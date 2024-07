Nico Williamsnek három opciója van, 24 órán belül dönt a jövőjéről – sajtóhír

Korábban beszámoltunk róla, hogy Nico Williams iránt érdeklődik az FC Barcelona. Joan Laporta, a Barca elnöke szerint a klubnak rendelkezésre áll az összeg Williams leigazolására, és ez az álláspont továbbra sem változott. Az FC Barcelona már hetek óta kész forgatókönyvvel rendelkezik, és a klub terve, hogy még júliusban nyélbe üti az üzletet, anélkül, hogy cserébe bárkit is el kelljen adnia. A katalánok szurkolói a klub TikTok- és Youtube-oldalán küldtek adományokat annak érdekében, hogy a játékos Barcelonában kössön ki.

Később kiderült, a francia Paris Saint-Germain is bejelentkezett a spanyol támadóért. A spanyol Sport információi szerint a játékos most mérlegeli a helyzetét és a 24 órán belül dönt. Jelenleg három opció van, hiszen az FC Barcelona és a PSG mellett az Athletic Bilbaóval való hosszabbítás is szóba jöhet. A PSG állítólag sokkal kedvezőbb anyagi feltételeket biztosít, míg a Barcelona mellett az szól, hogy ott együtt játszhatna Lamine Yamallal. Williams jelenleg pont a 17 éves barcelonai játékossal nyaral Marbellán.

A Sport megjegyzi, hogy az FC Barcelona részéről Deco találkozott a játékos ügynökével, Félix Taintával, és a tárgyalások jó irányba haladnak. A végső döntés azonban Nico Williamsé. A Barcelona szeretné, hogy még a klub amerikai útja előtt megoldódna a kérdés. Bár a támadó akkor sem csatlakozna Hansi Flick csapatához az Egyesült Államokba szervezett felkészülési mérkőzésekre, ha az átigazolás mellett dönt.

Nico Williams után a Barcelona következő célpontja Dani Olmo lehet.