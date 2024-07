Nico Williams még júliusban a Barcelonához igazolhat – sajtóhír

A Williams-ügy legfrissebb fejleményeiről a katalán klub belügyeiben jártas Sport számolt be keddi számában. Mint írták, a Barcelonánál mindenki meg van győződve arról, hogy Williams tökéletesen passzol a Hansi Flick által elképzelt újfajta játékstílusba, nemcsak szakmai szempontokból, hanem azért is, mert jól ismeri a spanyol viszonyokat, ráadásul a spanyol válogatottból is akadnak ismerősei az öltözőben, így a beilleszkedéssel aligha lesznek majd gondjai. A Sport említést tett arról is: a spanyol válogatott másik meghatározó játékosa, Dani Olmo szerződtetése is szóba került, a Lipcse játékmesterének azonban számos kérője akad, amelyekkel nem tud – vagy nem akar – versenyezni az anyagi gondokkal is küzdő Barcelona. A választás ezért is Williamsre esett.

A Barcelonánál még ezen a héten felgyorsítanák az ügymenetet Williams jelenlegi klubjával, az Athletic Bilbaóval, amely azonban a hírek szerint csöppet sem nézi jó szemmel a katalán együttes alattomos közeledését, ami leginkább a média által gyakorolt nyomásban csúcsosodott ki. A baszkok ezért alkudozni biztosan nem fognak, ragaszkodnak majd a kivásárlási árhoz, és ez még okozhat majd gondot a pénzügyi problémákkal küzdő Barcelonának. Még akkor is, ha Willams kivásárlási ára teljesítményéhez képest amúgy nem túl magas: mindössze 60 millió euró.

Korábban portálunkon is hírt adtunk arról, hogy Joan Laporta, a Barcelona elnöke szerint a klubnak rendelkezésre áll az összeg Williams leigazolására, és ez az álláspont továbbra sem változott. A Barcelona már hetek óta kész forgatókönyvvel rendelkezik, és a klub terve, hogy még júliusban nyélbe üti az üzletet anélkül, hogy cserébe bárkit is el kelljen adnia.

A Barcelona helyzetét megkönnyíti, hogy Williams egyértelmű hajlandóságot mutat az átigazolásra, és ezt már jelezte is. Ha elhagyja a Bilbaót, csak a Barcelonához szerződik, noha pénzügyileg a Premier League-ből és a francia élvonalból is vonzóbb ajánlatokat kapott.