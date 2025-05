Huijsen állítólag már orvosin van a Real Madridnál, a fizetését is tudni véli a spanyol sajtó

Fabrizio Romano transzferguru szerint a belső védő már az orvosi vizsgálatokon vesz részt Londonban, erről kora este posztolt a közösségi oldalán, s megerősítette, hogy a királyi gárda kifizeti az AFC Bournemouthnak a játékos 50 milliós fontos kivásárlási árát, méghozzá három részletben. Kerkez Milos klubja egyébként tavaly nyáron 15.2 millió euróért vette meg Huijsent a Juventustól.

Az átigazolási hírekre szakosodott szakember arról is írt, hogy a 20 éves hátvédnek három angol klub is magasabb fizetést ígért, ám ő így is a Real Madridot választotta. A klubokat nem nevezte meg Romano, de a BBC szerint az Arsenal, a Chelsea, a Liverpool és a Newcastle United is szerződtetni akarta a futballistát, sőt, még a Bayern München is érdeklődött iránta.

Sajtóinformációk szerint jövő héten jelenthetik be a labdarúgó érkezését a Real Madridnál, amely megegyezett a Bournemouthszal, hogy hamarabb engedje el a játékost, aki így már részt vehet a klubvilágbajnokságon is. A spanyol gigász egyébként azt szeretné, hogy Trent Alexander-Arnold is ott legyen már a csapattal a klub-vb-n, de erről még zajlik az egyeztetés a Liverpoollal, hiszen a jobb oldali védő szerződése június 30-ig él az angol klubnál.

A Marca pedig arról számolt be pénteken, hogy Xabi Alonso egy középpályás szerződtetését is kéri. Állítólag három kiszemelt van, Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Tijjani Reijnders (AC Milan) és Angelo Stiller (VfB Stuttgart), de még semmi sem dőlt el, és az is befolyásolhatja az ügyet, hogy Luka Modric marad-e még egy évet a blancóknál.