„Srácok, reggeli!” – tényleg ez lenne Arbeloa titka a Real Madridnál?

A korábbi védő eddig beváltotta a hozzá fűzött reményeket: nemcsak az eredmények terén hozott egyensúlyt, hanem az öltözői légkört is sikerült rendbe tennie. Ebben fontos szerepet játszik egy különleges szokása.

Arbeloa minden győztes meccs után másnap, még az edzés előtt reggelivel érkezik az öltözőbe. A játékosok ülve várják a vezetőedzőt, aki ilyenkor kiosztja a croissant-okat, fánkokat és más finomságokat.

Srácok, reggeli!

– idézte Arbeloa szavait az El Chiringuito.

A módszer nem új keletű: Arbeloa már a Castillánál is alkalmazta ezt a jutalmazási formát fontos győzelmek vagy jó sorozatok után.

Az ilyen apró, de személyes gesztusok nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy az edző egyre nagyobb támogatottságot élvezzen a Real Madrid öltözőjén belül. A hírek szerint mindez növeli az esélyét annak is, hogy a klub az idény után is vele képzeli el a jövőt.