A Real Madrid bejelentette Kerkez csapattársának szerződtetését – hivatalos

A madridi klub közleménye szerint a két klub mindenben megállapodott egymással, és a játékos 2030. június 30-ig ír alá a 15-szörös BEK/Bajnokok Ligája-győztes együtteshez. A szerződés az idény végén, június 1-jén lép életbe.

A 20 éves Huijsen jelenleg az AFC Bournemouth játékosa – ahol egy csapatban szerepel Kerkez Milossal –, és olyan jó teljesítményt nyújtott hétről hétre, hogy már a spanyol válogatottban is bemutatkozhatott. A Bournemouth előtt egyébként a Juventusnál és a Románál is szerepelt.

Huijsen átigazolását a Real Madrid mellett a Bournemouth is megerősítette hivatalos honlapján.

Mint pénteken már megírtuk, Huijsen idényenként 9 millió eurót keres majd az As szerint, ám az ötödik szezonban ez az összeg 11 millióra emelkedik. A világ legismertebb transzferguruja, Fabrizio Romano pedig arról írt, hogy a hátvédnek három angol klub is magasabb fizetést ígért, ám ő így is a Real Madridot választotta.