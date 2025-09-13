Nemzeti Sportrádió

Hazai pályán szenvedett meglepő vereséget az Athletic Bilbao

2025.09.13. 20:29
Az Alavés meglepő győzelmet aratott az Athletic Bilbao vendégeként (Fotó: Getty Images)
Az Alavés egy öngóllal nyert az Athletic Bilbao otthonában a La Liga 4. fordulójában, ezzel eldőlt, hogy már csak a Real Madrid hibátlan a spanyol bajnokságban.

Az Alavés 2020 óta nem győzte le az Athletic Bilbaót, idegenben húsz éve, 2005-ben nyert legutóbb. Az első félidő a forduló előtt hibátlan mérlegű baszkokról szólt, de a sérült Nico Williams hiányában nem tudtak igazán komoly helyezetet kidolgozni. Az 57. percben szinte a semmiből megszerezte a vezetést az Alavés. Egy jobb oldali szögletet először még nem tette középre a szünetben beállt Denis Suarez, második kísérletre beívelte a labdát, ami Alex Berenguer lábáról a kapuba pattant. Az öngól az Athletic Bilbao hibátlan mérlegének végét jelentette, az Alavés négy forduló után három győzelemmel áll.

SPANYOL LA LIGA
4. FORDULÓ
SZOMBAT
Athletic Bilbao–Alavés 0–1 (Berenguer 57. – öngól)

KÉSŐBB
21.00: Atlético Madrid–Villarreal (Tv: Spíler2)
VASÁRNAP
14.00: Celta Vigo–Girona (Tv: Spíler2)
16.15: Levante–Betis (Tv: Spíler2)
18.30: Osasuna–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
21.00: Barcelona–Valencia (Tv: Spíler2)
HÉTFŐ
21.00: Espanyol–Mallorca (Tv: Spíler2)

KORÁBBAN
Getafe–Oviedo 2–0 (Mario Martín 45+4., Mayoral 45+9.)
Kiállítva: Vinas (80. – Oviedo)
Real Sociedad–Real Madrid 1–2 (Oyarzabal 56. – 11-esből, ill. Mbappé 12., Güler 44.)
Kiállítva: Huijsen (32. – Real Madrid)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Sevilla–Elche 2–2 (I. Romero 28., P. Hernández 85., ill. A. Silva 54., Rafa Mir 70.)

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

1. Real Madrid

4

4

8–2

+6

12

2. Getafe

4

3

1

6–4

+2

9

2. Athletic Bilbao

4

3

1

6–4

+2

9

4. Villarreal

3

2

1

8–1

+7

7

5. Barcelona

3

2

1

7–3

+4

7

6. Espanyol

3

2

1

5–3

+2

7

7. Alaves

4

2

1

1

4–3

+1

7

8. Elche

4

1

3

6–4

+2

6

9. Betis

4

1

2

1

4–4

0

5

10. Valencia

3

1

1

1

4–2

+2

4

11. Rayo Vallecano

3

1

1

1

4–3

+1

4

12. Sevilla

4

1

1

2

7–7

0

4

13. Osasuna

3

1

2

1–2

–1

3

14. Celta Vigo

4

3

1

3–5

–2

3

15. Oviedo

4

1

3

1–7

–6

3

16. Atlético Madrid

3

2

1

3–4

–1

2

17. Real Sociedad

4

2

2

4–6

–2

2

18. Mallorca

3

1

2

2–6

–4

1

19. Levante

3

3

3–7

–4

0

20. Girona

3

3

1–10

–9

0

 

 

Ezek is érdekelhetik