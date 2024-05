La Liga: Dovbik három, a Girona hét góllal búcsúzott az idénytől

A mérkőzés egyik csapat szempontjából sem bírt már különösebb téttel, hiszen a Girona már a 38. forduló előtt biztossá tette harmadik helyét a tabellán, és második már nem lehetett, a Granada pedig biztos kiesőnek számított. Ennek ellenére egyéni célok még akadtak, például a katalán csapat gólfelelőse, Artem Dovbik versenyben volt a gólkirályi címért a Villarreal támadójával, Alexander Sörlothtal.

A meccs első perceiben a Granada még úgy-ahogy tartotta magát, de már ekkor úgy tűnt, hogy csak idő kérdése, mikor szerzi meg a vezetést a hazai csapat: erre végül 30 percet kellett várni, amikor Eric García talált a Granada kapujába. Ezzel beindult a hazai henger, a szünet előtt még Viktor Cihankov és Dovbik is feliratkozott a góllövők közé (utóbbi tizenegyesből volt eredményes), így a szünetben háromgólos különbség mutatkozott a felek között.

A második játékrész is nagyon egyoldalú játékot hozott, ráadásul a 61. percben Facundo Pellistri megkapta második sárga lapját is, így megfogyatkoztak a vendégek. A hajrában újra betalált a nagy meccset játszó Cihankov, majd a 75. percben Dovbik is a kapuba gurított, ezzel 5–0-ra alakítva az eredményt.

A Girona végül nem öt, hanem hét rúgott góllal zárt az estét, hiszen a 78. percben a 37 éves Cristhian Stuani is betalált, majd Dovbik (ismét tizenegyesből) állította be a 7–0-s végeredményt – az ukrán támadónak ez már a 24. gólja volt a bajnokságban, amivel megelőzte Alexander Sörlothot, akinek azonban szombaton még lesz egy lehetősége, hogy visszaelőzze riválisát a gólkirályi címért folytatott ki-ki párbajban.

SPANYOL LA LIGA

38. FORDULÓ

Girona–Granada 7–0 (E. García 30., Cihankov 33., 54., Dovbik 44., 75., 90. – az elsőt és a harmadikat 11-esből, Stuani 78.)

SZOMBAT

14.00: Osasuna–Villarreal (Tv: Spíler2)

16.15: Real Sociedad–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

18.30: Almería–Cádiz

18.30: Rayo Vallecano–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

21.00: Real Madrid–Real Betis (Tv: Spíler2)

VASÁRNAP

14.00: Getafe–Mallorca (Tv: Spíler2)

16.15: Celta Vigo–Valencia (Tv: Spíler2)

16.15: Las Palmas–Alavés

21.00: Sevilla–FC Barcelona (Tv: Spíler2)