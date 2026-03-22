La Liga: Real Madrid–Atlético Madrid

A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 29. fordulójában madridi derbit rendeznek: a 2. helyen álló Real a jelenleg 4. Atléticót fogadja. Kövesse a mérkőzést élő tudósításunkban!
LA LIGA
29. FORDULÓ
21.00: Real Madrid–Atlético Madrid 0–1 – ÉLŐ
Madrid. Bernabéu. V: J. Munuera
Real Madrid: Lunyin – Carvajal, Rüdiger, Huijsen, F. García – Valverde, Pitarch, Tchouaméni, Arda Güler – B. Díaz, Vinícius Júnior. Vezetőedző: Álvaro Arbeloa
Atlético Madrid: Musso – M. Llorente, Hancko, Le Normand, Ruggeri – Giu. Simeone, J. Cardoso, Lookman – Griezmann, J. Álvarez. Vezetőedző: Diego Simeone
G.: Lookman (33.)
Legfrissebb hírek
A Villarreal fellépett a dobogóra
Spanyol labdarúgás
2026.03.20. 23:00
Fontos mérkőzésekről hiányozhat Thibaut Courtois
Spanyol labdarúgás
2026.03.19. 10:49
Pau Cubarsí: Mindenképpen tovább kell jutnunk
Bajnokok Ligája
2026.03.18. 11:15
Ezek is érdekelhetik