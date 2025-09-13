A Veszprém 42 gólig jutott az FTC otthonában a férfi kézilabda NB I-ben

A Veszprém már tíz perc után öt góllal vezetett, a félidőre pedig 11 gólra nőtt a különbség. A Ferencváros a második félidőben sem tudott nyolcnál közelebb férkőzni, a Veszprém 42 gólt dobva gyűjtötte be második győzelmét. A budapestiek részéről Csanálosi Richárd hat, míg Nagy Bence hét gólt szerzett. A Veszprémnél 12 mezőnyjátékos is eredményes volt, közülük a hétgólos Ivan Marinovic emelkedett ki, míg Rodrigo Corrales 18 védéssel segítette csapatát.

A Bajnokok Ligájában vereséggel kezdő Szeged a negyedik bajnokiját is behúzta. Imanol Garciandia hétszer volt eredményes a Budai Farkasok elleni, 33–28-ra végződő mérkőzésen. A félidőben még kétgólos hátrányban volt a Tatabánya, a második játékrész első bő tíz percét azonban 9–3-ra nyerték a vendégek, innen pedig már nem engedték ki a győzelmet a kezük közül. A Csurgónál Domagoj Alilovic 11 lövéséből tízet gólra váltott.

A Budakalász az utolsó nyolc percet 6–3-ra nyerte a Komló ellen, ennek köszönhetően kétgólos győzelmet aratott. A hazaiaktól Sinkovits Benjamin 12-szer volt eredményes. A Budakalász mellett megszerezte első bajnoki győzelmét a Gyöngyös és a Balatonfüred is. Utóbbi Tim Rozman 12 góljának is köszönhetően most nyerni tudott a PLER-Budapest otthonában, a fővárosiaknál Gregor Ocvirk 13 gólt szerzett. A Gyöngyös szinte végig vezetve gyűrte le a Szigetszentmiklóst.

KÉZILABDA

Férfi NB I

2. FORDULÓ

CYEB-BUDAKALÁSZ–CARBONEX–KOMLÓ 29–27 (16–15)

Budakalász, 450 néző. V: Bócz, Wiedemann.

BUDAKALÁSZ: NAGY T. 1 – SZAKÁCS 6, SINKOVITS 12, Varga M. 2 (1), Tyiskov 1, Polcar 2, Száva. Csere: Takács Á., Benzsay (kapusok), Fekete G. 1, Fórizs 1, Tájok, Mátés 3 (1), Dávid, Nagy B., Forgács. Edző: Csoknyai István

KOMLÓ: Vjunik– Varga Sz. 4, Doncov, VÁCZI 6, Zennadi 4, Borsos, Menyhárt 4 (1). Csere: ÁGOSTON (kapus), Ág, Balogh N., Szöllősi O., Urbán, Gulyás G., Jerkovic 2, Ács, MELNICSUK 7 (3). Edző: György László

Az eredmény alakulása. 5.perc: 2–5. 15. p.: 9–9. 21. p.: 13–11. 35. p.: 17–19. 49. p.: 21–21. 56.p.: 26–24. Kiállítások: 8, ill. 14 perc. Hétméteresek: 2/2, ill. 5/4

MESTERMÉRLEG

Csoknyai István: – A végjátékban talán nekünk volt egy kis szerencsénk, győztünk, ami nagy erőt ad a következő mérkőzésekre.

György László: – Idegenben huszonhét lőtt gól elfogadható, de túl sok ki nem kényszerített hibánk volt, amelyek ezen a szinten megbosszulják magukat.

PLER-BUDAPEST–BALATONFÜREDI KSE 26–30 (12–17)

BUD Aréna, 800 néző. V: Hargitai, Markó.

PLER: Bősz – Szkokán 2, Márkez 1, Groff, Dénes J., Kemény 2, Sunajko S. 1. Csere: Kránitz (kapus), VUKSIC 6, OCVIRK 13 (11), Fekete Á. 1, Várszegi, Fodor, Bognár, Pordán. Edző: Lepsényi Sándor

BALATONFÜRED: FÜSTÖS 1 – Hornyák 4 (2), ROZMAN 12, Simotics, Németh B. 1, Szretenovics 4, Bóka 3. Csere: Deményi (kapus), Vasziljev 1, Garajszki 1, Varga M. 1, Fekete B., Urbán-Patocskai 2 (1), Tóth N. Edző: Kis Ákos

Az eredmény alakulása. 8. perc: 3–6. 15. p.: 8–8. 27. p.: 10–16. 38. p.: 16–22. 42. p.: 20–23. 55. p.: 23–29. Kiállítások: 12, ill. 6 perc. Hétméteresek: 12/11, ill. 5/3

MESTERMÉRLEG

Lepsényi Sándor: – A visszarendeződésünk és a hét a hat elleni játékunk jól működött, remélem, feljavulunk a kapuban a továbbiakban.

Kis Ákos: – Maradt bennem hiányérzet a védekezésünk miatt, viszont a játék többi szegmensében jobbak voltunk, azon múlt a győzelem.

BUDAI FARKASOK-RÉV–OTP BANK-PICK SZEGED 28–33 (12–16)

Budaörs, 700 néző. V: Kiu G., Kiu T.

