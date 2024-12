Fővárosi dominancia, feltörekvő „vadkanok”, kiesés felé száguldó Valencia – ez történt a spanyol klubfutballban 2024-ben

2022 januárjában a Ferencvárostól igazolt az akkor az élvonalban szereplő Granadához az albán támadó, Myrto Uzuni. A 29 esztendős csatár igazi „liftezést” él meg az andalúzokkal, hiszen fél év után kiesett csapatával a másodosztályba, majd a 2022–23-as kiírásban azonnal visszajutott a La Ligába, ahol azonban nem tudott megragadni, a 2023–24-es idényben ismét – csont nélkül – kiesett, így most ismét a La Liga 2-ben kell bizonyítania. Uzuni ezt azonban meg is teszi, hiszen első második ligás idényében 23 találattal a bajnokság gólkirálya lett, emellett most is remekül „termel”, 14 találattal a második helyen áll a Segunda góllövőlistáján. A La Ligában pedig összesen 12-szer talált be, ez pedig összeadva nem kevesebb, mint 49 gól, amellyel a közelmúltban a Granada történetének leggólerősebb légiósává avanzsált. A rekorddöntés egyébként egészen pontosan 2024. december 7-én sikerült, akkor a Racing Santander ellen 3–0-ra megnyert meccsen kétszer talált be, s 45. granadai gólja jelentette azt, hogy megdönti a korábban 44 találatig jutó Juszef El-Arabi korábbi rekordját. (F. B.)