képzeli el a jövőt.

