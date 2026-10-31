Őrségváltás az élen: Norris egyetlen ezreddel Antonelli előtt az utolsó mexikói edzésen

A Ferrari az előző futamhétvégéhez hasonlóan Mexikóvárosban is remek formában kezdett: Charles Leclerc révén mindkét pénteki szabadedzésen az élen zárt. Igaz, az eleinte mutatott fölényéből nem tudott túl sokat megőrizni: a második gyakorláson Lando Norris és George Russell is egy tizedre megközelítette a monacóit, miközben a csapattársa, Lewis Hamilton motorhibát szenvedett el. Az előző két futamon egyaránt másodikként záró Leclerc nem is ragadtatta el magát, és a Scuderia is igyekezett kellő óvatossággal kezelni az esélyességét.

Noha a Red Bull egyik gyakorláson sem volt meggyőző, több probléma is hátráltatta a csapatot, ráadásul Max Verstappen nem is százszázalékos autóval futott a Liam Lawsonnal történt kakaskodása után, ami mindkét versenyző számára egy-egy rajthelyes büntetést vont maga után. Nemcsak a hollandot és az új-zélandit fogják hátrébb sorolni a vasárnapi rajtrácson: Valtteri Bottas összességében 50, míg Gabriel Bortoleto 5 helyes büntetést kapott motorelemcsere miatt.

A Haas váratlan pilótacserét jelentett be helyi idő szerint szombat délelőtt: a nyitányon már autóba ülő Hirakava Rjó foglalja el Esteban Ocon ülését a hétvége hátralévő részében. A csapat nem osztott meg további részleteket, de a francia versenyzőnek a források szerint nincs egészségügyi problémája. Mint ismert, a csütörtöki sajtónapot a bajnokavatásra készülő Andrea Kimi Antonelli, illetve Bottas is kihagyta betegség miatt, míg a 300. F1-es nagydíját hazai közönség előtt teljesítő Sergio Pérez péntek délelőtt hagyta ki a szurkolói fórumot rosszullétre hivatkozva.

A harmadik tréning eleje szokásos módon lassú mederben folyt, de az Audinál már az első installációs kör alkalmával probléma lépett fel. Bortoleto motorhibáról adott számot a rádión, majd eltűnt a garázs mélyében, ahonnan már nem is tért vissza. A brazil mellett nem indult jól Pérez napja sem, a mexikói autójában erőforrást kellett a cserélni, aminek következtében mért kört sem tudott jegyezni.

A tréning első fele a Ferrari házon belüli csatáját hozta, Hamilton és Leclerc rendkívül szoros csatát vívott egymással, és folyamatosan váltották egymást az élen, míg a harmadik Antonelli lemaradása két és fél tized körül mozgott a közepes keveréken.

A lágy gumis próbálkozások alkalmával a Mercedes olasz pilótája vette át az irányítást, és meg-megvillant a McLaren is, miközben az addig vezető Leclerc sokáig nem tudott tiszta kört összetenni, és csak az utolsó percekben tudott közelebb férkőzni az élen állókhoz. A monacói 117 ezreddel maradt el az utolsó percekig vezető Antonellitől, akit a végén egyetlen ezreddel megelőzött Norris, és az élen zárta az utolsó tréninget. Negyedikként Piastri végzett, majd Verstappen, Hamilton, Russell, Isack Hadjar, valamint Lawson, Arvid Lindblad sorrendben a Racing Bulls párosa zárta az első tízest.

A Haasnál váratlanul szerephez jutó Hirakava 19. lett, és közel hat tizeddel maradt el az edzést 15. helyen befejező Oliver Bearmantől.

Folytatás 22 órakor az időmérővel.