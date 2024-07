Nico Williams: A világ legjobbja szeretnék lenni a posztomon

– Mire gondolt, amikor látta, hogy a hálóban köt ki a labda?

– Arra a több millió emberre, aki Spanyolországért szorít – válaszolta Nico Williams, aki az Anglia elleni, 2–1-re megnyert döntő legjobb játékosaként tartott sajtótájékoztatót, immár friss Európa-bajnokként. – Szerettem volna, ha a gól eldönti a mérkőzést, és bár ez nem jött össze, és nagyon meg kellett szenvednünk a sikerért, de megérte, mert végül boldogan távozhatunk a döntő után.

– Sikerült már felfogni, hogy mit is ért el a válogatott?

– Igazság szerint nagyon is tisztában vagyunk vele, hogy mit értünk el, de alig várjuk már, hogy a szurkolókkal együtt ünnepelhessünk odahaza, mert isten­igazából akkor tudatosul bennünk, hogy valóban történelmet írtunk.

– Spanyol Kupát nyert a Bilbaóval, Európa-bajnoki címet a válogatottal – ez pályafutása legjobb idénye?

– Valóban hihetetlen idény volt, sohasem felejtem el. Minden labdarúgó ilyen pillanatokról álmodik, én is nagyon sokat küzdöttem, hogy eljussak idáig. Köszönet a családtagjaimnak, mert ők is sokat küzdöttek velem, hogy megvalósíthassam az álmaimat, és köszönet mindazoknak, akik az első perctől hittek és bíztak bennem.

– A labdarúgás mintha igazságos lett volna a döntőben, hiszen Spanyolország az összes mérkőzését megnyerte, és Angliával szemben is sikerült felülkerekednie a nehéz pillanatokban. Hogyan élte meg mindezt a pályán?

– A futball már csak ilyen: amikor azt hiszed, hogy megcsináltad, kapsz egy gólt, és kezdhetsz mindent elölről. Sokszor elmondtuk már ugyanakkor, hogy ez a csapat egyedülálló, mert mindenki egy irányba húz, és örülünk egymás sikereinek. Álszerénység nélkül mondhatom, hogy kezdve a nagyon erős csoportellenfelektől az Anglia elleni döntőig mindegyik riválisunkat megérdemelten győztünk le, ami nagyon boldoggá tesz minket.

– Gareth Southgate angol szövetségi kapitány elismerte, azért változtatott a csapatán a döntő előtt, hogy a spanyol válogatott szélsőit – azaz önt és Lamine Yamalt – kordában tartsa. Milyen érzés ilyen fiatalon ekkora elismerésben részesülni?

– Kétségtelenül megtisztelő, de csak arra törekszem, hogy mindent megtegyek a csapatomért. Jólesik, hogy immár széles körben megismertek és tisztelik a játékomat, mégiscsak ezért dolgozom nap mint nap, és minden vágyam, hogy egyszer a világ legjobbja legyek a posztomon.

– Az Európa-bajnoki cím után mi a következő cél? Spanyolország esélyes a kétezerhuszonhatos világbajnokságon?

– Először is kiélvezzük az Európa-bajnoki címmel járó sikerélményt. Utána pedig lépésről lépésre kell haladni, mert két év nagyon hosszú idő, még ha gyorsan el is szalad. Abban viszont biztos vagyok, hogy mindent megteszünk a kijutásért, és ha sikerül, felkészülten érkezünk meg a világbajnokságra.

– Nemcsak a döntőben, de az egész tornán a mezőny egyik legjobbja volt. Milyen nehézségekkel kellett szembenéznie szélsőként a mélyebben védekező csapatok ellen?

– Mindig az összjátékra törekszem, tehát kalkulálok a csapattársak mozgásával is, ahogy ők is az enyémmel. Anglia, főleg az első félidőben, szorosan összezárt a saját térfelén, ezért kénytelen voltam helyenként a pálya belső részei felé is belépni, és azt kerestük a többiekkel, hogy a rövid, egypasszos összjátékkal hol találunk mélységi rést az ellenfél védelmén. Kétségtelen, hogy kicsit ki kellett lépnem a komfortzónámból, de így lehet igazán fejlődni, és így válhatok teljes értékű játékossá.

– Milyen üzenetet közvetít ez a különböző korosztályokat felvonultató válogatott a spanyol társadalomnak?

– Korszakváltás zajlott le a spanyol válogatottnál, de ami ennél is fontosabb, hogy olyan játékosok szerepeltek a csapatban, akiknek a szülei nagyon sokat szenvedtek azért, hogy a gyerekeiknek méltó körülményeket teremthessenek az álmaik megvalósításához. A szüleim is ebben a cipőben jártak, de mindig kitartottak mellettem. A labdarúgók mindig is nagy hatást gyakorolnak a társadalomra, ezért boldogok vagyunk, hogy mi most történelmi sikerrel tudjuk hozzátenni a magunk részét.

– Lamine Yamal és ön eddig főleg Spanyolországban volt ismert, de mostantól gyakorlatilag világsztárnak tekinthető. Milyen hatással lesz ez önökre?

– Lamine szenzációs játékos, ezt mindenki láthatta, nem véletlenül választották meg a torna legjobb fiatal játékosának. Nem hiszem, hogy a mostani kiugró siker visszafogná bármiben, a tehetsége határtalan, emellett végtelenül jó srác, aki két lábbal áll a földön és büszke vagyok arra, hogy a csapattársa lehetek. Szintén büszkeséggel tölt el, hogy engem is a torna legjobbjai közé sorolnak, de a legfontosabb, hogy segíthettem a válogatottnak. Gyerekkorom óta erről álmodtam, és remélem, tovább fejlődhetek játékosként.