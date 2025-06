„Jönni akar, mi pedig megpróbáljuk megszerezni” – a Barcelona sportigazgatója Nico Williams átigazolásáról

„Egy játékos szerződtetésénél a megfelelő lépéseket kell követni. Először beszélsz az ügynökével, majd megbeszélitek a szerződés részleteit, és utána megnézitek, hogy a játékos klubja igényli-e a kivásárlási árat és egyáltalán nyitott-e a tárgyalásra. Nico esetében a helyzet egyértelmű: a szerződésében van kivásárlási záradék” – idézte Decót a katalán El Mundo Deportivo.

Az FC Barcelona sportigazgatója azt is elmondta, hogy valóban nagyon közel állnak Nico Williams szerződtetéséhez: „Igen, jönni akar, mi pedig megpróbáljuk szerződtetni” – fogalmazott, elismerve azt is, hogy jelenleg egy szélső szerződtetése a prioritás a klub számára: „Meg kell erősítenünk ezt a posztot, mert szélsőként csak Lamine és Raphinha áll rendelkezésünkre. Amikor pedig nincs a két játékos, akkor a csapat színvonala is visszaesik. Az, hogy ki jelenthet erősítést erre a posztra, az ártól és a játékos minőségétől függ.”

Az Espanyoltól szerződtetett kapus, Joan García szerződtetéséről is beszélt az interjúban. Szavai szerint amolyan „most vagy soha helyzet” alakult ki, hiszen ha nem szerződtette volna az FC Barcelona, akkor más csapathoz igazolt volna: „Egy kapus szerződtetése nem volt prioritás, de láttunk benne egy piaci lehetőséget, úgy a jelenre, mint a jövőre tekintve. Nem sok fiatal kapus van ezen a szinten” – mutatott rá.

„Mondok egy nagyon egyszerű példát. A Liverpoolnak van Alisson nevű, harminckét éves kapusa, mégis leigazolták a spanyol liga egyik legjobbját, a huszonnégy éves Mamardasvilit. Ha harminckét-harminchárom éves játékosaid vannak, akkor meg kell próbálnod előre gondolkodnod” – jegyezte meg a sportigazgató-

Ezt követően Marc-André ter Stegen helyzetéről beszélt, és arról a lehetőségről, hogy a német kapus Joan García érkezésével valószínűleg elhagyja az együttest: „Nekem nem kell beszélnem Ter Stegennel. Az én kötelességem az, hogy a lehető legjobb csapatot hozzam össze az edző számára. Ez nem az én dolgom, és különben sem létezik olyan szerződés, amely kimondja, hogy biztosan játszani is fogsz. A döntéseket az edző hozza meg.”

„Hoztunk egy döntést, igazoltunk egy fiatal kapust – részletezte a kapuskérdést Deco. – Ez azt jelenti, hogy holnap akár játszhat, de ülhet a kispadon, vagy akár egy-két év múlva is szerepet kaphat. Vannak bizonyos elvárásaink Joannal szemben. Mindenki, aki csatlakozik hozzánk, az a nulláról indít; senki sem élvez előnyt a többiekkel szemben. Nagy tisztelettel vagyok Marc iránt, de Joanról a jelent és a jövőt nézve hoztuk meg a döntésünket.”

A sportvezető továbbá bejelentette, hogy a Ter Stegen sérülése miatt tavaly októberben szerződtetett Wojciech Szczesny marad a csapatnál: „Megújítja a szerződését. Így négy kapusunk is van, mivel Inaki Penának is van szerződése. Időben fogunk döntést hozni.”

Végül Ronald Araújo lehetséges távozásáról beszélt, és arra tett nyilvánvaló utalást, hogy a védő minden bizonnyal marad a csapatnál: „Azt akarjuk, hogy fejlesszük a csapatot, ne pedig rontsunk a helyzeten. Ronaldnak szerződése van, hosszabbított és egy nehéz idény van mögötte, sok igazságtalan kritikával. Ő a világ egyik legjobb középhátvédje, s a távozás nem szerepel a tervei között” – mondta.