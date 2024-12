Mbappé reméli, hogy nem a PSG, hanem a Real Madrid nyeri a BL-t

Kylian Mbappé 21 mérkőzésen 11 gólnál és két gólpassznál jár a Real Madrid színeiben, de az AS szerint ha 30 vagy 35 gólt szerzett volna, Iker Casillashoz, Cristiano Ronaldóhoz, Karim Benzemához vagy Alfredo Di Stéfanóhoz hasonlóan őt is kifütyülték volna a spanyol fővárosban, ugyanis a spanyol lap szerint Madrid kemény hely az élethez és a boldoguláshoz.

„Az a probléma, ha sztár vagy, hogy az emberek helyetted beszélnek. Minden nap kiderülnek dolgok, miközben nem beszéltem senkivel. Ezért adom ezt az interjút, mert egy bizonyos ponton beszélned kell, szükséged van arra, hogy megértsenek téged” – mondta a Canal+-nak adott exkluzív interjújában Kylian Mbappé.

„Nagyon boldog vagyok (Madridban). Új szakaszt kezdtem az életemben, ez az első külföldi élményem, egy csodálatos országot fedezek fel vendégszerető emberekkel. Ez egy népszerű ország” – mondta madridi élményeiről a francia támadó, akit a neki címzett kritikákról is kérdeztek.

„Nagyon érettnek írtak le engem. Néha anélkül küldök üzenetet, hogy beszélek. Az emberek robotnak tartanak minket, van egy kör, amelyik ezt szeretné, de emberek vagyunk, mint mindenki más” – húzta alá Mbappé, aki nem volt ott a francia válogatott októberi és novemberi keretében sem, időközben viszont sajtóhírek szerint Svédországban nemi erőszak gyanúja miatt indítottak ellene nyomozást.

„Meglepődtem. Mindig meglepnek az ilyenek. Néha megtörténnek olyan dolgok, amiket nem látsz jönni. Nem kaptam semmit, nem idéztek be. Ugyanazt olvasom, mint mindenki más. A svéd kormány nem reagált semmit, szóval nem aggódom miatta. Soha nem aggódtam az ilyen zajok miatt, de hiányolom a megértést. Mindig is az volt a szándékom, hogy a munkámra koncentráljak és megnézzem, mi lesz a vége. Ha hívnak, megyek” – mondta a francia válogatottból való kimaradásáról és a kényes ügyről Kylian Mbappé, akinek elmondása szerint pihenésre volt szüksége.

„Még egy szabad délutánom sem volt. Kaptam öt szabadnapot és úgy döntöttem, elmegyek. Máshová kellett mennem, mert az edző azt mondta, hogy menjek egy kevésbé kitett helyre. Minden jól ment, szóval nyugodt vagyok” – tette hozzá a francia támadó, akinek régóta mondják, hogy nagy játékos lesz.

„Tizennégy éves korom óta mindenki azt mondta nekem, hogy nagy leszek, de amikor nagy vagy, néha kicsinek érzed magad. A futballközönség nagyon sokoldalú, néha jó, de néha nem olyan jó” – fogalmazott Mbappé, aki szót ejtett arról is, hogy nemrég, a franciaországi választások előtt nyilvánosságra hozta politikai irányultságát, illetve beszélt arról, miért maradt ki a nemzeti csapat októberi és novemberi keretéből is.

„Hiányzik, mert nagyon régen voltam szabadságon. Szeptemberben megkértem az edzőt, hogy ne hívjon meg, mert nemrég érkeztem Madridba, rövid volt a nyaralásom, de az edző ragaszkodott hozzá, hogy menjek. Októberben megsérültem, ezért nem voltam a keretben, majd beszéltem vele és azt mondta, jobb, ha nem hív. Ő a főnök, én mögötte állok, de azt nem tudom megmondani, miért nem hívtak meg” – húzta alá Mbappé, aki nem sokkal később némiképp választ adott a kérdésre a sűrű versenynaptárral, ugyanis sokak szerint a meccsek növekvő száma miatt szenvedtek súlyos sérüléseket olyan sztárok, mint a friss aranylabdás Rodri vagy Dani Carvajal.

