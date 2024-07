Jövő szombaton mutatják be a Real Madrid új csillagát

A 18. életévét most vasárnap betöltő Endricket – akárcsak Kylian Mbappét – a Santiago Bernabéu Stadionban mutatják majd be. Ezt megelőzően a Real Madrid elnöke, Florentino Pérez fogadja a játékost a klub edzőközpontjában, hogy aláírják a szerződését, amely hat idényre szól.

A tízszeres brazil válogatott csatárt 2022 decemberében szerződtette a királyi gárda, ám nagykorúvá válásáig maradnia kellett korábbi csapatában, a Palmeirasban, melynek színeiben összesen 82 mérkőzésen 21 gólt szerzett, és nyert két bajnoki címet. A támadó játékjogért alapvetően 35 millió eurót fizettek a habfehérek, de az összeg azóta felment 46.5 millióra, és további feltételek teljesülése esetén az átigazolási díj 60 millióra is nőhet.