Spanyol Szuperkupa: Barcelona–Real Madrid

SPANYOL SZUPERKUPA
SZAÚD-ARÁBIA
DÖNTŐ
Barcelona–Real Madrid 4–1 (4–1) – élőben az NSO-n!
Dzsidda, King Abdullah Sports City, 62 000 néző. V: Gil Manzano
Barcelona: Szczesny – Koundé, Cubarsí, Ínigo Martínez (R. Araújo, 28.), A. Balde – Casado, Pedri – Yamal, Gavi, Raphinha – Lewandowski. Vezetőedző: Hans-Dieter Flick
A kispadon: Astralaga (k.), Inaki Pena (k.), Eric García, Fort, G. Martín, Olmo, F. de Jong, Fermín López, Ferran Torres, Pau Víctor
Real Madrid: Courtois – L. Vázquez, Tchouaméni, Rüdiger, F. Mendy – Valverde, Camavinga – Rodrygo, Bellingham, Vinícius Júnior – K. Mbappé. Vezetőedző: Carlo Ancelotti
A kispadon: Fran González (k.), Lunyin (k.), L. Aguado, Alaba, Raúl Asencio, Güler, Ceballos, Modric, Brahim Díaz, Endrick, Fran García
Gólszerző: Yamal (22.), Lewandowski (36. – 11-esből), Raphinha (39.), A. Balde (45+9.), ill. K. Mbappé (5.)
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