Hazai pályán szenvedett meglepő vereséget az Athletic Bilbao

Az Alavés 2020 óta nem győzte le az Athletic Bilbaót, idegenben húsz éve, 2005-ben nyert legutóbb. Az első félidő a forduló előtt hibátlan mérlegű baszkokról szólt, de a sérült Nico Williams hiányában nem tudtak igazán komoly helyezetet kidolgozni. Az 57. percben szinte a semmiből megszerezte a vezetést az Alavés. Egy jobb oldali szögletet először még nem tette középre a szünetben beállt Denis Suarez, második kísérletre beívelte a labdát, ami Alex Berenguer lábáról a kapuba pattant. Az öngól az Athletic Bilbao hibátlan mérlegének végét jelentette, az Alavés négy forduló után három győzelemmel áll.

SPANYOL LA LIGA

4. FORDULÓ

SZOMBAT

Athletic Bilbao–Alavés 0–1 (Berenguer 57. – öngól)

KÉSŐBB

21.00: Atlético Madrid–Villarreal (Tv: Spíler2)

VASÁRNAP

14.00: Celta Vigo–Girona (Tv: Spíler2)

16.15: Levante–Betis (Tv: Spíler2)

18.30: Osasuna–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

21.00: Barcelona–Valencia (Tv: Spíler2)

HÉTFŐ

21.00: Espanyol–Mallorca (Tv: Spíler2)

KORÁBBAN

Getafe–Oviedo 2–0 (Mario Martín 45+4., Mayoral 45+9.)

Kiállítva: Vinas (80. – Oviedo)

Real Sociedad–Real Madrid 1–2 (Oyarzabal 56. – 11-esből, ill. Mbappé 12., Güler 44.)

Kiállítva: Huijsen (32. – Real Madrid)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Sevilla–Elche 2–2 (I. Romero 28., P. Hernández 85., ill. A. Silva 54., Rafa Mir 70.)