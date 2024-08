La Liga: a kihagyott büntető ellenére is hátrányból nyert a Celta Vigo

Az idényt ugyan a Celta Vigo kezdte jobban, hisz három ponttal várhatta a második fordulót, ám a mérkőzés elején ez a lendület nem játszott. A Valenica már a 14. percben vezetést szerzett a Diego López találatával. A valenciai gárda azonban nem örülhetett sokáig, mivel Óscar Mingueza kevesebb mint 10 perc után egyenlített, majd a 28. percben Iago Aspas góljával át is vették a vezetést az „égszínkékek”. A félidő előtt még növelhette is volna az előnyét a Celta, viszont Aspas kihagyta a büntetőt, így egygólos különbséggel fordulhattak a felek.

A folytatásban pedig hamar el is döntötték a vigóiak a találkozót, ugyanis a 60. percben Fran Beltran csodálatosan szerezte meg a labdát és lőtte kapura, amivel be is biztosította a győzelmet a hazai gárdának.

SPANYOL LA LIGA

2. FORDULÓ

Celta Vigo–Valencia 3–1 (D. López 13., ill. Mingueza 23., Aspas 28., Beltran 60.)

