Nincs királyi türelem – Cselőtei Márk publicisztikája

Ha van futballklub a legmagasabb szinten, amelynél már egyetlen trófea nélküli idény is tragédiának minősül, akkor az a történelem legsikeresebb labdarúgócsapata, a Real Madrid. Tudja ezt az elnök, Florentino Pérez is, talán mindenkinél jobban, ezért a vezetőedzőkkel szembeni türelem ismeretlen fogalom a kéziszótárában, miközben könnyen lehet, hogy ezzel az irányítási elvvel olyan szakmai ziccert hagy ki, amit később még nagyon fog bánni. A szóban forgó döntés természetesen Xabi Alonso egy héttel ezelőtti menesztése, ami hatalmas port kavart világszerte a sportsajtóban, s amelynek különféle olvasataira az alábbiakban kitérek, miközben a madridiak még most sem tudják, hosszú távon ki veszi át a csapat irányítását.

Kezdjük a tényekkel: Xabi Alonsóért a fél világ­elit sorban állt klubvezetői szinten, már másfél évvel ezelőtt is, amikor a baszk szakember egy meccs híján veretlen idényt teljesített a Bayer Leverkusennel úgy, hogy Bundesliga-címet és Német Kupát nyert, na meg ezüstérmes lett az Európa-ligában. Akkor a Bayern München és a Liverpool is komolyan érdeklődött iránta, a Real Madriddal is összeboronálták, ám az utóbbi akkor még kitartott Carlo Ancelotti mellett, Alonso pedig úgy döntött, lehúz még egy utolsó évadot a Leverkusen élén. A gyógyszergyáriak teljesítménye – természetes módon – visszaesett a túlteljesítés után, de a csapat a 2024–2025-ös évadban sem zuhant össze, a német élvonal második helyére futott be, azzal pedig a teljes közvélemény egyetértett, hogy a váltásra immár készen álló szakember a következő edzőgeneráció egyik legnagyobb ígérete, aki már most szakmája legjobbjai között van, modern elképzelésekkel, megvan a tekintélyre méltó futballistamúltja, és még a sajtó kezelésében is szükséges erényeket csillogtat. A Real Madrid nem is tétovázott, elköszönt a brazil válogatotthoz tartó Ancelottitól, s kinevezte Xabi Alonsót azzal a céllal, hogy formálja át a játékot, a keretet, a stílust, s az egyénekre építő klub erőltessen magára valamit a korszerű futball általános jegyeiből – legalábbis ezt hittük, de látva Pérez mostani lépését, könnyen lehet, hogy rosszul.

Xabi Alonso ugyanis csak több mint fél évet kapott a bizonyításra a Real Madrid kispadján. Első megméretése a nyári klubvilágbajnokság volt, ám akkor még csak néhány hete dolgozott együtt egy olyan kerettel, amelynek védelmébe folyamatosan érkeztek az új labdarúgók. A madridiak az elődöntőig így is eljutottak az amerikai tornán, ott aztán kiütéses vereséget mért rájuk a BL-címvédő Paris Saint-Ger­main. Alonsónak a bajnokság nyitánya előtt még volt kis ideje, hogy saját képére formálja az együttest, ami sikerült is neki, legalábbis az első meccsek tanúsága szerint. Bár nem brillírozott a Real Madrid, nem jöttek a kiütéses győzelmek, a sorozatos három pontok igen, a vezetőedző elképzelései pedig látszódtak a csapatjátékon: intenzívebbé vált a letámadás, nőtt a támadóharmadban szerzett labdák száma, megváltozott a védekezés, miközben egyes labdarúgók posztját gyakorlatilag újradefiniálta: a nyáron érkező belső védő, Dean Huijsen labdával sokszor inkább támadó nyolcasnak tűnt, az addig szélsőként futballozó Arda Güler pedig fantasztikusan mutatott a pálya közepén, tízesként. Úgy tűnt, minden a megfelelő irányba halad, ami még akkor is igaz, ha a bajnokságban becsúszott egy Atlético Madrid elleni 5–2-es zakó idegenben. Október végén a Real Madrid viszont a sorozatban négy (még Ancelottival) elvesztett el Clásicót követően úgy verte meg hazai pályán 2–1-re a Barcelonát a La Ligában, hogy a játék képe alapján három-négy gól is lehetett volna a két csapat között – igaz, a katalánoknak több kulcsemberük sem volt bevethető. Azt lehetett gondolni, minden a terv szerint halad, de utólag kijelenthető, épp azon a mérkőzésen tört meg valami a csapat és Alonso között.

Az említett el Clásico legemlékezetesebb jelenete az volt, amikor a védekezésre hosszú percek óta fittyet hányó Vinícius Júniort lekapta a pályáról Alonso, a brazil pedig ritkán – általam sosem – látott hisztit csapott lecserélésekor, keményen odaszólva edzőjének. A baszk szakember később a sajtóban és állítólag a csapat előtt sem bírálta Viníciust, belső források szerint ez több csapattársnak sem tetszett, Florentino Pérezék is a csatár pártjára álltak, az öltözőben pedig szépen lassan elindult a klikkesedés. Ezek azok az információk, amelyeket száz százalékig sosem fogunk tudni igazolni, legfeljebb évek múltan leírja őket valaki az önéletrajzi könyvében… Az viszont tény, hogy ezt követően a sérülések is megszaporodtak a Real Madrid keretében, elkezdtek romlani az eredmények, folyamatossá váltak a botlások, Alonso pedig tűzoltás gyanánt saját elképzeléseihez is hozzányúlt, s kicsit visszatért az Ancelottit idéző futballhoz, csapata kevésbé volt intenzív, többet törődött a védekezéssel, némiképp elvesztette azt az identitást, ami a 44 éves szakvezető sajátja. Ez januárban, a dzsiddai Szuperkupa-döntőn csúcsosodott ki, amikor a Real Madrid defenzív felfogásban lépett pályára a Barcelona ellen, majd 3–2-re kikapott, Xabi Alonsónak pedig gyakorlatilag egyből távoznia kellett.