„Valami nagyon furcsa dolog történt itt” – nem viselte jól fia vereségét Yamal apja

2025.09.23. 10:29
Munir Naszraui (a bal szélen) rosszul viselte fia vereségét (Fotó: Getty Images)
Lamine Yamal apja, Munir Naszraui szerint fiát komoly erkölcsi kár érte azzal, hogy elvesztette az Aranylabda-szavazást. A L’Équipe főszerkesztője ugyanakkor leszögezte: Ousmane Dembélé minden kontinensen jelentős fölénnyel nyerte meg a voksolást.

Nem mondhatni, hogy Munir Naszrauit, Lamin Yamal édesapját ne hozta volna ki a sodrából az Aranylabda-szavazás végeredménye. Amikor a marokkói férfi megtudta, hogy Ousmane Dembélének ítélték oda a díjat, még viszonylag higgadtan odament a spanyol újságírókhoz, és kijelentette: „Jövőre a miénk lesz.”

Ám ahogy teltek a percek, Naszraui dühe nőttön-nőtt, s az El Chiringuitóval folytatott videobeszélgetésben ki is eresztette a mérgét. „Ez a legnagyobb… Nem mondom, hogy rablás, de a legnagyobb erkölcsi kár, ami egy embert érhet” – kürtölte világgá panaszát az apa.

Úgy gondolom, Lamine Yamal messze a legjobb játékos a világon, sokkal-sokkal jobb mindenkinél. Nem azért, mert a fiam, hanem azért, mert ez tény. Nincs ellenfele” – folytatta kifakadását.

Lamine Yamal az Lamine Yamal, azt kell mondanom, hogy valami nagyon furcsa dolog történt itt. Jövőre az Aranylabda spanyol játékosé lesz” – mondta a gáláról távozóban.

Naszraui kirohanására Vincent Garcia, a L’Équipe főszerkesztője adott csattanós választ, a francia újságíró elárulta: a győztes Dembélé a szavazatok terén jó sokat vert Yamalra – írja a Marca.

Ousmane Dembélé nagy fölénnyel győzött minden kontinensen, legyen szó Afrikáról, Európáról, Dél-Amerikáról vagy Észak-Amerikáról. Egyhangú és egyértelmű szavazás volt” – jelentette ki Garcia.

 