BUDAI FARKASOK: ZERNOVIC – Csengeri, Panic 2, Maric 3, Juhász Á. 3 (1), BOSZKOSZ 4, Pintér 3. Csere: Tóth N. (kapus), Bene 1, Kovács Á. 3, SZEITL 3, Vuleta 1, Draskovics 2, Hutvágner 1, Kristóf 2, Bendicsek. Edző: ifj. Kiss Szilárd

SZEGED: THULIN – Szilágyi Benjámin 3, GARCIANDIA 7, Mackovsek 3, BÁNHIDI 5, Smárason 2, JELINIC 5. Csere: Mikler R., Randvánszki (kapusok), Kalaras, Toto 1, Gottfridsson 3, Sostaric 3 (2), Lukács K. 1 (1), Fogas. Edző: Michael Apelgren

Az eredmény alakulása. 11. perc: 7–7. 25. p.: 11–14. 38. p.: 18–20. 43. p.: 20–25. 53. p.: 26–29. Kiállítások: 4, ill. 2 perc. Hétméteresek: 2/1, ill. 4/3

MESTERMÉRLEG

ifj. Kiss Szilárd: – Bíztunk benne, hogy két nappal a Bajnokok Ligája-mérkőzése után keményebb meccset tudunk játszani a Szegeddel. Szeretném, hogy sokan kijárjanak a mérkőzéseinkre, mi pedig próbáljuk meghálálni az érdeklődők bizalmát.

Michael Apelgren: – Egyáltalán nem vagyok elégedett a csapatom játékával, az ellenfél bátran és nagy lelkesedéssel lépett a küzdelembe, nekünk akadtak problémáink. Ez intő jel, mert az előző idényben is voltak olyan vereségeink, amelyek a bajnokság végén sokba kerültek.

FTC-GREEN COLLECT–ONE VESZPRÉM HC 30–42 (11–22)

Elek Gyula Aréna, 800 néző. V: Bíró Á., Kiss O.

FTC: Győri K. – Lékai, ANCSIN 4, Karai 2, DEBRECZENI 3, Győri M. 1 (1), Kovacsics 2. Csere: Balogh Á. (kapus), CSANÁLOSI 6, NAGY BENCE 7 (4), Csörgő 2, Füzi 3, Horváth-Garaba, Koller, Juhász Á. Edző: Pásztor István

VESZPRÉM: CORRALES – Gasper Marguc 1, MARTINOVIC 7, Pechmalbec 3, EL-DERA 6, Hesam 2, DESCAT 6 (1). Csere: Appelgren (kapus), LIGETVÁRI, Thiagus Petrus, Cindric 3, Remili 5, Gáncs-Pető 3, Ali Zen 2, Adel 3, Molnár R. 1. Edző: Xavier Pascual

Az eredmény alakulása. 4. perc: 3–4. 20. p.: 9–16. 38. p.: 18–26. 45. p.: 22–32. 53. p.: 25–37. Kiállítások: 4, ill. 10 perc. Hétméteresek: 6/5, ill. 2/1

MESTERMÉRLEG

Pásztor István: – Nagyon jó csapat a Veszprém, de felvettük a versenyt. Az Európa-ligában is hasonló minőségű riválisokkal találkozunk, így hasznos volt ez a mérkőzés, előre tudtunk lépni agresszivitásban.

Xavier Pascual: – Az FTC ellen szeretünk játszani, a gyors kézilabdát erőlteti, nem lassít, felveszi velünk a kesztyűt. Nagyon büszke vagyok a csapatomra, ez az, amit szeretnék látni minden nap. Gyorsítottuk a játékot, mindenki lehetőséget kapott, kivette a részét a győzelemből.

CSURGÓI KK–MOL TATABÁNYA KC 30–34 (20–18)

Csurgó, 500 néző. V: Felhő-Öcsi.

CSURGÓ: Váczi D 1 – Szűcs B. 5 (1), Brajovics, Kiss B. 2, Vranjes 1, GÁBOR M. 4, Bazsó 2. Csere: Zaponsek (kapus), Vasvári, Herceg 1, ALILOVIC 10, Rotim, Horváth P., PIPP 4, Maracskó, Németh B. Edző: Alem Toszkics

TATABÁNYA: Székely – Rodriguez 3, MOSINDI 1, Sarac 3, VAJDA 4, ZHITNIKOV 5, DAMATRIN 5 (2). Csere: ANDÓ( kapus) Eklemovic, Papp T. 3, Sztraka, Grigoras 1, Plaza 2, ÉLES 7 (1), Havran, Toniazzo. Edző: Tóth Edmond

Az eredmény alakulása. 7. perc: 3–3. 12. p.: 6–6. 18. p.: 10–10. 24. p.: 16–14. 27. p.: 18–15. 34. p.: 21–22. 40. p.: 23–26. 48 p.: 26–30. 56. p.: 25–21. Kiállítások: 4, ill. 8 perc. Hétméteresek: 5/4, ill. 6/3

MESTERMÉRLEG

Alem Toskic: – Tudtuk, hogy egy kemény rutinos csapat érkezik hozzánk. Nagyon készültünk de nem volt érdemi válaszunk a nyitott védekezésre. Több hibát vétettünk támadásban is, de a valódi nagy különbséget a kapusaik jó teljesítménye hozta ki. Két nagyon jó csapat ellen kezdtük a bajnokságot, ez megnehezítette a dolgunkat, de bízom benne hogy a befektetett munka hamarosan meghozza a gyümölcsét.

Tóth Edmond: – Örülök, hogy ma ilyen kiváló teljesítményt nyújtottunk és büszke vagyok a csapatomra. A második játékrészben akartunk nyitni és ez sikerült is. Sok labdát szereztünk és ebből értékes gólokat dobtunk. Ehhez társult egy jó kapusteljesítmény. Tanultunk az első félidő hibáiból és ez volt a sikerünk kulcsa. Egy nagyon jó ellenféllel szemben tudtunk ma győzni így ez egy értékes két pont számunkra.

HE-DO B.Braun Gyöngyös–Szigetszentmiklósi KSK 29–26 (12–10)

Részletes jegyzőkönyv később.