Nemzeti Sportrádió

La Liga: Levante–Real Madrid

2025.09.23. 21:19
Fotó: Getty Images
Real Madrid spanyol foci Levante spanyol labdarúgás La Liga
A spanyol labdarúgó-bajnokság (La Liga) 6. fordulójában az eddig százszázalékos Real Madrid a Levante otthonában lép pályára. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

SPANYOL LA LIGA
6. FORDULÓ
LEVANTE–REAL MADRID 0–1 – élőben az NSO-n!
Valencia, Városi Stadion, 21.30 (TV: Spíler2 TV). Vezeti: I. Díaz
LEVANTE: M. Ryan – Toljan, Elgezabal, Dela, Varela Pampin – C. Álvarez, Vencedor, O. Rey, Olasagasti – Etta Eyong, I. Romero. Vezetőedző: Julian Calero
REAL MADRID: Courtois – R. Asencio, Huijsen, A. Carreras, F. García – Valverde, Ceballos – Mastantuono, Güler, Vinícius Júnior – K. Mbappé. Vezetőedző: Xabi Alonso
Gólszerző: Vinícius Júnior (28.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE

 

