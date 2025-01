Emberhátrányban fordított és győzött a Real Madrid a Valencia otthonában

SPANYOL LA LIGA

A 12. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉSEN

VALENCIA–REAL MADRID 1–2 (1–0)

Valencia, Mestalla Stadion, 46 420 néző. Vezette: Soto Grado

VALENCIA: Dimitrievszki – Foulquier, Mosquera, Tárrega, Gasiorowski (J. Vázquez, 88.) – D. López (S. Canós, 68.), Guerra (Guillamón, 68.), Barrenechea, Rioja – A. Almeida (D. Gómez, 88.), Hugo Duro. Vezetőedző: Carlos Corberán

REAL MADRID: Courtois – L. Vázquez, Tchouaméni, Rüdiger, F. Mendy (Camavinga, 68.) – Rodrygo (Brahim Díaz, 68.), Valverde, Ceballos (Modric, 80.), Bellingham (Asencio, 90+7.) – Mbappé, Vinícius Júnior. Vezetőedző: Carlo Ancelotti.

Gólszerző: Hugo Duro (27.), ill. Modric (85.), Bellingham (90+5.)

Kiállítva: Vinícius Júnior (79.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Már az új vezetőedző, az angol másodosztályú West Bromwich Albiontól érkező Carlos Corberán irányításával futott ki a Mestalla gyepére a Valencia a Real Madrid ellen. A 12. fordulóbeli mérkőzést eredetileg november 2-án játszották volna a felek, de a Valenciát súlytó árvíz miatt halasztani kellett.

Az első védést az 5. percben a hazaiak kapusának, Dimitrievszkinek kellett bemutatnia Valverde lövése után, majd két perccel később Courtois is bemutatkozott Hugo Duro lövése után. A 12. percben Foulquier lövése után szerezhetett volna gólt a Valencia, de Courtois újabb nagy védést mutatott be. A 27. percben megszerezték a vezetést a hazaiak, akik megérdemelten találtak be. Foulquier passza után Guerra 10 méteres lövését még bravúrral védte Courtois, de a kipattanót Hugo Duro már az üres kapuba pofozta. A 43. percben Vinícius egyenlíthetett volna, de a hazaiak kapusának eszén nem tudott túljárni.

A második félidő elején hamar 11-eshez jutott a Real Madrid, azonban az 55. percben Bellingham lövése a bal kapufán csattant. Nem sokkal később Mbappé talált a hazaiak kapujába, de mivel lesen kapta a labdát Bellinghamtől, így ekkor még nem született meg az egyenlítő találat. A hajrá kezdetén felpörögtek az események. Vinícius szeretett volna 11-est, majd összeakaszkodott a hazaiak kapusával, aki addig cukkolta őt, míg a brazil két kézzel el nem lökte. Videózást követően a játékvezető kiállította a Real Madrid brazil támadóját, a hazaiak kapusa „csak” sárga lapot kapott. A 80. percben pályára lépett Luka Modric, aki öt perc múlva megszerezte az egyenlítő találatot. A slusszpoén a hosszabbításra maradt. Guillamón hatalmas hibája után a 95. percben Jude Bellingham talált be, ezzel a fővárosiak máris a tabella élén találták magukat. 1–2

1. Real Madrid 19 13 4 2 43–19 +24 43 2. Atlético Madrid 18 12 5 1 33–12 +21 41 3. Barcelona 19 12 2 5 51–22 +29 38 4. Athletic Bilbao 19 10 6 3 29–17 +12 36 5. Mallorca 19 9 3 7 19–21 –2 30 6. Villarreal 17 8 5 4 33–29 +4 29 7. Real Sociedad 18 7 4 7 16–13 +3 25 8. Girona 18 7 4 7 26–25 +1 25 9. Betis 18 6 7 5 21–22 –1 25 10. Osasuna 18 6 7 5 23–27 –4 25 11. Celta Vigo 18 7 3 8 27–28 –1 24 12. Las Palmas 18 6 4 8 23–27 –4 22 13. Sevilla 18 6 4 8 20–27 –7 22 14. Rayo Vallecano 17 5 6 6 19–20 –1 21 15. Leganes 18 4 6 8 17–28 –11 18 16. Alaves 18 4 5 9 21–30 –9 17 17. Getafe 18 3 7 8 11–15 –4 16 18. Espanyol 17 4 2 11 15–29 –14 14 19. Valladolid 18 3 3 12 12–37 –25 12 20. Valencia 17 2 5 10 16–27 –11 11 AZ ÁLLÁS

PERCRŐL PERCRE