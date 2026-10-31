ÉLŐ

NB I: ETO FC–Vasas 0–1

Őrségváltás az élen: Norris egyetlen ezreddel Antonelli előtt az utolsó mexikói edzésen

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.10.31. 19:35
null
Norris volt a leggyorsabb az utolsó edzésen (Fotó: AFP)
Címkék
szabadedzés F1 Mexikóvárosi Nagydíj Formula–1
Lando Norris (McLaren) volt a leggyorsabb a Formula–1-es Mexikóvárosi Nagydíj harmadik szabadedzésén, igaz, előnye nem volt számottevő, mindössze egyetlen ezreddel előzte meg a vb-éllovas Andrea Kimi Antonellit (Mercedes). A mindkét pénteki tréningen élen záró Charles Leclerc (Ferrari) harmadik lett, míg az első ötös sorát Oscar Piastri (McLaren) és Max Verstappen (Red Bull) egészítette ki.

A Ferrari az előző futamhétvégéhez hasonlóan Mexikóvárosban is remek formában kezdett: Charles Leclerc révén mindkét pénteki szabadedzésen az élen zárt. Igaz, az eleinte mutatott fölényéből nem tudott túl sokat megőrizni: a második gyakorláson Lando Norris és George Russell is egy tizedre megközelítette a monacóit, miközben a csapattársa, Lewis Hamilton motorhibát szenvedett el. Az előző két futamon egyaránt másodikként záró Leclerc nem is ragadtatta el magát, és a Scuderia is igyekezett kellő óvatossággal kezelni az esélyességét.

Noha a Red Bull egyik gyakorláson sem volt meggyőző, több probléma is hátráltatta a csapatot, ráadásul Max Verstappen nem is százszázalékos autóval futott a Liam Lawsonnal történt kakaskodása után, ami mindkét versenyző számára egy-egy rajthelyes büntetést vont maga után. Nemcsak a hollandot és az új-zélandit fogják hátrébb sorolni a vasárnapi rajtrácson: Valtteri Bottas összességében 50, míg Gabriel Bortoleto 5 helyes büntetést kapott motorelemcsere miatt.

A Haas váratlan pilótacserét jelentett be helyi idő szerint szombat délelőtt: a nyitányon már autóba ülő Hirakava Rjó foglalja el Esteban Ocon ülését a hétvége hátralévő részében. A csapat nem osztott meg további részleteket, de a francia versenyzőnek a források szerint nincs egészségügyi problémája. Mint ismert, a csütörtöki sajtónapot a bajnokavatásra készülő Andrea Kimi Antonelli, illetve Bottas is kihagyta betegség miatt, míg a 300. F1-es nagydíját hazai közönség előtt teljesítő Sergio Pérez péntek délelőtt hagyta ki a szurkolói fórumot rosszullétre hivatkozva.

A harmadik tréning eleje szokásos módon lassú mederben folyt, de az Audinál már az első installációs kör alkalmával probléma lépett fel. Bortoleto motorhibáról adott számot a rádión, majd eltűnt a garázs mélyében, ahonnan már nem is tért vissza. A brazil mellett nem indult jól Pérez napja sem, a mexikói autójában erőforrást kellett a cserélni, aminek következtében mért kört sem tudott jegyezni. 

A tréning első fele a Ferrari házon belüli csatáját hozta, Hamilton és Leclerc rendkívül szoros csatát vívott egymással, és folyamatosan váltották egymást az élen, míg a harmadik Antonelli lemaradása két és fél tized körül mozgott a közepes keveréken.

A lágy gumis próbálkozások alkalmával a Mercedes olasz pilótája vette át az irányítást, és meg-megvillant a McLaren is, miközben az addig vezető Leclerc sokáig nem tudott tiszta kört összetenni, és csak az utolsó percekben tudott közelebb férkőzni az élen állókhoz. A monacói 117 ezreddel maradt el az utolsó percekig vezető Antonellitől, akit a végén egyetlen ezreddel megelőzött Norris, és az élen zárta az utolsó tréninget. Negyedikként Piastri végzett, majd Verstappen, Hamilton, Russell, Isack Hadjar, valamint Lawson, Arvid Lindblad sorrendben a Racing Bulls párosa zárta az első tízest.

