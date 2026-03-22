Kisvárda–FTC 1–1, KBSC–ETO 1–3, Puskás Akadémia–DVSC 1–1

La Liga: Real Madrid–Atlético Madrid

2026.03.22. 20:50
Real Madrid Atlético Madrid La Liga
A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 29. fordulójában madridi derbit rendeznek: a 2. helyen álló Real a jelenleg 4. Atléticót fogadja. Kövesse a mérkőzést élő tudósításunkban!

 

 

LA LIGA
29. FORDULÓ
21.00: Real Madrid–Atlético Madrid 0–1 – ÉLŐ
Madrid. Bernabéu. V: J. Munuera
Real Madrid: Lunyin – Carvajal, Rüdiger, Huijsen, F. García – Valverde, Pitarch, Tchouaméni, Arda Güler – B. Díaz, Vinícius Júnior. Vezetőedző: Álvaro Arbeloa
Atlético Madrid: Musso – M. Llorente,  Hancko, Le Normand, Ruggeri – Giu. Simeone, J. Cardoso, Lookman – Griezmann, J. Álvarez. Vezetőedző: Diego Simeone
G.: Lookman (33.)

 

 

Real Madrid Atlético Madrid La Liga
