„Nem szeretnék nagy ügyet csinálni ebből” – Ancelotti a második madridi regnálása végéről

„Úgy érzem, hogy május huszonhatodikától én leszek a brazil válogatott szövetségi kapitánya – válaszolta Carlo Ancelotti arra a kérdésre, hogy »hogyan érzi magát«. – Ez fontos kihívás, de egyelőre még a Real Madrid edzője vagyok. Szeretném szépen befejezni ennek a fantasztikus kalandnak a mostani fejezetét. Nyilván önöket az érdekli, hogy mit fogok csinálni, de én egyelőre a hátralévő napokra szeretnék koncentrálni. Tisztelem a klubot és a szurkolókat, így most a madridi kalandom lezárására fókuszálok.”

Az olasz szakember viccesen reagált a brazil szövetség (CBF) bejelentésének időzítését firtató kérdésekre is.

„Azért lett most hivatalos, mert a CBF most tette közzé a bejelentést, huszonhatodikától pedig én leszek a brazilok mestere – mondta Ancelotti, majd kitért arra is, hogy a Real Madrid még nem adott ki semmilyen közleményt ezzel kapcsolatban. – A klub majd kiadja a saját közleményét, amikor jónak látja. Nincs itt semmilyen probléma. Nem tudom, mikor kerül erre sor, majd a klub számára megfelelő időben kerül ki a bejelentés.”

A királyi klub történetének legsikeresebb edzője ezt követően részletesebben beszélt második madridi regnálásának lezárásáról.

„A futballban, akárcsak az életben, mindennek megvan az eleje és a vége. Mindig tisztában voltam vele, hogy egy nap ennek a fejezetnek is vége lesz. Egy csodálatos időszaknak érek a végére, mely során remekül éreztem magam. (...) Jól éreztem magam itt, és szeretném szépen lezárni ezt a periódust. Majd huszonhatodikán beszélek a következő kihívásról. A klubot a továbbiakban is a szívemben fogom őrizni, még akkor is, amikor ennek a kalandnak vége lesz. Az elmúlt években számos trófeát nyertünk, s ezek az emlékek életem végéig velem maradnak” – fogalmazott.

„Nincs bennem semmilyen frusztráció – folytatta Ancelotti. – Ha azt mondták volna az érkezésemkor, hogy négy év alatt tizenegy trófeát nyerek a csapattal, a véremmel írtam volna alá. A mostani több ok miatt sem sikerült valami jól, de ennek dacára felejthetetlen éveket töltöttem itt.”

A rutinos szakvezető a továbbiakban arról beszélt, hogy nincs tanácsa a helyére érkező Xabi Alonsónak – meglátása szerint a baszk trénernek „minden eszköze megvan ahhoz, hogy egy nagy edző lehessen”.

Ancelotti ezután elárulta, hogy váratlanul érte őt a CBF korai bejelentése, majd kifejtette, hogy nem neheztel a klub irányába.

„Soha nem éreztem úgy, hogy a klub ne akarna engem. A Real Madrid szeret engem, még úgy is, hogy huszonötödikén elmegyek Brazíliába – folyamatosan éreztem a törődést. Nyilvánvaló, hogy nem ülhetek életem végéig a Real Madrid kispadján. Az útjaink elválásának több oka is van. Lehet, hogy a klubnak új impulzusokra, egy új lökésre van szüksége, de ebből nem szeretnék nagy ügyet csinálni. (...) Nem gondoltam volna, hogy hat évig irányíthatom a Real Madridot, de mégis megtörtént” – fogalmazott Carlo Ancelotti, majd hozzátette: az idény végi elválás közös döntés volt a klub vezetőivel.

Rodrygo nem duzzog, hanem sérült A spanyol sajtó a napokban olyan információkat közölt, melyek szerint a hétvégi Klasszikust a kispadról megtekintő Rodrygo úgy érzi, hogy elhanyagolják a klubnál és minden figyelem a Vinícius, Bellingham, Mbappé hármasra irányul, s emiatt nem akar többet játszani a csapatban. Carlo Ancelotti a Mallorca elleni meccset megelőzően cáfolta meg a pletykákat. „Rodrygo az elmúlt napokban lázas volt, így nem tudta a legjobbját nyújtani a pályán. A mai edzésen fájdalmat érzett a lábában, s még a lázból sem épült fel rendesen. Ezt követően röppentek fel a pletykák, viszont itt mindenki nagyon törődik Rodrygóval, velem az élen” – szögezte le Ancelotti.