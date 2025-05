Raphinha: Úgy éreztem, Xavi nem bízott bennem eléggé

A nagyszerű formában lévő brazil támadó szerint Hansi Flick olyan szakember, akinek valóban fontosak a játékosai: „Flick egy olyan ember, aki tényleg törődik a játékosaival. Ezt akkor vettem észre, amikor Vitor Roque távozott a csapattól. Nagyon meghatott, ahogy hozzáállt a helyzethez. Egyszer sok hibát vétett az egyik edzésen, majd sírva fakadt. Ezután Hansi megkért, hogy tolmácsoljak neki, de Vitor még csak megszólalni sem tudott. Hansi személyesen akart beszélni a klubvezetéssel, hogy megtudja, mi a helyzete.”

Raphinha viszont egyáltalán nem volt ilyen jó véleménnyel Flick elődjéről, Xaviról: „Úgy éreztem, hogy nem bízott meg bennem eléggé. Pedig mindent beleadtam, meccseket nyertem meg, mégis, amikor valaki mást játszhatott a posztomon, akkor habozás nélkül őt választotta” – fogalmazott a Relevo szerint, hozzátéve, hogy ugyan próbált beszélni edzőjével, ezzel azonban semmit nem ért el.

Xavi irányítása alatt egyébként Raphinha nem maradt adós a gólokkal, Flick alatt azonban nem túlzás, hogy élete legjobb formájában futballozik, s ebben az idényben már 31 gólt szerzett valamennyi sorozatot figyelembe véve. Nem meglepetés, hogy a neve már az Aranylabda potenciális várományosai között is felvetődött, erről a lehetőségről azonban egyelőre nagyon szerényen beszélt a műsorban: „Aranylabda? Számomra már az is győzelem, ha a jelöltek között emlegetnek” – mondta.

„Először is ott van Lamine Yamal, aztán Szalah, Mbappé... És számomra Pedri is messze a világ egyik legjobb játékosa, de sajnos nem helyezik erre a szintre, és a mai futball a számokról szól. Vini (Vinícius Júnior – a szerk.) is mindig esélyes volt nálam, annak ellenére, hogy a mutató gyengébbek a tavalyinál. És persze Rodrygo is szóba jöhet” – mondta még a lehetséges esélyesekről.