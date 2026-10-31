Őrségváltás az élen: Norris egyetlen ezreddel Antonelli előtt az utolsó mexikói edzésen
A Ferrari az előző futamhétvégéhez hasonlóan Mexikóvárosban is remek formában kezdett: Charles Leclerc révén mindkét pénteki szabadedzésen az élen zárt. Igaz, az eleinte mutatott fölényéből nem tudott túl sokat megőrizni: a második gyakorláson Lando Norris és George Russell is egy tizedre megközelítette a monacóit, miközben a csapattársa, Lewis Hamilton motorhibát szenvedett el. Az előző két futamon egyaránt másodikként záró Leclerc nem is ragadtatta el magát, és a Scuderia is igyekezett kellő óvatossággal kezelni az esélyességét.
Noha a Red Bull egyik gyakorláson sem volt meggyőző, több probléma is hátráltatta a csapatot, ráadásul Max Verstappen nem is százszázalékos autóval futott a Liam Lawsonnal történt kakaskodása után, ami mindkét versenyző számára egy-egy rajthelyes büntetést vont maga után. Nemcsak a hollandot és az új-zélandit fogják hátrébb sorolni a vasárnapi rajtrácson: Valtteri Bottas összességében 50, míg Gabriel Bortoleto 5 helyes büntetést kapott motorelemcsere miatt.
A Haas váratlan pilótacserét jelentett be helyi idő szerint szombat délelőtt: a nyitányon már autóba ülő Hirakava Rjó foglalja el Esteban Ocon ülését a hétvége hátralévő részében. A csapat nem osztott meg további részleteket, de a francia versenyzőnek a források szerint nincs egészségügyi problémája. Mint ismert, a csütörtöki sajtónapot a bajnokavatásra készülő Andrea Kimi Antonelli, illetve Bottas is kihagyta betegség miatt, míg a 300. F1-es nagydíját hazai közönség előtt teljesítő Sergio Pérez péntek délelőtt hagyta ki a szurkolói fórumot rosszullétre hivatkozva.
A harmadik tréning eleje szokásos módon lassú mederben folyt, de az Audinál már az első installációs kör alkalmával probléma lépett fel. Bortoleto motorhibáról adott számot a rádión, majd eltűnt a garázs mélyében, ahonnan már nem is tért vissza. A brazil mellett nem indult jól Pérez napja sem, a mexikói autójában erőforrást kellett a cserélni, aminek következtében mért kört sem tudott jegyezni.
A tréning első fele a Ferrari házon belüli csatáját hozta, Hamilton és Leclerc rendkívül szoros csatát vívott egymással, és folyamatosan váltották egymást az élen, míg a harmadik Antonelli lemaradása két és fél tized körül mozgott a közepes keveréken.
A lágy gumis próbálkozások alkalmával a Mercedes olasz pilótája vette át az irányítást, és meg-megvillant a McLaren is, miközben az addig vezető Leclerc sokáig nem tudott tiszta kört összetenni, és csak az utolsó percekben tudott közelebb férkőzni az élen állókhoz. A monacói 117 ezreddel maradt el az utolsó percekig vezető Antonellitől, akit a végén egyetlen ezreddel megelőzött Norris, és az élen zárta az utolsó tréninget. Negyedikként Piastri végzett, majd Verstappen, Hamilton, Russell, Isack Hadjar, valamint Lawson, Arvid Lindblad sorrendben a Racing Bulls párosa zárta az első tízest.
A Haasnál váratlanul szerephez jutó Hirakava 19. lett, és közel hat tizeddel maradt el az edzést 15. helyen befejező Oliver Bearmantől.
Folytatás 22 órakor az időmérővel.
MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ, A 3. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Norris
|McLaren-Mercedes
|1:17.600
|átlag: 199.670 km/ó
|2.
|Antonelli
|Mercedes
|1:17.601
|0.001 mp h.
|3.
|Leclerc
|Ferrari
|1:17.717
|0.117
|4.
|Piastri
|McLaren-Mercedes
|1:17.795
|0.195
|5.
|Verstappen
|Red Bull-Ford
|1:17.951
|0.351
|6.
|Hamilton
|Ferrari
|1:18.069
|0.469
|7.
|Russell
|Mercedes
|1:18.107
|0.507
|8.
|Hadjar
|Red Bull-Ford
|1:18.109
|0.509
|9.
|Lawson
|Racing Bulls-Ford
|1:18.113
|0.513
|10.
|Lindblad
|Racing Bulls-Ford
|1:18.137
|0.537
|11.
|Hülkenberg
|Audi
|1:18.560
|0.960
|12.
|Colapinto
|Alpine-Mercedes
|1:18.652
|1.052
|13.
|Gasly
|Alpine-Mercedes
|1:18.674
|1.074
|14.
|Alonso
|Aston Martin-Honda
|1:18.850
|1.250
|15.
|Bearman
|Haas-Ferrari
|1:18.927
|1.327
|16.
|Sainz
|Williams-Mercedes
|1:19.214
|1.614
|17.
|Albon
|Williams-Mercedes
|1:19.301
|1.701
|18.
|Stroll
|Aston Martin-Honda
|1:19.376
|1.776
|19.
|Hirakava
|Haas-Ferrari
|1:19.504
|1.904
|20.
|Bottas
|Cadillac-Ferrari
|1:20.342
|2.742
|21.
|Bortoleto
|Audi
|-
|22.
|Pérez
|Cadillac-Ferrari
|-
|6. MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ
|OKTÓBER 30., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Leclerc 1:18.128
|2. szabadedzés
|1. Leclerc 1:17.827
|OKTÓBER 31., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|18.30–19.30
|Időmérő
|22.00–23.00
|NOVEMBER 1., VASÁRNAP
|A verseny (71 kör, 305.354 km) rajtja
|21.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo
|november 8., 18.00
|Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas
|november 21., 5.00
|Katari Nagydíj, Loszaíl
|november 29., 17.00