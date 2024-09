La Liga: kiderült, mennyit keres egy év alatt Lamine Yamal

Sokszor gondolják a nézők egy-egy futballmérkőzésen, hogy bizonyos játékosok teljesítménye nem arányos a felvett fizetésükkel, de ha legközelebb látjuk Lamine Yamalt futballozni, akkor bátran és tényszerűen kijelenthetjük ezt.

Mint kiderült, Yamal évi bruttó 1.5 millió eurót kap a Barcelonától, és pár százezer eurós, de bőven félmillió euró alatti a bónuszkerete.

A Marca megjegyzi ugyanakkor, hogy Yamal jövő júliusban, amikor betölti a 18. évét, új szerződést köthet, és fog is kötni – a játékos ügyeit intéző szuperügynök, Jorge Mendes a biztosíték arra, hogy ez már egy sokkal több bért garantáló kontraktus lesz. A Barcelonánál most a legtöbb pénzt Frenkie de Jong kapja, bruttó 37.5 millió eurót (ez nettóban 18 millió), és a holland jelentős, 3 milliós hűségbónuszokra is jogosult évente, a „sima” bónuszkerete 4 millió euró.

Mint nemrég írtunk róla, Szaúd-Arábiában az évi 100 millió eurós nettó fizetés sem elég az elsőséghez, mert Cristiano Ronaldo kétszer ennyit keres, jutalmak nélkül – Lionel Messi Amerikában évi nettó 6.5 milliót kap klubjától.