A Haasnál váratlanul szerephez jutó Hirakava 19. lett, és közel hat tizeddel maradt el az edzést 15. helyen befejező Oliver Bearmantől.

Folytatás 22 órakor az időmérővel.

Kapcsolódó tartalom

A Ferrari újabb edzésnapot uralt – ezúttal megőrzi a remek formát szombaton is?

Hamiltont motorhiba hátráltatta, de az elveszített pályaidő ellenére is elégedetten nyilatkozott. Szerinte kifejezetten versenyképesek Mexikóban.

Verstappen nem kímélte Lawsont az ütközés után, mindketten rajtbüntetést kaptak a mexikói futamra

„Amikor az ülésedért küzdesz, nem túl okos viselkedés, hogy pont velem akar harcolni."

Káosz a pontszámításnál: Herta mégsem szerezte meg az F1-es szuperlicencet!

Az amerikainak újabb szabadedzésen kell részt vennie az idény hátralévő részében.

A Haas félreállítja Ocont Mexikóban – Hirakavával folytatja a hétvégét

A csapat nem bocsátkozott részletekbe, de azt megosztotta, hogy a francia nem betegség miatt marad távol a pályától.

MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ, A 3. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE

1.NorrisMcLaren-Mercedes1:17.600átlag: 199.670 km/ó
2.AntonelliMercedes1:17.6010.001 mp h.
3.LeclercFerrari1:17.7170.117
4.PiastriMcLaren-Mercedes1:17.7950.195
5.VerstappenRed Bull-Ford1:17.9510.351
6.HamiltonFerrari1:18.0690.469
7.RussellMercedes1:18.1070.507
8.HadjarRed Bull-Ford1:18.1090.509
9.LawsonRacing Bulls-Ford1:18.1130.513
10.LindbladRacing Bulls-Ford1:18.1370.537
11.HülkenbergAudi1:18.5600.960
12.ColapintoAlpine-Mercedes1:18.6521.052
13.GaslyAlpine-Mercedes1:18.6741.074
14.AlonsoAston Martin-Honda1:18.8501.250
15.BearmanHaas-Ferrari1:18.9271.327
16.SainzWilliams-Mercedes1:19.2141.614
17.AlbonWilliams-Mercedes1:19.3011.701
18.StrollAston Martin-Honda1:19.3761.776
19.HirakavaHaas-Ferrari1:19.5041.904
20.BottasCadillac-Ferrari1:20.3422.742
21.BortoletoAudi- 
22.PérezCadillac-Ferrari- 

 

6. MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ
OKTÓBER 30., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:18.128
2. szabadedzés1. Leclerc 1:17.827
OKTÓBER 31., SZOMBAT
3. szabadedzés18.30–19.30
Időmérő22.00–23.00
NOVEMBER 1., VASÁRNAP
A verseny (71 kör, 305.354 km) rajtja21.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulonovember 8., 18.00
Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegasnovember 21., 5.00
Katari Nagydíj, Loszaílnovember 29., 17.00

 

 

szabadedzés F1 Mexikóvárosi Nagydíj Formula–1
Legfrissebb hírek

A Haas félreállítja Ocont Mexikóban – Hirakavával folytatja a hétvégét

F1
3 órája

A Ferrari újabb edzésnapot uralt – ezúttal megőrzi a remek formát szombaton is?

F1
6 órája

Káosz a pontszámításnál: Herta mégsem szerezte meg az F1-es szuperlicencet!

F1
7 órája

Verstappen nem kímélte Lawsont az ütközés után, mindketten rajtbüntetést kaptak a mexikói futamra

F1
7 órája

Leclerc hasít Mexikóban; Hamilton alatt leállt a Ferrari; Verstappen Lawsonnal ütközött a 2. edzésen

F1
20 órája

Leclerc nyitott az élen Mexikóvárosban; Herta megszerezte az F1-es szuperlicencet

F1
Tegnap, 20:35

Russellt nem töri meg az idei év: Nem ez fogja meghatározni a pályafutásomat

F1
Tegnap, 19:09

Örökös szurkolójától, Sir Patrick Stewarttól búcsúzik a Huddersfield Town

Minden más foci
Tegnap, 11:41