„Ha azt akarod, hogy játsszunk, mi játszani fogunk, de nincs gyógyulási időnk. Rajtuk múlik. Mi mindig szeretnénk játszani, de adjanak nekünk gyógyulási időt. Az NBA-ben négy hónap szabadságot kapnak, mi két hét szünetet tartunk, a másodikon pedig újra futnunk kell. Ez nem nyaralás. Az Eb-n összeestem, fáradt voltam. Maradni akartam, mert a francia válogatottért mindig mindent beleadsz, de fárasztó volt, ezért azonnal nyaralni mentem. Madridban volt a bemutatásom, aztán elmentem nyaralni” – fogalmazott Mbappé, akinek nagy álma vált valóra azzal, hogy a „királyiak” szerződtették.

„Mindig is a Real Madridról álmodoztam. Nem tudtam, hogy mikor és hogyan, de tudtam, hogy egyszer itt fogok játszani. Jó a vizuális memóriám. A bemutatás előtt volt egy háromórás eligazítás, ahol anyámnak és apámnak kellett fordítanom, fárasztó volt, aztán másnap először találkoztam a csapattársakkal, az edzővel, ott volt Zizou (Zinédine Zidane) és a közönség úgy köszönt téged, mint egy királyt és az elnök is rólad beszél…” – emlékezett vissza Mbappé, akit a PSG-nél töltött hét évéről is kérdezték.

„Ez egy szuper intenzív hely, jóban, rosszban. Hét rendkívüli évet töltöttem el. Talán hiba volt, hogy mindent összemostam. Volt konfliktusom az emberekkel, játékosként megvédtem a jogaimat, de nem képviseltem a klubot, nem mostam össze dolgokat a többi játékossal, vagy a stábbal és az akadémiával. A rajongók pedig hangosabbak lettek és azt mondták, Kyliant ez nem érdekli. Azt hiszik, ez volt a hobbim, mielőtt Madridba mentem, de még mindig nézek PSG-meccseket. Tudom, milyen nehéz a PSG-ről beszélni, mert mindig is fenntartottam a kapcsolatot a klubbal, nem szakítottam meg” – mondta Kylian Mbappé, aki a Real Madrid mostani gyengébb időszakáról is szót ejtett.

„Nagyon jól tudom, hogy milyen lelkiállapotban vannak a játékosok, hogy milyen nehéz megfelelni a Bajnokok Ligája iránti megszállottságnak, ami nekem is mindig megvolt. Egyelőre remélem, hogy (a PSG) nem nyeri meg, mert én akarom megnyerni. Remélem, a jövőben nyernek, mert az ottani emberek sokat szenvednek, de nem most, mert nekünk kell megnyernünk. Párizsban történelmet írtam, rekordokat döntöttem, trófeákat nyertem, most pedig a világ legjobb klubjában vagyok” – húzta alá Mbappé, kitérve arra is, hogy a spanyol emberek sokkal jobban támogatják őt, mint a franciák.

A világbajnok támadó felidézett egy történetet arról, amikor szóba került, hogy marad Párizsban.

„A kocsiban ültem, amikor kijött a hír, hogy a katari emír ajánlatot tesz, hogy maradjak a PSG-nél. Valójában azt mondta nekem, hogy: »Azt hiszik, ajánlatot teszek neked, de te úgy döntöttél, hogy távozol és tiszteletben tartom a döntésed. Szeretnéd teljesíteni az álmodat, hogy a Real Madridhoz kerülj, ezért mindent köszönök.« Erre azt mondtam neki, hogy az idény végéig mindent meg fogok tenni a csapatért” – idézte fel Mbappé, aki egyelőre nem nyerte meg a Bajnokok Ligáját, de ez a legfőbb célja, ezért is van Madidban, de szeretne további kupákat is megkaparintani.

„És az Európa-bajnokság. És miért ne juthatnék el egyszer az olimpiára? És az egyéni trófeák is számítanak, mint például az Aranylabda. Tudom, mit kell tennem, hogy megnyerjem, sok mindent a pályán és azon kívül is. Amikor mindent megteszek a győzelemért, akkor meg is fogom nyerni” – emelte ki Mbappé, akit kérdeztek arról, milyen volt újra találkozni Lionel Messivel a 2022-es katari vb-döntő után.

„Amikor megláttam Messit a PSG edzésén, még mindig nagyon dühös voltam, de azt mondta nekem, hogy én korábban már megnyertem és most rajta volt a sor. Dühös voltam, de tiszteltem, mert ő Messi. Együtt nevetve törtük meg a jeget, mert csatát vívtunk és emléket alkottunk a döntőről. Azt hiszem, ez a döntő közelebb hozott minket egymáshoz” – húzta alá Mbappé.