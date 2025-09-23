La Liga: Levante–Real Madrid

SPANYOL LA LIGA
6. FORDULÓ
LEVANTE–REAL MADRID 0–1 – élőben az NSO-n!
Valencia, Városi Stadion, 21.30 (TV: Spíler2 TV). Vezeti: I. Díaz
LEVANTE: M. Ryan – Toljan, Elgezabal, Dela, Varela Pampin – C. Álvarez, Vencedor, O. Rey, Olasagasti – Etta Eyong, I. Romero. Vezetőedző: Julian Calero
REAL MADRID: Courtois – R. Asencio, Huijsen, A. Carreras, F. García – Valverde, Ceballos – Mastantuono, Güler, Vinícius Júnior – K. Mbappé. Vezetőedző: Xabi Alonso
Gólszerző: Vinícius Júnior (28.)
Cikkünk folyamatosan frissül...
PERCRŐL PERCRE