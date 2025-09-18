A magyar női kézilabda-válogatott hat góllal kikapott a svédektől

A két csapat szombaton 16 órától újra megmérkőzik egymással Tatabányán.

A szeptember 20-i meccsre már elérhetőek a jegyek. Az árakat itt lehet megtekinteni.

KÉZILABDA

NŐI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

MAGYARORSZÁG-SVÉDORSZÁG 27–33 (14–20)

Felcsút, játékvezetők: Bócz, Wiedemann.

MAGYARORSZÁG: Janurik, Bukovszky (kapusok), Bordás, Csíkos, Hársfalvi J. 3, Klujber 4, Kovács A. 3, Kuczora 5 (2), Kukely, Márton 2, Papp 3, Simon 5 (1), Szmolek, Tóvizi, Töpfner 1, Vámos 1. Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir.

SVÉDORSZÁG: Bundsen, Idéhn, Eriksson (kapusok), Axnér 7, Blohm 1, Carlson 2, Hagman 3 (1), Hansson 1, Koppang 3, Kylberg 4, Lagerquist 1, Lerby 1, Lindqvist 3, Löfqvist, Petersson Bergsten 2, Roberts 3, Thorleifsdóttir 2. Szövetségi kapitány: Tomas Axnér.

Kiállítások: 6, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 4/3, ill. 2/1.

MESTERMÉRLEG

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány: – A célnak megfelelt a mérkőzés, elsősorban a gyakorláson volt a hangsúly, illetve kipróbálni olyan elemeket, amelyeket eddig nem alkalmaztunk. Az első félidőben a visszarendeződéssel voltak gondok, emiatt kaptunk több gólt, illetve sok helyzetünk kimaradt. Szünet után felzárkóztunk, javult a védekezés és a kapusteljesítmény, de összességében a svédek megtartották az elején megszerzett előnyüket. Szombaton, Tatabányán a szurkolóink előtt természetesen szeretnénk győzni!